3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

  4. Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты

Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
В Абхазии вкусный воздух и величие гор создают непередаваемую атмосферу, красивые панорамы обостряют чувства и остаются в памяти надолго.

Какие места посетить в этом многогранном крае, вы решите сами: например, озеро Рица, Юпшарский карниз, смотровые площадки, заброшенные здания советской эпохи.

При любом выборе локаций вы поймёте, как образовались природные объекты, и узнаете хроники горной республики.
От 10400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты

Что вас ожидает

Специально разработанный маршрут
Я избегаю шумных туристических троп, моя задача — создать максимально индивидуальную экскурсию, которая пройдёт с комфортом. Вместе мы составим план поездки по самым интересным для вас местам.

Знания об уникальной природе
Виды Абхазии, от которых захватывает дух, — гордость и достояние страны. Я расскажу, каким образом сформировались эти ландшафты. Вы услышите занимательные факты о происхождении гор и формах рельефа, удивитесь, насколько разнообразен растительный и животный мир этих мест. В зависимости от ваших интересов можно посетить:

  • Белые скалы, где вы узнаете, чем уникален этот природный объект, и полюбуетесь видом города Гагры.
  • Озеро Рица — вы посмотрите на этот бирюзовый водоём с самой высокой обзорной площадки, слушая историю его происхождения.
  • Чабгарский карниз — мы обсудим, из-за чего смотровая площадка в этой локации называется «Прощай, Родина!».
  • Юпшарский каньон — здесь вы осознаете, почему монументальный природный объект называют ландшафтным чудом.
  • Гора Мамдзышха — в этой точке красивый морской закат и вечерние Гагры предстанут перед вами как на ладони.

Рассказы о судьбе республики
История Абхазии — противоречива и трагична. Я расскажу всё о народах, когда-либо живших здесь. О первобытном периоде и советских временах, о жизни современной республики — вы познакомитесь со всеми страницами «биографии» страны, прошедшей через многие испытания. Для погружения в хроники Абхазии мы посетим значимые исторические строения (можно сосредоточиться на нескольких местах из списка или посетить каждую локацию):

  • Бзыбский храм X столетия, где вы посмотрите на руины древнего сооружения.
  • Дача Лакоба, которая хранит тайны советского прошлого.
  • Санаторий «Грузия» — здание, где некогда кипела жизнь, сегодня забыто местными. Мы поговорим о грустной судьбе этого памятника.
  • Правительственный комплекс в Мюссере: я раскрою секреты этого дома отдыха и его обитателей.
  • Две дачи Сталина: вы изучите их архитектуру и погрузитесь в быт советского вождя. Дома, принадлежавшие генсеку партии, поразят противоречивостью интерьеров.

Помимо знакомства с достопримечательностями мы пообедаем в аутентичной абхазской обстановке. Вы отведаете традиционные угощения в старейшей апацхе или ресторане.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые не любят шумные автобусные экскурсии. Ценителям природных красот и тем, кто интересуется историей и географией.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Экскурсия может начаться в Сочи, Адлере или Красной поляне.
  • Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии (вне зависимости от места начала).
  • Дополнительные расходы: входной билет в Рицинский национальный парк — 350 рублей, обед — от 500 рублей с человека.
  • Для прохождения российско-абхазской границы вам понадобится общегражданский паспорт. Детям до 14 лет необходимо свидетельство о рождении. В случае если ребёнок едет без родителей, нужно согласие на выезд.
  • Рекомендуемое время начала поездки — 7 часов утра. Ранний выезд поможет выполнить всю программу длительностью 9-12 часов.
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я.Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотрекинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Отличная экскурсия!!! Экскурсия на целый день, но это очень интересный день! Александр прекрасный гид, который покажет и расскажет вам все самое интересное в Абхазии. Экскурсия получилась насыщенная, но не утомительная. Спасибо!!!
14 июля 2019
Об Абхазии слышали множество различных отзывов, хотелось составить собственное мнение. Поэтому остановили свой выбор на Александре, который даже на фото имеет собственное мнение)) и не ошиблись в выборе. Комфортный транспорт, гид постоянно что-то рассказывал, интересно и ненавязчиво. Увидели красивейшую природу Абхазии, очень интересным было посещение Новоафонской пещеры. Не все успели по программе, но мы сами так захотели. Собственно, уложить посещение Абхазии в один день и не получилось бы. Так что есть повод вернуться..
13 марта 2019
Александр - хороший гид, прекрасный рассказчик и просто очень интересный человек. Экскурсия получилась насыщенная, но не утомительная. Понравилось и мне, и дочке.
Большое спасибо за день.

