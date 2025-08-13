Мои заказы

Красная Поляна - с фотосетом на камерофон Vivo X200 (из Адлера)

Собрать коллекцию ярких воспоминаний в обзорной фотопоездке по популярным локациям горного курорта
За один день мы посетим интереснейшие достопримечательности в окрестностях Сочи: от водопадов до Олимпийской деревни.

Я расскажу главное об этих местах, покажу старые фотографии, и вы увидите, как развивался посёлок на протяжении столетий. В самых живописных местах мы сделаем качественные фотографии на камерофон vivo X200.
5
2 отзыва
Красная Поляна - с фотосетом на камерофон Vivo X200 (из Адлера)© Илья
Красная Поляна - с фотосетом на камерофон Vivo X200 (из Адлера)© Илья
Красная Поляна - с фотосетом на камерофон Vivo X200 (из Адлера)© Илья
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание фото-прогулки

  • Ущелье Ахцу — увидите со смотровой площадки самое глубокое ущелье на причерноморском Кавказе.
  • Водопад Пасть дракона (недоступен в плохую погоду). Один самых зрелищных водопадов по пути в Красную Поляну высотой 42 метра.
  • Смотровая «Коготь» — деревянная беседка с панорамным видом на долину Роза Хутор.
  • Смотровая «1100 метров» — обзорная площадка с видом на хребет Агепста в сторону Абхазских вершин.
  • Краснополянские дольмены — мы отправимся к комплексу краснополянских дольменов из шести специфических каменных сооружений.
  • Посёлок Красная Поляна — проедем по самой красивой улице с видом на горные хребты.

Локации по желанию для самостоятельного посещения

  • *Любая канатная дорога по вашему выбору. Идёт на высоту 2256 метров. Здесь можно увидеть альпийские луга и панорамы гор. Посещение самостоятельное, за оплату билета поднимаюсь с вами и делаю фото-видео контент.
  • Парк альпак «Пача Мама» — вы сможете зайти в вольер к зверушкам из Перу, покормить и даже погладить. Посещение самостоятельное, вас отвезёт автобус от курорта «Роза Хутор».

Организационные детали

  • Трансфер из Сочи входит в стоимость.
  • В стоимость включена мобильная фотосессия на vivo X200 Ultra.
  • В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий в обработке в формате. jpg на Яндекс Диск.
  • Если у вас есть льготы — обязательно берите с собой оригиналы подтверждающих документов.

Дополнительные расходы

  • Водопад — 250 ₽ + за фотографа.
  • Сани Родельбан (по желанию): взрослый билет — от 1550 ₽.
  • Билет в парк альпак (по желанию) — 1000 ₽ за ребёнка от 4 до 14 лет, 1400 ₽ за взрослого.
  • Канатная дорога (по желанию) от 1900 ₽.
  • Скайпарк (по желанию) — от 18 до 64 лет включительно— 2500 ₽, от 14 до 17 лет включительно — 1500 ₽. Аттракционы не входят в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 962 туристов
Коренной житель, хорошо знаю город и его историю. Провожу прогулки и фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. С собой — большая коллекция старых фотографий и карт Сочи 18–20 веков, чтобы глубже
читать дальше

погрузиться в историю этого региона. Люблю рассказывать о жизни города простым и понятным языком. Профессиональный тревел-фотограф, обожаю путешествия и уединённую природу без толп туристов. На фотосессиях помогаю легко и естественно позировать перед камерой, создавая непринуждённую обстановку. До встречи в Сочи!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ч
Чехолин
13 авг 2025
Все прошло отлично, гид вам все полностью рассказывает и показывает красивые места, маршрут можно корректировать под вас. Всем рекомендую гид Илья вас не оставит равнодушным.)
Все прошло отлично, гид вам все полностью рассказывает и показывает красивые места, маршрут можно корректировать подВсе прошло отлично, гид вам все полностью рассказывает и показывает красивые места, маршрут можно корректировать подВсе прошло отлично, гид вам все полностью рассказывает и показывает красивые места, маршрут можно корректировать под
Е
Елена
7 ноя 2023
Были на экскурсии с ребенком. Все прошло просто великолепно!!! Илья замечательный, интересный, разносторонний, вежливый человек и аккуратный водитель. Экскурсия интересная и познавательная. День прошел в дружелюбной обстановке. Илья, спасибо огромное и успехов в работе!)

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
На автобусе
11 часов
11 отзывов
Групповая
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
Начало: Остановки общественного транспорта Адлера и Сириус...
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
350 ₽ за человека
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Адлера)
На автобусе
10 часов
7 отзывов
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны и завершите день шоу фонтанов в Олимпийском парке. Комфортный трансфер и гид в вашем распоряжении
Начало: У вашего отеля или на остановке в центре
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
11 ноя в 10:15
349 ₽ за человека
Старая новая Красная Поляна из Адлера
На машине
5.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере