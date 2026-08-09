Я познакомлю вас с парком приключений на высоте — Скай парком. Мы пройдем по одному из самых длинных подвесных мостов в мире — Скай бридж. Откуда нам откроются потрясающие виды
Описание экскурсииСкай парк и подвесной мост Скай бридж Начнем наше знакомство с единственным в России парком приключений на высоте — Скай парком, главным объектом которого является Скай бридж. Это подвесной мост высотой 207 метров и длиной 439 метров. Он является вторым по длине в мире после Китайского. С него открываются изумительные виды на Ахштырское ущелье и реку Мзымту. Когда преодолеем мост, на другой стороне нас будет ждать смотровая площадка и несколько лавочек для отдыха. Роза Хутор и панорамная площадка Роза Пик Мы поедем по красивейшему Краснополянскому шоссе, которое ведет в горы. Нас ожидает посещение легендарного горнолыжного курорта Роза Хутор с подъемом по канатной дороге на самую высокую панорамную площадку Сочи — Роза Пик (2320 метров). Оттуда открываются, перехватывающие дыхание, виды на Черное море, Главный Кавказский хребет и гору Аибга. В зимний период здание ресторана «Высота 2320» и ограждения по периметру гор похожи на декорации к фильму о покорении вершин. Фигурно, будто вырезанные вручную маленькие тонкие льдинки, аккуратно прикрепленные к поверхностям. А летом мы окажемся словно в покрывале огромного разнообразия, удивительно подобранных, зеленых красок! Важная информация Одевайте удобную обувь, потому что пол моста Скай бридж состоит из квадратных отверстий, в которых легко может застрять узкий каблук.
ежедневно в 10:30 или 11-00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скай парк
- Ахштырское ущелье
- Ущелье Ахцу
- Нарзанный источник «Медвежий угол»
- Комплекс трамплинов «Русские горки»
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Роза Хутор»
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Стоимость входных билетов в Скай парк, на канатную дорогу
- Вход на нарзанный источник (по желанию)
- Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 или 11-00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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