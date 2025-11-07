Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Адлере, цены от 2660 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
На катере
3 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Отправляйтесь на групповую морскую рыбалку в Адлере! Поймайте ставриду или барабулю, насладитесь обедом из свежего улова и искупайтесь в Чёрном море
Начало: ваше место проживания
«Обед из свежего улова на катере»
Расписание: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 06:00
9 апр в 06:00
4500 ₽ за человека
Черноморская рыбалка на катамаране
3 часа
-
5%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Черноморская рыбалка на катамаране
Поймать на крючок барабульку или ставриду, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: От порта в Сириусе или Кудепсте
«Капитан прямо на борту приготовит обед из вашей добычи»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 апр в 09:00
2660 ₽2800 ₽ за человека
Морская рыбалка в Адлере с приготовлением улова на борту
На яхте
3 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Морская рыбалка в Адлере с приготовлением улова на борту
Порыбачить с катамарана и пообедать свежепойманной рыбой
Начало: На автобусной остановке
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 апр в 12:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 ноября 2025
    Черноморская рыбалка на катамаране
    Незабываемое путешествие, супер рыбалка, погода огонь, даже купались! Рекомендуем тур!
  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Мы в восторге! Нам очень понравилось кататься на катере, повезло встретить дельфинов. Рыбалка прошла отлично, наловили разной рыбы. Отдельное спасибо капитану Марку за создание комфортной атмосферы, вкусную рыбку и прекрасную музыку!
  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Очень понравилась прогулка с рыбалкой. Рыбу поймали все, а затем наш капитан Марк нам ее приготовил. Было вкусно. Рыбалка прошла
    читать дальше

    очень весело и поэтому быстро.
    Успели поплавать в море, послушать как нам играет на гитаре наш капитан, застали закат, но в самом начале другая лодка спугнула дельфинов) но не смотря на последний пункт все прошло очень здорово и интересно.

  • В
    Виталий
    19 августа 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Все прошло на ура несмотря на сильное волнение море. Выход был 1030. Дельфины были. Улов был. Купались кто не побоялся волн
  • С
    Светлана
    6 августа 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Все очень понравилось, эмоции классные, хорошо порыбачили, нам пожарили вкусную рыбку, поплавали в открытом море, а главное нам повезло повстречать семейство дельфинов, очень красивые)
  • А
    Артем
    30 июля 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Все четко, вовремя и без нареканий
  • Н
    Наталья
    26 июля 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Прекрасная поездка!
    Есть с чем сравнивать, брали аналогичную поездку у другого организатора.
    Хочется отметить высокую организованность мероприятия с точки зрения получения информации,
    читать дальше

    оплаты, трансфера туда и обратно.
    Вся флотилия корабликов новая, чистая и комфортная. Все - под одним бэндом и в одинаковом стиле. На борту есть спасительные жилеты, новые рыболовные снасти, туалет, навес от солнца.
    Капитаны - молодые, вежливые и очень позитивные.
    Рыбу наловили, сразу же улов был приготовлен и продегустирован.
    И взрослые и дети остались очень довольны!

  • И
    Ирина
    13 июля 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Приятнейшее времяпрепровождение! Не рыбалка, а настоящий аттракцион! Решили с сыном разбавить отдых морской прогулкой, а заодно попробовать порыбачить. Организация оказалась
    читать дальше

    просто на высоте: пунктуальный трансфер в обе стороны, отдельное спасибо, что забрали нас из весьма удаленной точки. По прибытии в порт четкое формирование групп и погрузка на тримаран. Судно раньше видела с берега, на фоне яхт выглядело оно как-то простовато, но в процессе оказалось, что оно наилучшим образом подходит под формат рыбалки, да и короткая прогулка по морю на нем очень комфортна - близость к водной глади, хороший обзор, комфорт участников в процессе ловли! Итак, выйдя из порта нас сразу же встретили дельфины, а наблюдали мы их на протяжении всей прогулки. Прогулка проходит на небольшом отдалении от берега и от Сириуса, фактически мы выплыли к берегу Адлера чуть дальше Мандарина и встали на точку ловли. Нашим капитаном был Марк, очень приятный и опытный молодой человек. Он объяснил как управляться со спиннингом, большим удивлением было, что ловить мы будем без прикормки, просто на голые крючки. Ну что ж. Закинули спиннинг, и через минуту началось - каждый удильщик один за одним вытаскивал богатый улов черноморских рыбок. В первые разы невозможно было поверить такому богатству, потом привыкли сами, к концу привыкли и рыбки, и уже реже стали клевать на блестящие крючки! Тем не менее улов был богатый, практически два ведра серебристых морских обитателей. Марк просто блестяще приготовил рыбку на корабельном мангале, в то время как желающие могли искупаться. После совместной трапезы довольные мы отправились в порт! Конечно, наши приятные впечатления обусловлены удачной рыбалкой, говорят, так бывает не всегда, но кому как не рыбакам понимать, что есть в этом чуточка везения, но и профессионализм организаторов! Думаю они точно сделают все, что от них зависит, чтобы рыбалка была удачной! Спасибо команде и удачи всем следующим участникам!

  • А
    Анастасия
    6 июля 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    И дельфинов увидели и искупались, и рыбы наловили, еще и с собой разрешили забрать! очень все понравилось, спасибо капитану Марку!
  • Д
    Данилова
    29 июня 2025
    Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
    Все прошло отлично. Все объяснили, рассказали, пустили покупаться)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «С обедом»

Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица;
  2. Голубое озеро;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Новый Афон;
  5. Ресторан «Гагрипш»;
  6. Самое главное;
  7. Роза Хутор;
  8. Олимпийский Парк;
  9. Станция Псырцха;
  10. Крепость Абаата.
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в апреле 2026
Сейчас в Адлере в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 2660 до 4500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
