Билеты в парки аттракционов и развлечений Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки аттракционов» в Адлере, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка и горы Ахун»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«В экопарке Солохаул вы подниметесь на смотровую площадку «На краю земли»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600 за человека
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Водные аттракционы, горки, волновой бассейн, ленивая река и сауны — в «Галактике» зона под открытым небом с незабываемым видом работает круглый год»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
    Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит на любой вопрос. Гоняет - как гонщик. Это было наслаждение, драмы, кайф. 👍💥💥💥💥💥
    Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответитЭто просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит
  • М
    Мария
    24 апреля 2024
    Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
    Потрясающая экскурсия! Водитель Евгений с юмором, доброжелательный! Посетили много локаций, море впечатлений. Закончилась экскурсия вкусный и сытным обедом высоко в горах👍 Рекомендую всем👌
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
    Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые - очень хочется еще вернуться.
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    Завершили поездку отличным шашлыком в горах. *По экскурсии - от любого джиппинга не следует ожидать долгого рассказа, с микрофоном и историческими датами. Гид-водитель, разумеется, рассказывал про места, которые мы посещали))) Мне этого хватило. Тут как бы каждый выбирает для себя, что важно - безопасность вождения, посещение природных мест, куда автобусы не проедут… или шумная толпа и рассказ под микрофон. Я выбираю первое, когда завышенных ожиданий нет, поездки получаются классные.

    Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -
  • С
    Светлана
    19 марта 2024
    Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно. Очень понравился гид Яков. С большим удовольствием отправились ещё раз с ним на экскурсию.
  • С
    Светлана
    14 ноября 2023
    Весь Сочи за 8 часов
    Приятный, гид. Хорошая программа. Всё прошло отлично. Спасибо
  • Д
    Дмитрий
    11 октября 2023
    Весь Сочи за 8 часов
    Дмитрий, прекрасной души человек! Мама, была в восторге от экскурсии и общения с Вами! Вам огромная Благодарность, успехов и всех Благ!!!
  • О
    Оксана
    8 июля 2023
    Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
    В общем экскурсия хорошая,но аквапарк впечатлил только видом на горы,не работала детская зона,хамам,на ресепшене немного хамоватые работники,видимо работа тяжелая
  • 8
    89537350
    29 августа 2022
    По дороге с облаками: Skypark и Красная Поляна
    Ездили со Светланой на экскурсию 18 августа. Все очень понравилось. Светлана очень интересные и отзывчивый человек.
  • М
    Михаил
    20 августа 2022
    По дороге с облаками: Skypark и Красная Поляна
    Профессиональная экскурсовод, правильный маршрут
  • А
    Анна
    2 августа 2022
    Весь Сочи за 8 часов
    Однозначно рекомендую посетить экскурсию! Узнали много интересных и новых фактов о Сочи, посмотрели живописные места, получили массу положительных эмоций! Дмитрий
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    - отличный собеседник и замечательный водитель, с ним легко и комфортно. В процессе экскурсии скорректировали маршрут, исходя из наших предпочтений. Ни минуты не пожалели, что выбрали именно данную экскурсию! Дмитрий - спасибо Вам, Вы - лучший!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Парки аттракционов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Сочи за 8 часов
  2. Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
  3. Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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