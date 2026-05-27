Мы отойдём подальше от берега, где воды богаты ставридой, барабулей, хеком и другой некрупной рыбой. Вы закинете удочки и испытаете удачу, а капитан пожарит улов на гриле. С борта полюбуетесь черноморскими просторами, олимпийскими объектами, пляжами, горами. Если повезёт — встретите дельфинов, а в сезон сможете искупаться.
Описание экскурсии
Мы доставим вас в Имеретинский порт. Капитан расскажет о правилах поведения на воде и черноморской рыбалке, выдаст снасти. На понтонном катамаране вы выйдете в зону клёва и забросите спиннинги. Улов приготовит капитан, ваша помощь — по желанию. После прогулки яхта вернётся к причалу, а трансфер отвезёт к месту старта.
Организационные детали
- Включены трансфер из Адлера/Сириуса и обратно на микроавтобусе Mercedes Sprinter, страховка
- Мы предоставим все рыболовные снасти: спиннинги, катушки, крючки, леску, наживку, аксессуары
- На борту есть спасательные жилеты, перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по технике безопасности
- Можно взять с собой любую еду и напитки (кроме красного вина)
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 12:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автобусной остановке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1635 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Морская рыбалка в Адлере с приготовлением улова на борту»
Мини-группа
до 11 чел.
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Отправляйтесь на групповую морскую рыбалку в Адлере! Поймайте ставриду или барабулю, насладитесь обедом из свежего улова и искупайтесь в Чёрном море
Начало: ваше место проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4500 ₽ за человека
-
30%
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка в Адлере
Яхта, закат, купание и встреча с дельфинами
Начало: В Имеретинском порту
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400 ₽
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Морская рыбалка из порта Имеретинский
Выйти в море, забросить удочку и, может быть, встретить дельфинов
Начало: В Имеретинском порту
Сегодня в 07:00
Завтра в 10:00
3067 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Адлер: морская рыбалка с купанием
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3200 ₽ за человека
3000 ₽ за человека