Александр проводит ещё 1 экскурсию

Велотрекинг в сочинских горахВелотрекинг в сочинских горахВелотрекинг в сочинских горах
От 5200 за экскурсию
6 часов
42 отзыва
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Велотрекинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой. Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!

Экскурсии в Абхазию

Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!
скидка10%
9900 ₽
8910 за экскурсию
9 часов
19 отзывов
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
С радостью стану вашим проводником в поездке по Абхазии: покажу красивейшие обзорные точки, расскажу о флоре и фауне, обеспечу комфорт и отвечу на любые вопросы. Маршрут охватит Новый Афон, Гагру и Пицунду, озёра Рица и Голубое. За 7 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуреСтаринная красота Абхазии в однодневном автотуреСтаринная красота Абхазии в однодневном автотуре
скидка10%
От
9900 ₽
8910 за экскурсию
12 часов
45 отзывов
Полюбоваться горными пейзажами и погрузиться в культуру древней страны
За один день вы познакомитесь с завораживающей природой Абхазии и её достопримечательностями. Получите самые разнообразные впечатления — от созерцания горных озёр до живописных видов древних городов. Маршрут охватывает Гагру, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Озеро Рица, Новый Афон. Покажу красивейшие обзорные площадки, организую оптимальный маршрут и обеспечу ваш комфорт.
Волшебными дорогами к РицеВолшебными дорогами к РицеВолшебными дорогами к Рице
скидка15%
8500 ₽
7225 за экскурсию
9 часов
38 отзывов
Вдохновенное авто-путешествие из Сочи по сказочной Абхазии
Добро пожаловать в красивейший уголок — Абхазию! Вас ждут величественные горы, мшистые леса, чистейшие горные реки, живописные водопады и поразительные обрывы. Дорога мимо двух средневековых крепостей приведёт вас к легендарному озеру Рица, чей покой хранят Абхазские горы. Здесь вы пообедаете в традиционной апацхе, а я расскажу вам местные легенды и необыкновенные истории жизни абазинов, издревле населявших эти земли.
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый АфонИз Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый АфонИз Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
12000 за экскурсию
8 часов
11 отзывов
Однодневная поездка по самым знаковым местам «страны души»
Голубое небо, пушистые горы и вкусная кухня — всё это Абхазия. Вы посетите два главных города региона — Гагру и Новый Афон — и увидите своё отражение в кристально чистой воде озера Рица. По пути нам будут встречаться водопады и тоннели, подвесные мостики над рекой и, конечно, великолепные виды. А закончится путешествие сытным обедом из мамалыги, жарено-копчёного мяса и хачапури.
Джип-тур «Абхазский драйв»Джип-тур «Абхазский драйв»Джип-тур «Абхазский драйв»
2200 за человека
13 часов
1 отзыв
Прокатиться с ветерком по каньону, поймать брызги Гегского водопада и насладиться красотой озер
Эта экскурсия — для любителей ярких впечатлений, тех, кто хочет смотреть на Абхазию не из окна автобуса. Вас ждут Гагра и Пицунда, павлины у Голубого озера и отвесные скалы Юпшарского каньона. Вы сравните интенсивность потока Девичьих и Мужских слез, удивитесь высоте Гегского водопада и насладитесь умиротворением озера Рица — главной драгоценности края.
Через Гагру на озеро РицаЧерез Гагру на озеро РицаЧерез Гагру на озеро Рица
скидка10%
От
7800 ₽
7020 за экскурсию
9 часов
139 отзывов
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
В этом авто-туре вы посетите самое чарующее место Абхазии — озеро Рица. По дороге на озеро вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете впечатляющие фотоснимки, потому что я покажу вам места, которые недоступны туристам на автобусах. На Рице мы погуляем и попробуем национальные блюда в лесном кафе с отличным видом на озеро.

Выбирайте и другие экскурсии в Сочи

ОбзорныеНа велосипедеАбхазияОзеро РицаЧайная плантацияВодопадыГрупповыеИндивидуальныеЗа городомФотосессииЗимойРоза ХуторМацестаСамшитовая рощаНа джипахПаркиИстория и архитектураСо скидкойНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеКрасная ПолянаДача СталинаАгурские водопадыГорыВсе33 водопадаГастрономическиеКрыши и панорамыГора АхунОлимпийская деревняСкайпаркВечерниеНа автобусе