Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи (из Адлера)

Увидеть город с вершин, исследовать олимпийские объекты и прокатиться на скоростной канатной дороге
Подобно чемпионам, мы будем брать все новые высоты.

Вы посетите Скайпарк, которому в России нет аналогов, высокогорный трамплинный комплекс, смотровые площадки курорта Роза Хутор и культурного центра «Галактика». Вы ощутите себя героем приключенческого фильма, когда Сочи окажется у ваших ног. Здесь стоит побывать каждому путешественнику!
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи (из Адлера)
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи (из Адлера)
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи (из Адлера)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

«Вперед и вверх, а там…»

Несколько лет назад в Сочи открылся экстрим-парк. Изюминка Скайпарка — самый протяженный в мире пешеходный подвесной мост над Ахштырским ущельем. Вам откроется вид на долину полноводной реки Мзымта, Старое Краснополянское шоссе, петляющее по горно-лесистой местности, и ледовый дворец в Олимпийском парке.

«Лучше гор могут быть только горы»

Мы побываем на обзорной площадке у «Русских горок» — комплекса трамплинов, где во время Зимних Олимпийских игр проходили соревнования по прыжкам, а также лыжное двоеборье. Змеистый серпантин приведет нас к грандиозному горному кластеру: горам Аибга, Чугуш и Ачишхо.

«Мне сверху видно всё, — ты так и знай!»

На курорте Роза Хутор мы поднимемся на один из пиков хребта Аибга по скоростной гондольной канатной дороге и посетим самую высокую смотровую площадку Большого Сочи. Во время подъема на 2320 метровую высоту вы заметите Олимпийскую деревню, трассы, где проходили соревнования, а вершина подарит виды на Фишт, Оштен, Пшехо-Су. Я проведу вас с гондольной канатной дороги к новому парку водопадов «Менделиха», где, по легенде, затерялся клад с реликвиями «Золото Кубанской Рады».

«До будущей горы!»

Последней мы возьмем «космическую» высоту — панорамную площадку на крыше центра «Галактика». Перед вами вырастут вершины Розы Хутор Большой и Малый Чугуш, а с другой стороны — пятиглавая красавица Аибга.

Экскурсия подойдет путешественникам старше 6 лет.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест
  • Парк водопадов «Менделиха» работает только в летний сезон
  • Экскурсия подходит для путешественников старше 6 лет: для детей помладше программа тяжеловата

Дополнительные расходы

  • Посещение «Скайпарка» — 2000 руб. взрослые, 800 руб. дети 7-13 лет, подростки 14-17 лет 1200 руб. 1500 руб. за льготный билет для инвалидов 2 и 3 гр., лиц 60-69 лет (стоимость меняется в зависимости от сезонности)
  • Канатная дорога на Роза Хутор — 2550 руб. /взрослый, 1550 руб. /льготный для детей 7-14 лет, 2050 руб. для граждан 60-69 лет и инвалидов 2 и 3 групп (точную стоимость уточняйте в переписке, так как цены меняются в зависимости от сезона)

Дополнительные опции

  • В районе горной Олимпийской деревни есть возможность прокатиться на «летних санках» по монорельсовой железной дороге. Захватывающий спуск с виражами, крутыми поворотами и изгибами. По возвращении вы сможете погулять по набережной и сделать интересные фотографии на мостах через бурную Мзымту.
  • Возможно увеличить продолжительность экскурсии. Доплата — 1000 руб. /час

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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