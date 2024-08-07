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Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»

Посетите все водопады Абхазии на экскурсии из Адлера к водопадам Великанам
Мы прогуляемся по набережной Сухума и пообедаем в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Там одни из лучших хачапури «Лодочка».

Я отвечаю! Затем поедем на так называемый «Гейзер», где можно
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будет сделать классные фотки и даже искупаться. Заедем в «города призраки» Ткуарчал и Акармара. Затем отправимся на УАЗике к водопадам «Великанам». Мы посетим 5 водопадов! Вы даже сможете пройтись прямо под самым большим и ощутить мощь природы. Под занавес вас ожидает ужин в апацху и отдых на термальных источниках в посёлке Кындыг.

5
1 отзыв
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»

Описание экскурсии

Прогулка по Сухуму, «Гейзер» и «города призраки» Наша поездка начнётся с осмотра достопримечательностей столицы Сухум и прогулки по набережной. Далее мы отправимся на обед в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Отвечаем, там одни из лучших хачапури «Лодочка». Следующей нашей точкой будет так называемый «Гейзер», где из трубы в небо бьёт большой поток горячей воды. Можно будет сделать классные фотки и даже искупаться. Теперь мы отправляемся в «города призраки» Ткуарчал и Акармара. Посмотрим к чему может привести война, покатаемся среди заброшенных зданий, в какие-то даже залезем. Самые большие водопады Абхазии Ну а теперь, начинается самая ожидаемая часть программы — поездка на УАЗике к водопадам великанам. Мы посетим 5 водопадов, самый большой — «Великан». Вы сможете пройтись прямо под ним и ощутить мощь природы. Так же мы увидим водопады «Ирина», «Святой», «Золотоносец», «Радужный». Ужин в живописном месте и термальные источники Получив огромный запас впечатлений, мы отправимся на ужин в апацху «Райский уголок», где вы сможете отведать домашней кухни, в кругу доброжелательных хозяев. И все это с видом на красивые водопады. Завершающей частью программы будет отдых на термальных источниках в посёлке Кындыг. Важная информация Что взять с собой:
  • паспорт и наличные деньги;
  • если есть дети, свидетельство о рождении;
  • если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, нужна нотариальная доверенность на выезд;
  • захватите с собой полотенце и купальные принадлежности, будет возможность искупаться.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Сухум:
  • Набережная
  • Морпорт
  • Фонтан у драмтеатра
  • Брехаловка
  • По желанию обед в ресторане «Нартаа»
  • Гейзер
  • «города призраки» Ткуарчал и Акармара
  • Смотровая площадка на изогнутый железнодорожный мост в виде большой руки
  • Заброшенная ж/д станция
  • Заброшенная ГРЭС
  • Горячие источники Кындыг (200 руб. с человека), 5 больших водопадов
Что включено
  • Услуги гида,
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Индивидуальный УАЗ (3500 руб. за всю компанию),
  • Обед (Сухум, кафе «Нартаа», оплачивается отдельно),
  • Ужин (Джантуха, кафе «Райский уголок», оплачивается отдельно),
  • Входной билет на все 5 водопадов (600 руб. с человека),
  • Термальные источники (300 руб. с человека).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Брали индивидуальный тур, в котором акцент был сделан на природу Абхазии и не пожалели. Экскурсия состоялась 06.08.2024г.
Особое спасибо гиду Владиславу! Кроме красивых пейзажей он нам показал закрытую от туристических глаз
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Абхазию. Главное, что вы получите выбрав его в качестве водителя и гида-безопасность на дороге, интересного собеседника, надёжного и заботливого друга и море впечатлений! Можете полностью довериться ему в выборе маршрутов, покупок и прочих вопросов.

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