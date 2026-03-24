Мы отойдём от берега почти на две мили, чтобы отдохнуть в уединении и покое. Вы полюбуетесь прибрежными пейзажами и рассмотрите разные суда в порту. В тёплое время можно даже искупаться в открытом море, а если повезёт, мы понаблюдаем за дельфинами.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Трансфер в порт на автобусах марки Mersedes Sprinter из Адлера и ПГТ Сириус и обратно.
- На яхте есть спасательные жилеты, перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по технике безопасности.
- С собой на прогулку вы можете взять еду и напитки (кроме красных продуктов и напитков).
- С вами будет капитан из нашей команды.
ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановках в Адлере и ПГТ Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 1531 туриста
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
