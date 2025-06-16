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Из Адлера - в Гагру и Новый Афон

Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Адлера в Абхазию, чтобы увидеть замок, крепость и монастырь. Погрузитесь в атмосферу древности и советской эпохи
Вас ждет незабываемая поездка из Адлера в Абхазию, где вы сможете посетить исторические места и насладиться потрясающими видами. В Гагре вы увидите замок и крепость, а в Новом Афоне -
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монастырь и Лебединое озеро. Прогулка по ущелью Псырцха и поездка на канатной дороге добавят адреналина. Узнайте больше о культуре и истории Абхазии, попробуйте местные деликатесы и напитки. Это путешествие подарит вам яркие впечатления и желание вернуться сюда снова

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть замок принца-основателя Гагр
  • 🌊 Полюбоваться Лебединым озером
  • 🕍 Посетить Новоафонский монастырь
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по ущелью Псырцха
  • 🍷 Попробовать национальные блюда и напитки
Из Адлера - в Гагру и Новый Афон
Из Адлера - в Гагру и Новый Афон
Из Адлера - в Гагру и Новый Афон
Ближайшие даты:
4
июл7
июл8
июл9
июл10
июл11
июл13
июл
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Замок принца-основателя Гагр
  • Анакопийская крепость
  • Новоафонский монастырь
  • Лебединое озеро
  • Ущелье Псырцха

Описание экскурсии

Гагра: замок, Церетели и сокровища

Вы увидите замок принца-основателя Гагр и здание с часами — визитную карточку курорта. Оцените пейзажи, которые словно сошли со страниц абхазских сказок и советских открыток.

Рассмотрите крепость, где служил секундант Пушкина, и оцените дипломную работу Зураба Церетели. Побываете в парке субтропических культур, в котором не смогли выжить обезьяны.

Поймёте, почему Гагру назвали местом, запирающим берег, и поучаствуете в поисках сокровища древнего парка.

Новый Афон: ущелье, метро и Лебединое озеро

На прогулке по ущелью Псырцха вы увидите заброшенную станцию метро и созданный монахами водопад. Насладитесь видами со смотровой площадки на Иверской горе у подножья Анакопийской крепости.

Пройдёте по кипарисовой царской аллее к Новоафонскому монастырю и загадаете желание под старинной аркой. Полюбуетесь гладью воды Лебединого озера и осмотрите интерьеры православной церкви Симона Кананита 9 века.

Самые смелые прокатятся на открытой кресельной канатной дороге над ущельем и посмотрят на просторы с высоты.

А ещё:

  • Узнаете историю Абхазии и её народов
  • Услышите волшебные легенды и сказания, которыми наполнен дух этой древней страны
  • По желанию попробуете напитки и блюда национальной кухни и купите натуральные домашние вина, сыры и мёд

Организационные детали

  • Для пересечения границы с Абхазией взрослым нужен паспорт РФ, детям — свидетельство о рождении или загранпаспорт
  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Grand Starex. С вами буду я и водитель

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Обед в кафе национальной кухни — 700 ₽ за чел. (средний чек)
  • Пещерный комплекс в Новом Афоне — 700 ₽ за чел. (дети до 8 лет — бесплатно)
  • Дача Сталина — 200–300 ₽ за чел. (зависит от дня)
  • Анакопийская крепость — 300 ₽ за чел.
  • Канатная дорога — 2000 ₽ за чел.
  • Покупка вина, сыра, мёда и других местных продуктов

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 июн 2025
Огромное спасибо Людмиле и Сергею за классную поездку! Я впервые была в Абхазии, все прошло просто замечательно, с шутками, приключениями, очень понравилось и запомнилось! Особенно самая страшная канатка в моей жизни))))) Ни капли усталости после целого дня прогулок, очень много новой интересной информации, обязательно рекомендую всем эту экскурсию, вам точно понравится! 👍
Огромное спасибо Людмиле и Сергею за классную поездку! Я впервые была в Абхазии, все прошло простоОгромное спасибо Людмиле и Сергею за классную поездку! Я впервые была в Абхазии, все прошло простоОгромное спасибо Людмиле и Сергею за классную поездку! Я впервые была в Абхазии, все прошло простоОгромное спасибо Людмиле и Сергею за классную поездку! Я впервые была в Абхазии, все прошло простоОгромное спасибо Людмиле и Сергею за классную поездку! Я впервые была в Абхазии, все прошло просто
Г
25 мая 2025
Людмила, от всей души благодарю вас и Сергея за прекрасно проведенный день в Абхазии. В Абхазии не первый раз, но то, как вы заинтересовали нас историями, и то, как вы выстроили маршрут, выше всяких похвал. Новый Афон это любовь😇

Уверен, наша встреча не последняя, спасибо вам за ваш профессионализм😍😍😍😍😍😍
А
4 янв 2025
Съездили на экскурсию в Гагру и Новый Афон 2 января 2025. Всё прошло замечательно - спасибо Людмиле и Сергею.
Комфортный трансфер между локациями, интересная подача материала и локации, хорошо спланированная программа.
Были с ребенком 6 лет - отдельная благодарность за "клад" в Гагринском парке:)
Рекомендуем!

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