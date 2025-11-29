Мои заказы

Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности (из Адлера)

Увидеть архитектурные шедевры Курортного проспекта и живописные горные ландшафты
Наша обзорная экскурсия откроет вам самые значимые достопримечательности Южной столицы.

Вы побываете на Курортном проспекте, увидите Морской порт и Зимний театр, проедете мимо памятников архитектуры.

Отправитесь в великолепное Агурское ущелье, а затем — на дачу Сталина, где узнаете множество интересных фактов об ушедшей эпохе.
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности (из Адлера)© Владислава
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности (из Адлера)© Владислава
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности (из Адлера)© Владислава

Описание экскурсии

Вы побываете в сердце Сочи — на Курортном проспекте. Вдоль магистрали расположено основное количество достопримечательностей: памятники истории и архитектуры, театры, парки отдыха. Перед вами предстанут современные высотки и исторические особняки курорта.

Вы увидите Морской порт с великолепным яхтенным причалом и знаменитый Зимний театр.

Посетите гору Ахун, Агурское ущелье и Агурский водопад (в летнее время может быть пересохшим) с прекрасными горными видами.

И наконец, вас ждёт увлекательная экскурсия по даче И. Сталина, где вы узнаете, как жили великие люди ушедшей эпохи.

Примерный тайминг

12:30 — начало экскурсии
13:30 — дача Сталина
14:45 — Курортный проспект
15:10 — Морской порт Сочи
15:40 — Парк Ривьера
17:00 — Зимний театр (без прогулки)
19:00 — завершение экскурсии

Тайминг указан ориентировочно и корректируется в зависимости от сезона, загруженности дорог и непредвиденных событий.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе. В цену включены дегустации мёда и вина по пути
  • Оплата оставшейся стоимости экскурсии и дополнительные расходы — наличными
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Дача Сталина: 600 ₽ — взрослый билет, 250 ₽ — детский
  • Агурское ущелье и Агурский водопад — 200 ₽ за чел.
  • Гора Ахун — 200 ₽ за чел., дети до 18 лет бесплатно
  • Обед (по желанию)

ежедневно в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У КПП крупных отелей или ближайших остановок
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 21871 туриста
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
читать дальше

время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия Адлер-Сочи
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Православный Сочи из Адлера
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Православный Сочи из Адлера
Откройте для себя религиозную сторону Сочи: храмы, монастыри и древние святыни ждут вас в этом увлекательном путешествии по православным местам
Начало: ЖД Имеретинский курорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
44 отзыва
Групповая
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере