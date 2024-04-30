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Завершили поездку отличным шашлыком в горах. *По экскурсии - от любого джиппинга не следует ожидать долгого рассказа, с микрофоном и историческими датами. Гид-водитель, разумеется, рассказывал про места, которые мы посещали))) Мне этого хватило. Тут как бы каждый выбирает для себя, что важно - безопасность вождения, посещение природных мест, куда автобусы не проедут… или шумная толпа и рассказ под микрофон. Я выбираю первое, когда завышенных ожиданий нет, поездки получаются классные.