Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
1 дек в 08:30
7 дек в 08:30
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности (из Адлера)
Увидеть архитектурные шедевры Курортного проспекта и живописные горные ландшафты
Начало: У КПП крупных отелей или ближайших остановок
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
29 ноя в 12:30
₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Сочи - из Адлера
Узнать историю создания и развития главного курорта России на Черноморском побережье
Начало: У вашего отеля
29 ноя в 16:30
30 ноя в 16:30
9500 ₽ за всё до 4 чел.
