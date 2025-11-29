Наша обзорная экскурсия откроет вам самые значимые достопримечательности Южной столицы. Вы побываете на Курортном проспекте, увидите Морской порт и Зимний театр, проедете мимо памятников архитектуры. Отправитесь в великолепное Агурское ущелье, а затем — на дачу Сталина, где узнаете множество интересных фактов об ушедшей эпохе.

Описание экскурсии

Вы побываете в сердце Сочи — на Курортном проспекте. Вдоль магистрали расположено основное количество достопримечательностей: памятники истории и архитектуры, театры, парки отдыха. Перед вами предстанут современные высотки и исторические особняки курорта.

Вы увидите Морской порт с великолепным яхтенным причалом и знаменитый Зимний театр.

Посетите гору Ахун, Агурское ущелье и Агурский водопад (в летнее время может быть пересохшим) с прекрасными горными видами.

И наконец, вас ждёт увлекательная экскурсия по даче И. Сталина, где вы узнаете, как жили великие люди ушедшей эпохи.

Примерный тайминг

12:30 — начало экскурсии

13:30 — дача Сталина

14:45 — Курортный проспект

15:10 — Морской порт Сочи

15:40 — Парк Ривьера

17:00 — Зимний театр (без прогулки)

19:00 — завершение экскурсии

Тайминг указан ориентировочно и корректируется в зависимости от сезона, загруженности дорог и непредвиденных событий.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автобусе. В цену включены дегустации мёда и вина по пути

Оплата оставшейся стоимости экскурсии и дополнительные расходы — наличными

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

