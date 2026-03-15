Высоко-высоко в горах Хостинского района стоит башня высотой 32 метра. Всё побережье с неё — как на ладони. Путь туда извилист, но на мотоцикле это пустяки! Весело, непринуждённо и с музыкой доберёмся до башни и полюбуемся городом с высоты птичьего полёта.

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Описание экскурсии

Выезд от вашего адреса

Поездка вдоль побережья с видами на море и лесные массивы.

Серпантин в горы

Извилистая трасса через густой лес с множеством живописных точек для фото.

Гора Ахун и смотровая башня

Башня 1936 года в романском стиле. Вид — словно из средневековой сказки. Здесь вы сможете прогуляться, сделать фото на фоне башни и по желанию прокатиться на колесе обозрения, откуда открывается захватывающий панорамный вид на побережье и кавказские хребты.

Заброшенный ресторан

Недалеко от башни, в лесу, находятся руины здания, которые всё сильнее поглощаются природой. Когда-то здесь был элитный советский ресторан, а сейчас это место притяжения любителей заброшек.

Возвращение в Адлер

Поездка обратно по серпантину.

Организационные детали