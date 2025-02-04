Мои заказы

Зимний Театр – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимний Театр» в Адлере, цены от 9500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
1 дек в 08:30
7 дек в 08:30
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности (из Адлера)
На автобусе
6.5 часов
Групповая
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности (из Адлера)
Увидеть архитектурные шедевры Курортного проспекта и живописные горные ландшафты
Начало: У КПП крупных отелей или ближайших остановок
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
29 ноя в 12:30
за человека
Открывая Сочи - из Адлера
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Сочи - из Адлера
Узнать историю создания и развития главного курорта России на Черноморском побережье
Начало: У вашего отеля
29 ноя в 16:30
30 ноя в 16:30
9500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Киселёва
    4 февраля 2025
    Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
    Хотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, как оказалось, замечательного, эрудированного, с
    читать дальше

    отличным чувством юмора, с прекрасным знанием местности, истории и легенд экскурсовода…
    Нельзяграммная локация "Санта Барбара", гора Ахун, заброшенный
    ресторан, колесо обозрения, Змейковые водопады, чайная плантация… Антон рекомендовал только лучшие фотолокации, мы слушались и остались очень довольны, хотя по нашему опыту - всем четверым угодить достаточно сложно - а Антон справился! Спасибо за чудесные эмоции, и пару тысяч фотографий!

    Хотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, какХотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, как

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Зимний Театр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
  2. Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности (из Адлера)
  3. Открывая Сочи - из Адлера
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Юпшарский каньон
  4. Голубое озеро
  5. Роза Хутор
  6. Олимпийский Парк
  7. Набережная
  8. Самое главное
  9. Ущелье Ахцу
  10. Ресторан «Гагрипш»
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в ноябре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Зимний Театр" можно забронировать 3 экскурсии от 9500 до 9999. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Зимний Театр», 1 ⭐ отзыв, цены от 9500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь