Раньше в Поляну приходилось добираться по опасной извилистой дороге. Поселки Красная Поляна и Эсто-садок представляли собой ряд небольших жилых домов и частных гостиниц. А в горы ⛰️ туристов поднимала всего одна открытая канатная дорога.
После того, как Сочи был выбран городом проведения зимней Олимпиады, а название Красной Поляны прогремело на весь мир, в горы ⛰️ была проложена скоростная автомобильная трасса. Маленькие домики и частные гостиницы превратились в современные отели. А канатных дорог стало в четыре раза больше.
Теперь путь в Красную Поляну стал комфортным. А Кавказские горы ⛰️ предстали во всей красе.
Вы посетите:
Пасеку и попробуете знаменитый краснополянский мед, который может стать отличным сувениром из Сочи.
Один из горных курортов - "Красная Поляна" или "Роза Хутор", где вам будет предоставлено достаточно свободного времени для прогулки и катания на канатной дороге.
Уютное местное кафе, заказ на обед в котором оформляется предварительно.
К Олимпиаде изменения произошли не только в горах ⛰️. На берегу моря 🌊 в Имеретинской низменности с нуля был построен Олимпийский парк 🌳. Во время экскурсии 🧭 мы совершим объезд вокруг парка, и вы своими глазами увидите стадион 🏟️ "Фишт", ледовый дворец "Айсберг" и другие спортивные арены Олимпиады, трассу "Формулы-1".
Что входит
Комфортабельный транспорт
Услуги сертифицированного гида.
Что не входит
Катание на канатной дороге (по желанию) — от 1450 рублей
Питание
Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 ж/д вокзал, Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.