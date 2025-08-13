Красная Поляна - с фотосетом на камерофон Vivo X200 (из Адлера)

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

За один день мы посетим интереснейшие достопримечательности в окрестностях Сочи: от водопадов до Олимпийской деревни.



Я расскажу главное об этих местах, покажу старые фотографии, и вы увидите, как развивался посёлок на протяжении столетий. В самых живописных местах мы сделаем качественные фотографии на камерофон vivo X200.