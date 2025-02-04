читать дальше отличным чувством юмора, с прекрасным знанием местности, истории и легенд экскурсовода…

Нельзяграммная локация "Санта Барбара", гора Ахун, заброшенный

ресторан, колесо обозрения, Змейковые водопады, чайная плантация… Антон рекомендовал только лучшие фотолокации, мы слушались и остались очень довольны, хотя по нашему опыту - всем четверым угодить достаточно сложно - а Антон справился! Спасибо за чудесные эмоции, и пару тысяч фотографий!

Хотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, как оказалось, замечательного, эрудированного, с