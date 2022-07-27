3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Абхазии вкусный воздух и величие гор создают непередаваемую атмосферу, красивые панорамы обостряют чувства и остаются в памяти надолго. Какие места посетить в этом многогранном крае, вы решите сами: например, озеро Рица, Юпшарский карниз, смотровые площадки, заброшенные здания советской эпохи. При любом выборе локаций вы поймёте, как образовались природные объекты, и погрузитесь в культуру горной республики.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Специально разработанный маршрут

Я избегаю шумных туристических троп, моя задача — создать максимально индивидуальную поездку, которая пройдёт с комфортом. Вместе мы составим маршрут по самым интересным для вас местам.

Знания об уникальной природе

Виды Абхазии, от которых захватывает дух, — гордость и достояние страны. Я расскажу, каким образом сформировались эти ландшафты. Вы услышите занимательные факты о происхождении гор и формах рельефа, удивитесь, насколько разнообразен растительный и животный мир этих мест. В зависимости от ваших интересов можно посетить:

Белые скалы, где вы узнаете, чем уникален этот природный объект, и полюбуетесь видом города Гагры.

Озеро Рица — вы посмотрите на этот бирюзовый водоём с самой высокой обзорной площадки, слушая историю его происхождения.

Чабгарский карниз — мы обсудим, из-за чего смотровая площадка в этой локации называется «Прощай, Родина!».

Юпшарский каньон — здесь вы осознаете, почему монументальный природный объект называют ландшафтным чудом.

Гора Мамдзышха — в этой точке красивый морской закат и вечерние Гагры предстанут перед вами как на ладони.

Знаковые места республики

Для погружения в хроники Абхазии мы посетим значимые исторические строения (можно сосредоточиться на нескольких местах из списка или посетить каждую локацию):

Бзыбский храм X столетия, где вы посмотрите на руины древнего сооружения.

Дача Лакоба, которая хранит тайны советского прошлого.

Санаторий «Грузия» — здание, где некогда кипела жизнь, сегодня забыто местными.

Правительственный комплекс в Мюссере

Две дачи Сталина: вы изучите их архитектуру и быт советского вождя. Дома, принадлежавшие генсеку партии, поразят противоречивостью интерьеров.

Помимо знакомства с достопримечательностями мы пообедаем в аутентичной абхазской обстановке. Вы отведаете традиционные угощения в старейшей апацхе или ресторане.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые не любят шумные автобусные экскурсии. Ценителям природных красот и тем, кто интересуется историей и географией.

Организационные детали

Как проходит поездка

Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Можем начать в Сочи, Адлере или Красной поляне

Рекомендуемое время начала поездки — 7 часов утра. Ранний выезд поможет выполнить всю программу длительностью 9-12 часов

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные услуги включены в стоимость (вне зависимости от места начала)

Дополнительные расходы: входной билет в Рицинский национальный парк — 700 ₽, обед — от 600 ₽ за чел.

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