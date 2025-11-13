Мои заказы

Из Адлера - в Красную Поляну и на Розу Хутор

Каньоны, ущелья, горы и мёд - за 1 день
Отправляемся в путешествие по живописным ущельям и каньонам Сочи.

В программе — вершина Роза Пик, дегустация мёда, аутентичный обед, невероятные пейзажи и современная архитектура.

Впечатлений будет много, а встреча горной тишины и оживлённого курорта напомнит, как могут гармонично уживаться природа, история и ритм сегодняшнего дня.
5
3 отзыва
Из Адлера - в Красную Поляну и на Розу Хутор© Кирилл
Из Адлера - в Красную Поляну и на Розу Хутор© Кирилл
Из Адлера - в Красную Поляну и на Розу Хутор© Кирилл

Описание экскурсии

11:30–12:00

Сбор группы и отправление.

12:30–13:00

Дорога в Красную Поляну, прогулка по курорту и знакомство с его архитектурой и атмосферой.

13:10–13:30

Неспешный променад по живописным тропам ущелья Ахцу.

13:40–14:00

Экскурсия по Ахштырскому каньону. Вы узнаете о геологии и экосистеме региона, полюбуетесь природными водопадами и уникальными ландшафтами.

14:00–14:50

Дегустация местного мёда и погружение в традиции пчеловодства. Потом, если захотите, — обед в ресторане местной кухни.

15:00–18:00

Подъём на канатной дороге на вершину Роза Пик. Перед вами — захватывающие виды на горы и долины с высоты 2320 метров. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и сделать фотографии.

18:10–18:30

Посетим комплекс «Газпром» — вы рассмотрите его современные архитектурные решения, прогуляетесь по развлекательному центру «Галактика», по желанию посетите магазины.

18:30–19:00

Едем обратно — туда же, где начали путешествие. В пути вы можете задать любые вопросы гиду и поделиться впечатлениями.

Организационные детали

  • Дети до 7 лет посещают экскурсию бесплатно и им не предоставляется отдельное место в автобусе — едут на руках у родителей
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • обед — 1000 ₽ за чел.
  • канатная дорога — 2450 ₽ за взрослого до 60 лет, 2200 ₽ за взрослого 60–69 лет, 1 ₽ за взрослого от 70 лет, 1800 ₽ за ребёнка до 14 лет, дети до 7 лет едут бесплатно

ежедневно в 11:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 49 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Назлы
13 ноя 2025
Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле, экскурсия понравилась, все прошло хорошо, увлекательно, вкусно 😊, чуть подпортил настроение дождь, но не страшно, мокрые, но счастливые 😃
Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле,Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле,Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле,Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле,Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле,Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле,Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле,Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле,Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле,Добрый день, посетили вчера Красную поляну и Роза Хутор, спасибо большое организатору Кириллу и гиду Лейле,
А
Анастасия
3 ноя 2025
В горах не в первый раз, но экскурсией поехать решила впервые. Не пожалела ни на одну секунду. Первое - дорога до курорта, она уникальна, столько красивейших мест, оказалось, ещё по
читать дальше

пути🤗 второе - гид очень интересно всё рассказывала, все участники нашей группы были под её очарованием. Ну а третье - столько новых знакомств приятных за это небольшое путешествие 🤗 спасибо огромное, Кирилл, за то, что экскурсия превзошла все мои ожидания! Благодарю за профессионализм.

А
Архипов
3 ноя 2025
Был вчера на экскурсии
Просто восторг, все очень понравилось, обязательно обращусь еще раз
Спасибо организаторам!!!

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Адлера
На машине
На кабриолете
4.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Начало: Нашего путешествия стартует в любой точке Сириуса....
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
На автобусе
11 часов
11 отзывов
Групповая
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
Начало: Остановки общественного транспорта Адлера и Сириус...
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
350 ₽ за человека
Русская Швейцария: к горам Красной Поляны из Адлера
На машине
6 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Швейцария: к горам Красной поляны
Путешествие от побережья до горных вершин Красной Поляны подарит незабываемые впечатления. Исследуйте ущелья, целебные источники и олимпийские объекты
Начало: От вашего отеля или ближайшей автобусной остановки
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере