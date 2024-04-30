1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка и горы Ахун»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«В экопарке Солохаул вы подниметесь на смотровую площадку «На краю земли»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Водные аттракционы, горки, волновой бассейн, ленивая река и сауны — в «Галактике» зона под открытым небом с незабываемым видом работает круглый год»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 апреля 2024Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит на любой вопрос. Гоняет - как гонщик. Это было наслаждение, драмы, кайф. 👍💥💥💥💥💥
- ММария24 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Водитель Евгений с юмором, доброжелательный! Посетили много локаций, море впечатлений. Закончилась экскурсия вкусный и сытным обедом высоко в горах👍 Рекомендую всем👌
- ЮЮлия4 апреля 2024Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые - очень хочется еще вернуться.
- ССветлана19 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Было интересно. Очень понравился гид Яков. С большим удовольствием отправились ещё раз с ним на экскурсию.
- ССветлана14 ноября 2023Приятный, гид. Хорошая программа. Всё прошло отлично. Спасибо
- ДДмитрий11 октября 2023Дмитрий, прекрасной души человек! Мама, была в восторге от экскурсии и общения с Вами! Вам огромная Благодарность, успехов и всех Благ!!!
- ООксана8 июля 2023В общем экскурсия хорошая,но аквапарк впечатлил только видом на горы,не работала детская зона,хамам,на ресепшене немного хамоватые работники,видимо работа тяжелая
- 88953735029 августа 2022По дороге с облаками: Skypark и Красная ПолянаЕздили со Светланой на экскурсию 18 августа. Все очень понравилось. Светлана очень интересные и отзывчивый человек.
- ММихаил20 августа 2022По дороге с облаками: Skypark и Красная ПолянаПрофессиональная экскурсовод, правильный маршрут
- ААнна2 августа 2022Однозначно рекомендую посетить экскурсию! Узнали много интересных и новых фактов о Сочи, посмотрели живописные места, получили массу положительных эмоций! Дмитрий
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Парки аттракционов»
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