Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера

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1 отзыв
Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
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Экскурсия

900 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера

Что вы увидите

  • Мацеста
  • Гора Ахун (смотровая площадка на город)
  • Морской порт
  • Зимний театр
  • Художественный музей
  • Театральная площадь
  • Парк Ривьера
  • Заброшенный санаторий Орджоникидзе (иногда бывает закрыт, уточняйте информацию заранее)
Тур с опытными экскурсоводами на комфортном 20-ти местном Мерседес Спринтере до 20 человек, мы покажем Вам главные достопримечательности центрального Сочи и расскажем увлекательные истории. Также заедем на самую высокую точку Сочи с прекрасным обзорным видом на весь город, море и Абхазию.

Мы посетим:

  • Мацеста - это главный бальнеологический курорт РФ в Сочи. Ключевым природным целебным моментом курорта считается оригинальная сероводородная вода, легенды о лечебных свойствах которой слагались веками. С этапа открытия в 1902 году на Мацесте было проведено выше 220 млн. процедур. Среди лечившихся было много популярных исторических личностей.
Гора Ахун (смотровая площадка на город) - огромный панорамный вид
Морской порт - гуляем и делаем красивые 🤩 фото на память
Зимний театр - место проведения знаковых событий в области искусства, фестивалей и конкурсов, гастрольных проектов ведущих творческих коллективов
Художественный музей 🖼 - здесь крупнейшая коллекция на Черноморском побережье Краснодарского края: живопись, графика, скульптура.
Театральная площадь - находится в Центральном микрорайоне Центрального района города Сочи, гуляем и делаем красивые 🤩 памятные фотографии
Парк 🌳 Ривьера - один из самых популярных парков 🌳 Сочи, визитной карточкой которого является скульптурная композиция перед входом — настоящие часы в виде золотой жемчужины, лежащей в раскрытой створке раковины, там же находится большой парк 🌳 аттракционов 🎡 и вы можете увидеть среди случайных прохожих знаменитых медийных личностей которые также бывает там гуляют.
Заброшенный санаторий Орджоникидзе -
известный и знаменитый санаторий в Хостинском регионе мегаполиса Сочи (между Дендрарием и Мацестой), который существует практически на протяжении века. Он находится на юго-западном склоне горы ⛰️ Быхта над Черным морем. Это изумительный монумент сталинской неоклассической зодчества регионального и федерального смысла.
Трансфер Адлеру и центральному Сочи бесплатно
Трансфера с Красной Поляны нет
Если вы решите самостоятельно добираться до Адлера с Красной Поляны на автобусе 🚌, каршеринге, ласточке, такси 🚕, то - в зависимости от этого мы отправляем вам гео точку в ватцап где выходить или парковать каршеринг
Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно.
Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.
У каждой точки сбора свое время, плюс могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда.
+Что входит
  • Трансфер от/до отеля по Адлеру
  • Услуги экскурсовода
  • Дегустации напитков, сыра, копченостей
Что не входит
  • Вход в башню Ахун (100₽)
  • Колесо обозрения (250₽)
  • Обед (по желанию)
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 у вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера

Экскурсия проводится с 12-30 до 13-15 зависит от точки сбора!

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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