Давно мeчтали пoкататься на квaдрoциклаx по горным красотам? Пpишлo время вoплотить мечты в реaльность! Мы составили маршрут с эффектными локациями: Ахштырским хребтом, смотровой с видом на море и древним храмом Николая Чудотворца. Поехали!
Описание экскурсии
Поездка пoдoйдёт и тем, кто первый раз садится на квадроцикл, и опытным гонщикам. Вы пройдёте понятный 15-минутный инструктаж и быстро научитесь управлять техникой.
Мы посетим смотровую «Ахштырский хребет», красивую площадку с видом на море и Skypark, храм Николая Чудотворца, который археологи относят к 11–13 векам.
По пути полюбуемся первозданной красотой гор и южной природы.
Организационные детали
- Экипировку выдаём, но рекомендуем надевать одежду, которую не жалко испачкать
- Поездка возможна с детьми от 6 лет
- Можем организовать трансфер
- На квадроцикле можно поехать вдвоём
- С вами буду я или другой гид-инструктор из нашей команды
- По желанию можем увеличить маршрут
ежедневно в 10:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Адлере
Приветствую вас, дорогие путешественники! Я организатор путешествий и развлечений на Черноморском побережье. Наша команда профессиональных турлидеров готова организовать вам незабываемые приключения!
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные ущелья и курорты Адлера
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горным ущельям и курортам Адлера. Узнайте о древних дольменах и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
Приглашаем на увлекательную автобусную экскурсию из Адлера в Сочи! Вас ждёт исторический центр города, Морской порт, парк «Ривьера» и дача Сталина
Начало: В Адлере от всех остановок общественного транспорт...
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 дек в 12:00
800 ₽ за человека