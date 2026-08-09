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На курорте Роза Хутор поднимемся по канатной дороге на самую высокую панорамную площадку Сочи — Роза Пик (2320 метров). Те, панорамные картины, которые нам откроются, вы не забудете никогда! Я познакомлю вас с парком приключений на высоте — Скай парком. Мы пройдем по одному из самых длинных подвесных мостов в мире — Скай бридж. Откуда нам откроются потрясающие виды

Сергей Ваш гид в Адлере Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 7 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Скай парк и подвесной мост Скай бридж Начнем наше знакомство с единственным в России парком приключений на высоте — Скай парком, главным объектом которого является Скай бридж. Это подвесной мост высотой 207 метров и длиной 439 метров. Он является вторым по длине в мире после Китайского. С него открываются изумительные виды на Ахштырское ущелье и реку Мзымту. Когда преодолеем мост, на другой стороне нас будет ждать смотровая площадка и несколько лавочек для отдыха. Роза Хутор и панорамная площадка Роза Пик Мы поедем по красивейшему Краснополянскому шоссе, которое ведет в горы. Нас ожидает посещение легендарного горнолыжного курорта Роза Хутор с подъемом по канатной дороге на самую высокую панорамную площадку Сочи — Роза Пик (2320 метров). Оттуда открываются, перехватывающие дыхание, виды на Черное море, Главный Кавказский хребет и гору Аибга. В зимний период здание ресторана «Высота 2320» и ограждения по периметру гор похожи на декорации к фильму о покорении вершин. Фигурно, будто вырезанные вручную маленькие тонкие льдинки, аккуратно прикрепленные к поверхностям. А летом мы окажемся словно в покрывале огромного разнообразия, удивительно подобранных, зеленых красок! Важная информация Одевайте удобную обувь, потому что пол моста Скай бридж состоит из квадратных отверстий, в которых легко может застрять узкий каблук.

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