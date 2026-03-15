Высоко-высоко в горах Хостинского района стоит башня высотой 32 метра. Всё побережье с неё — как на ладони.
Путь туда извилист, но на мотоцикле это пустяки! Весело, непринуждённо и с музыкой доберёмся до башни и полюбуемся городом с высоты птичьего полёта.
Путь туда извилист, но на мотоцикле это пустяки! Весело, непринуждённо и с музыкой доберёмся до башни и полюбуемся городом с высоты птичьего полёта.
Описание экскурсии
Выезд от вашего адреса
Поездка вдоль побережья с видами на море и лесные массивы.
Серпантин в горы
Извилистая трасса через густой лес с множеством живописных точек для фото.
Гора Ахун и смотровая башня
Башня 1936 года в романском стиле. Вид — словно из средневековой сказки. Здесь вы сможете прогуляться, сделать фото на фоне башни и по желанию прокатиться на колесе обозрения, откуда открывается захватывающий панорамный вид на побережье и кавказские хребты.
Заброшенный ресторан
Недалеко от башни, в лесу, находятся руины здания, которые всё сильнее поглощаются природой. Когда-то здесь был элитный советский ресторан, а сейчас это место притяжения любителей заброшек.
Возвращение в Адлер
Поездка обратно по серпантину.
Организационные детали
- С вами поедет один из опытных водителей нашей команды. Вы — пассажир
- Перед выездом мы проводим инструктаж по безопасности и выдаём необходимую экипировку
- Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет (в сопровождении родителя) и весом не более 100 кг
- Протяжённость маршрута — около 50 км
- Отдельно оплачивается входной билет на башню и катание на колесе обозрения (по желанию) — актуальную стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Старт из Адлера/Сириуса/Хосты
|6300 ₽
|Старт из Сочи
|8100 ₽
|Старт из Красной Поляны
|13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 178 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем доброго времени суток. Напишу наши с супругой впечатления от мотопрогулки! по организации и бронированию было все просто и понятно. Ребята приехали в назначенное время. Всё пояснили и рассказали все
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