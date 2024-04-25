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с искрометным юмором и оптимизмом, не смотря на не совсем удачные погодные условия. Совершенно потрясающие виды на природные красоты, маршрут очень живописный. Все четко организованно, времени для самостоятельного осмотра дается много. Руслан по нашей просьбе подбирал места для остановок, с которых открывались просто захватывающие дух своей красотой пейзажи. Нафотографировались, нагулялись. Самшитовая роща со старыми грабами - это отдельное, просто волшебное место. Попадаешь как будто в сказочный мир. Вкуснейший ужин в ущелье, и все это сопровождается неиссякаемыми, пропитанными любовью и юмором историями гида! Отлично провели время, однозначно рекомендую к посещению! Отдельное спасибо гиду Руслану!