Тур с опытными экскурсоводами на комфортном 20-ти местном Мерседес Спринтере до 20 человек, мы покажем Вам главные достопримечательности центрального Сочи и расскажем увлекательные истории. Также заедем на самую высокую точку Сочи с прекрасным обзорным видом на весь город, море и Абхазию.

Мы посетим:

Мацеста - это главный бальнеологический курорт РФ в Сочи. Ключевым природным целебным моментом курорта считается оригинальная сероводородная вода, легенды о лечебных свойствах которой слагались веками. С этапа открытия в 1902 году на Мацесте было проведено выше 220 млн. процедур. Среди лечившихся было много популярных исторических личностей.

Гора Ахун (смотровая площадка на город) - огромный панорамный вид

Морской порт - гуляем и делаем красивые 🤩 фото на память

Зимний театр - место проведения знаковых событий в области искусства, фестивалей и конкурсов, гастрольных проектов ведущих творческих коллективов

Художественный музей 🖼 - здесь крупнейшая коллекция на Черноморском побережье Краснодарского края: живопись, графика, скульптура.

Театральная площадь - находится в Центральном микрорайоне Центрального района города Сочи, гуляем и делаем красивые 🤩 памятные фотографии

Парк 🌳 Ривьера - один из самых популярных парков 🌳 Сочи, визитной карточкой которого является скульптурная композиция перед входом — настоящие часы в виде золотой жемчужины, лежащей в раскрытой створке раковины, там же находится большой парк 🌳 аттракционов 🎡 и вы можете увидеть среди случайных прохожих знаменитых медийных личностей которые также бывает там гуляют.

Заброшенный санаторий Орджоникидзе -

известный и знаменитый санаторий в Хостинском регионе мегаполиса Сочи (между Дендрарием и Мацестой), который существует практически на протяжении века. Он находится на юго-западном склоне горы ⛰️ Быхта над Черным морем. Это изумительный монумент сталинской неоклассической зодчества регионального и федерального смысла.

Трансфер Адлеру и центральному Сочи бесплатно

Трансфера с Красной Поляны нет

Если вы решите самостоятельно добираться до Адлера с Красной Поляны на автобусе 🚌, каршеринге, ласточке, такси 🚕, то - в зависимости от этого мы отправляем вам гео точку в ватцап где выходить или парковать каршеринг

Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно.

Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.

У каждой точки сбора свое время, плюс могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда.