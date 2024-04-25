Экскурсии с посещением Скайпарка

Найдено 6 экскурсий в категории «SkyPark» в Адлере, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
«Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Далее едем в Скайпарк с самым длинным подвесным мостом и лучшей панорамой на ущелье — и добираемся до Красной Поляны»
8 000 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка и горы Ахун»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
«высокогорный парк развлечений Skypark»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930 за всё до 4 чел.
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Посетите бассейны с природной голубой глиной, покормите осликов и оцените со смотровой площадки Скайпарк»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вы увидите с высоты Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и Скайпарк»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    25 апреля 2024
    Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
  • Д
    Дарья
    23 апреля 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Очень понравилось
  • З
    Зоя
    11 апреля 2024
    Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по знаковым местам Красной поляны! Знающий и приятный экскурсовод и рассказчик! Особенно понравилось, что маршрут
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    меняли с учетом специфики нашей компании - у нас было двое маленьких детей. А под конец Евгений отвез нас во вкуснейший домашний ресторанчик. Большое спасибо! Всем очень рекомендуем)

  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
    Были на индивидуальной экскурсии Красная поляна и окрестности с Евгением. Очень порекомендуем, интересный собеседник, очень много рассказывает с любовью о своем крае. Экскурсия по времени пролетает не заметно.
  • Е
    Елена
    7 февраля 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
    Екатерина, спасибо большое за приятно проведенное время. Интересно построенный маршрут. Учли все наши пожелания. Дальнейших Вам успехов!
  • О
    Ольга
    6 января 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Арутюн, спасибо за экскурсию. Внимательный, вежливый гид и водитель. Хороший автомобиль. Экскурсия прошла легко и познавательно. Все понравилось!
  • М
    Марина
    5 января 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что дождь будет но не проливной и не постоянный. Обязательно нужно иметь при себе дождевик и непромокаемую обувь.
    Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что
  • Е
    Елизавета
    3 января 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
    Ездили на экскурсию вдвоём с дочкой 10 лет. Екатерина подарила нам классный незабываемый день, мы и виды потрясающие видели😉и сыр
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    вкусный ели, и по подвесным мостам ходили, и желания загадывали на водопадах, и в заснеженные горы поднимались, и на огнии вечерней Красной поляны любовались. День прошёл на одном дыхании. Катя, не прощаюсь, спасибо большое😘

  • В
    Вадим
    26 декабря 2023
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Руслану за интересный и подробный рассказ об истории региона, его традициях и обычаях. Неимоверно познавательно,
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    с искрометным юмором и оптимизмом, не смотря на не совсем удачные погодные условия. Совершенно потрясающие виды на природные красоты, маршрут очень живописный. Все четко организованно, времени для самостоятельного осмотра дается много. Руслан по нашей просьбе подбирал места для остановок, с которых открывались просто захватывающие дух своей красотой пейзажи. Нафотографировались, нагулялись. Самшитовая роща со старыми грабами - это отдельное, просто волшебное место. Попадаешь как будто в сказочный мир. Вкуснейший ужин в ущелье, и все это сопровождается неиссякаемыми, пропитанными любовью и юмором историями гида! Отлично провели время, однозначно рекомендую к посещению! Отдельное спасибо гиду Руслану!

  • Е
    Екатерина
    12 декабря 2023
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Пётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопарк мы очень хотели попасть
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    и рады, что нам это удалось. Но это ещё не всё. Мы увидели места, где снимались любимые фильмы, прогулялись по Красной Поляне, посмотрели, как прыгают с моста посетители Скай Парка. Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Огромное спасибо Петру за отлично проведённое время и за то, что все наши пожелания во время экскурсии были учтены.

    Пётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопаркПётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопаркПётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопаркПётр - единственный экскурсовод, который предложил посещение вольерного зоопарка на территории Кавказского биосферного заповедника. В зоопарк

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «SkyPark»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
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  3. Весь Сочи за 8 часов
  4. Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
  5. На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "SkyPark" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 13 930. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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