Красная Поляна и Олимпийский парк

Сочный О.
Сочный О. – Гид из Адлера
Экскурсия ⛳ в Красную поляну — самый популярный маршрут Сочи.

Вы увидите высокотехнологичные олимпийские объекты: стадион 🏟️ «Фишт», ледовый дворец «Айсберг», трассу «Формулы-1», погрузитесь в местный колорит поселков Красная Поляна и Эсто-Садок и насладитесь величием и мощью гор ⛰️ курорта «Роза Хутор».
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк

Что вы увидите

  • Красная Поляна
  • Медовая пасека
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Олимпийский парк
Раньше в Поляну приходилось добираться по опасной извилистой дороге. Поселки Красная Поляна и Эсто-садок представляли собой ряд небольших жилых домов и частных гостиниц. А в горы ⛰️ туристов поднимала всего одна открытая канатная дорога.
После того, как Сочи был выбран городом проведения зимней Олимпиады, а название Красной Поляны прогремело на весь мир, в горы ⛰️ была проложена скоростная автомобильная трасса. Маленькие домики и частные гостиницы превратились в современные отели. А канатных дорог стало в четыре раза больше.
Теперь путь в Красную Поляну стал комфортным. А Кавказские горы ⛰️ предстали во всей красе.

Вы посетите:

  • Пасеку и попробуете знаменитый краснополянский мед, который может стать отличным сувениром из Сочи.
  • Один из горных курортов - "Красная Поляна" или "Роза Хутор", где вам будет предоставлено достаточно свободного времени для прогулки и катания на канатной дороге.
  • Уютное местное кафе, заказ на обед в котором оформляется предварительно.
  • К Олимпиаде изменения произошли не только в горах ⛰️. На берегу моря 🌊 в Имеретинской низменности с нуля был построен Олимпийский парк 🌳. Во время экскурсии 🧭 мы совершим объезд вокруг парка, и вы своими глазами увидите стадион 🏟️ "Фишт", ледовый дворец "Айсберг" и другие спортивные арены Олимпиады, трассу "Формулы-1".
Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги сертифицированного гида.
Что не входит
  • Катание на канатной дороге (по желанию) — от 1450 рублей
  • Питание
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 ж/д вокзал, Сочи
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк
Красная Поляна и Олимпийский парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочный О.
Сочный О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Сочный О. проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
750
2 часа
Прогулка по заброшенному санаторию Орджоникидзе
Пешеходная обзорная экскурсия по Сочи
750
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Сочи
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
1 900
5 часов
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
Ореховский водопад и экопарк Ажек
2 250
6 часов
Ореховский водопад и экопарк Ажек

Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Такая разная Абхазия
9 500
11 часов
Такая разная Абхазия
33 отзыва
От природных красот до монастырей и дворцов: главные места и их истории
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
17 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
скидка10%
9500
8 550
10 часов
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
14 отзывов
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
9 110
10 часов
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера
7 отзывов
Древние храмы, заброшенные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Гранд-тур по всей Красной Поляне
скидка65%
1200
420
8 часов
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
1 200
10 часов
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Посетить Гагру, святыни Нового Афона, озеро Рица и насладиться фантастической природой страны