3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я избегаю шумных туристических троп, моя задача — создать максимально индивидуальную поездку, которая пройдёт с комфортом. Вместе мы составим маршрут по самым интересным для вас местам.
Знания об уникальной природе
Виды Абхазии, от которых захватывает дух, — гордость и достояние страны. Я расскажу, каким образом сформировались эти ландшафты. Вы услышите занимательные факты о происхождении гор и формах рельефа, удивитесь, насколько разнообразен растительный и животный мир этих мест. В зависимости от ваших интересов можно посетить:
Белые скалы, где вы узнаете, чем уникален этот природный объект, и полюбуетесь видом города Гагры.
Озеро Рица — вы посмотрите на этот бирюзовый водоём с самой высокой обзорной площадки, слушая историю его происхождения.
Чабгарский карниз — мы обсудим, из-за чего смотровая площадка в этой локации называется «Прощай, Родина!».
Юпшарский каньон — здесь вы осознаете, почему монументальный природный объект называют ландшафтным чудом.
Гора Мамдзышха — в этой точке красивый морской закат и вечерние Гагры предстанут перед вами как на ладони.
Знаковые места республики
Для погружения в хроники Абхазии мы посетим значимые исторические строения (можно сосредоточиться на нескольких местах из списка или посетить каждую локацию):
Бзыбский храм X столетия, где вы посмотрите на руины древнего сооружения.
Дача Лакоба, которая хранит тайны советского прошлого.
Санаторий «Грузия» — здание, где некогда кипела жизнь, сегодня забыто местными.
Правительственный комплекс в Мюссере
Две дачи Сталина: вы изучите их архитектуру и быт советского вождя. Дома, принадлежавшие генсеку партии, поразят противоречивостью интерьеров.
Помимо знакомства с достопримечательностями мы пообедаем в аутентичной абхазской обстановке. Вы отведаете традиционные угощения в старейшей апацхе или ресторане.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые не любят шумные автобусные экскурсии. Ценителям природных красот и тем, кто интересуется историей и географией.
Организационные детали
Как проходит поездка
Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Можем начать в Сочи, Адлере или Красной поляне
Рекомендуемое время начала поездки — 7 часов утра. Ранний выезд поможет выполнить всю программу длительностью 9-12 часов
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные услуги включены в стоимость (вне зависимости от места начала)
Дополнительные расходы: входной билет в Рицинский национальный парк — 700 ₽, обед — от 600 ₽ за чел.
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне. Дополнительно оплачивается топливный сбор 3850 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить читать дальшеуменьшить
любить их так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне я вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велопрогулки не только на территории Сочи, но и в Абхазии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Поездка в Абхазию с Александром удалась на все 100 процентов. Продуманность маршрута и внимание к клиенту очень выделяет этого гида! Нашу поездку можно назвать душевной прогулкой в дружеской обстановке. За читать дальшеуменьшить
комфортом поездки стоит чёткая проработка маршрута профессионала, готового в любой момент откликнуться на пожелание клиента. Рекомендую ранний выезд, прохождение границы - это ещё то "удовольствие". Поездка была лёгкая, ознакомительная и интересными местами и фактами, рассказанными мастером, а не просто гидом. Гагра, Новый Афон, море, кофе и булки - сказка. Двенадцать часов пролетели настолько незаметно, что не хотелось возвращаться. Поездка с Александром навсегда останется в моей сердце, как один из лучших дней. Спасибо!
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Шайдуллина
Сегодня съездили на экскурсию с Александром в Абхазию. Выехали в 5 утра, в итоге совсем не стояли в пробках на границе, даже обратно Посетили Рицу, Гагры, Новый Афон Александр прекрасный рассказчик с отличными знаниями истории и географии. Ненавязчив, очень старался, отлично водит, могу рекомендовать его 100% Коррекирует маршрут по вашему желанию.
+2
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М
Маргарита
К выбору гида подошли очень основательно. И отзыв хотелось бы написать как для самого Александра, а также для тех кто только планирует свое путешествие. Перед тем как выбрать Александра прочитали читать дальшеуменьшить
отзывы у всех гидов по Абхазии и остановили свой выбор на нем и нисколечки не пожалели о своем решении! Во первых что хочу сразу отметить Александр забрал нас прямо из отеля не смотря на пробки так как находились мы в Лоо, он не настаивал ехать в сочи как другие гиды, чтобы начать экскурсию (а это все таки 6 утра) Во вторых транспорт- очень удобная и комфортная машина с кондиционером и просторная как для самих пассажиров так и для вещей которые можно привезти из Абхазии купив их по дороге для долгого путешествия. В третьих Александр очень хороший гид много знает и много рассказывает, его действительно интересно слушать- человек понимает о чем он говорит. В четвертых это то, что вы попадете именно туда куда хотите- с ним можно заранее обговорить куда бы вам хотелось попасть, он очень грамотно простроил маршрут а также с остановками в интересных и нужных для нас местах. В пятых- что не мало важно для нас- Александр никуда нас не торопил- на каждом месте мы были ровно столько сколько необходимо нам самим. особенно если вы курите вы всегда можете запланировать остановки в красивых местах и спокойно полюбоваться видами! Поэтому если вы еще выбираете то однозначно рекомендуем именно его! не нужно смотреть на цену что у кого то подешевле на 2 или 3 тыс, здесь важно не экономить на наш взгляд, а получить массу приятных впечатлений и не жалеть о поездке! Поэтому еще раз выражаем Александру огромное спасибо за это прекрасное путешествие по Абхазии! с удовольствием обратимся к нему еще при следующей нашей поездке!!!
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У
Ульяна
Заказывая эту экскурсию, принимайте во внимание, что всё, что Александр перечислил в ее описании, посмотреть за один раз невозможно, придётся выбирать. Мы успели максимум за 13 часов с учётом того, читать дальшеуменьшить
что были вдвоём и нигде особо не задерживались, а в Афонских пещерах Александр договорился, чтобы меня "впихнули" в уже полностью укомплектованную группу (там посещения по сеансам). В целом экскурсия очень понравилась: природа потрясающая, расстояния небольшие, ну и общение с образованным собеседником доставило удовольствие. Спасибо!
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Е
Екатерина
Об Абхазии слышали множество различных отзывов, хотелось составить собственное мнение. Поэтому остановили свой выбор на Александре, который даже на фото имеет собственное мнение)) и не ошиблись в выборе. Комфортный транспорт, читать дальшеуменьшить
гид постоянно что-то рассказывал, интересно и ненавязчиво. Увидели красивейшую природу Абхазии, очень интересным было посещение Новоафонской пещеры. Не все успели по программе, но мы сами так захотели. Собственно, уложить посещение Абхазии в один день и не получилось бы. Так что есть повод вернуться. .
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И
Ирина
Абхазия нас впечатлила своей красотой. Александру хочу выразить огромную благодарность за организацию нашей поездки. Интересный эрудированный рассказчик, поездка была очень комфортной. Маршрут был продуман таким образом, чтобы не сталкиваться с читать дальшеуменьшить
толпами туристов, а в комфортном режиме наслаждаться красотой. Экскурсия с дорогой и таможней получилась часов на 12. Мы достаточно много успели посмотреть, при этом не набегом, а качественно, походить, погулять, подышать. Хотим теперь с Александром в горы в поход на следущий год.
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