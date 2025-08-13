Красная Поляна - с фотосетом на камерофон Vivo X200 (из Адлера)

За один день мы посетим интереснейшие достопримечательности в окрестностях Сочи: от водопадов до Олимпийской деревни.
Я расскажу главное об этих местах, покажу старые фотографии, и вы увидите, как развивался посёлок на протяжении столетий. В самых живописных местах мы сделаем качественные фотографии на камерофон vivo X200.
Описание фото-прогулки
- Ущелье Ахцу — увидите со смотровой площадки самое глубокое ущелье на причерноморском Кавказе.
- Водопад Пасть дракона (недоступен в плохую погоду). Один самых зрелищных водопадов по пути в Красную Поляну высотой 42 метра.
- Смотровая «Коготь» — деревянная беседка с панорамным видом на долину Роза Хутор.
- Смотровая «1100 метров» — обзорная площадка с видом на хребет Агепста в сторону Абхазских вершин.
- Краснополянские дольмены — мы отправимся к комплексу краснополянских дольменов из шести специфических каменных сооружений.
- Посёлок Красная Поляна — проедем по самой красивой улице с видом на горные хребты.
Локации по желанию для самостоятельного посещения
- *Любая канатная дорога по вашему выбору. Идёт на высоту 2256 метров. Здесь можно увидеть альпийские луга и панорамы гор. Посещение самостоятельное, за оплату билета поднимаюсь с вами и делаю фото-видео контент.
- Парк альпак «Пача Мама» — вы сможете зайти в вольер к зверушкам из Перу, покормить и даже погладить. Посещение самостоятельное, вас отвезёт автобус от курорта «Роза Хутор».
Организационные детали
- Трансфер из Сочи входит в стоимость.
- В стоимость включена мобильная фотосессия на vivo X200 Ultra.
- В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий в обработке в формате. jpg на Яндекс Диск.
- Если у вас есть льготы — обязательно берите с собой оригиналы подтверждающих документов.
Дополнительные расходы
- Водопад — 250 ₽ + за фотографа.
- Сани Родельбан (по желанию): взрослый билет — от 1550 ₽.
- Билет в парк альпак (по желанию) — 1000 ₽ за ребёнка от 4 до 14 лет, 1400 ₽ за взрослого.
- Канатная дорога (по желанию) от 1900 ₽.
- Скайпарк (по желанию) — от 18 до 64 лет включительно— 2500 ₽, от 14 до 17 лет включительно — 1500 ₽. Аттракционы не входят в стоимость.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 962 туристов
Коренной житель, хорошо знаю город и его историю. Провожу прогулки и фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. С собой — большая коллекция старых фотографий и карт Сочи 18–20 веков
Отзывы и рейтинг
5
Ч
Чехолин
13 авг 2025
Все прошло отлично, гид вам все полностью рассказывает и показывает красивые места, маршрут можно корректировать под вас. Всем рекомендую гид Илья вас не оставит равнодушным.)
Е
Елена
7 ноя 2023
Были на экскурсии с ребенком. Все прошло просто великолепно!!! Илья замечательный, интересный, разносторонний, вежливый человек и аккуратный водитель. Экскурсия интересная и познавательная. День прошел в дружелюбной обстановке. Илья, спасибо огромное и успехов в работе!)
