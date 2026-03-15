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Мотопрогулка с водителем на гору Ахун из Адлера

Серпантин, лес и панорамы Сочи с высоты смотровой башни
Высоко-высоко в горах Хостинского района стоит башня высотой 32 метра. Всё побережье с неё — как на ладони.

Путь туда извилист, но на мотоцикле это пустяки! Весело, непринуждённо и с музыкой доберёмся до башни и полюбуемся городом с высоты птичьего полёта.
5
1 отзыв
Мотопрогулка с водителем на гору Ахун из Адлера
Мотопрогулка с водителем на гору Ахун из Адлера
Мотопрогулка с водителем на гору Ахун из Адлера

Описание экскурсии

Выезд от вашего адреса

Поездка вдоль побережья с видами на море и лесные массивы.

Серпантин в горы

Извилистая трасса через густой лес с множеством живописных точек для фото.

Гора Ахун и смотровая башня

Башня 1936 года в романском стиле. Вид — словно из средневековой сказки. Здесь вы сможете прогуляться, сделать фото на фоне башни и по желанию прокатиться на колесе обозрения, откуда открывается захватывающий панорамный вид на побережье и кавказские хребты.

Заброшенный ресторан

Недалеко от башни, в лесу, находятся руины здания, которые всё сильнее поглощаются природой. Когда-то здесь был элитный советский ресторан, а сейчас это место притяжения любителей заброшек.

Возвращение в Адлер

Поездка обратно по серпантину.

Организационные детали

  • С вами поедет один из опытных водителей нашей команды. Вы — пассажир
  • Перед выездом мы проводим инструктаж по безопасности и выдаём необходимую экипировку
  • Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет (в сопровождении родителя) и весом не более 100 кг
  • Протяжённость маршрута — около 50 км
  • Отдельно оплачивается входной билет на башню и катание на колесе обозрения (по желанию) — актуальную стоимость уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Старт из Адлера/Сириуса/Хосты6300 ₽
Старт из Сочи8100 ₽
Старт из Красной Поляны13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 178 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Владимир
Всем доброго времени суток. Напишу наши с супругой впечатления от мотопрогулки! по организации и бронированию было все просто и понятно. Ребята приехали в назначенное время. Всё пояснили и рассказали все
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моменты по безопасности перед началом поездки. Оговорили маршрут и поехали. Но после первых 30 минут поездки стало понятно что хочется большего и приняли решение что поедем дальше запланированного. техника у ребят супер,музыкальное сопровождение тоже, погода была на нашей стороне и решили пользоваться моментом. Илья и Андрей профессионалы своего дела!!! Всё показали и рассказали по местным достопримечательностям. Запечатлели все красивые виды на нашем пути и получили бурю эмоций! Однозначно советуем всем!!!

Всем доброго времени суток. Напишу наши с супругой впечатления от мотопрогулки! по организации и бронированию было
Всем доброго времени суток. Напишу наши с супругой впечатления от мотопрогулки! по организации и бронированию было
Всем доброго времени суток. Напишу наши с супругой впечатления от мотопрогулки! по организации и бронированию было
Всем доброго времени суток. Напишу наши с супругой впечатления от мотопрогулки! по организации и бронированию было
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