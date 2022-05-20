Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»

Мы прогуляемся по набережной Сухума и пообедаем в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города

Мы прогуляемся по набережной Сухума и пообедаем в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города.

Там одни из лучших хачапури «Лодочка».

Я отвечаю! Затем поедем на так называемый «Гейзер», где можно будет сделать классные фотки и даже искупаться.

Заедем в «города призраки» Ткуарчал и Акармара.

Затем отправимся на УАЗике к водопадам «Великанам».

Мы посетим 5 водопадов! Вы даже сможете пройтись прямо под самым большим и ощутить мощь природы.

Под занавес вас ожидает ужин в апацху и отдых на термальных источниках в посёлке Кындыг.
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Сухум:
  • Набережная
  • Морпорт
  • Фонтан у драмтеатра
  • Брехаловка
  • По желанию обед в ресторане "Нартаа"
  • «Гейзер»
  • «города призраки» Ткуарчал и Акармара
  • Смотровая площадка на изогнутый железнодорожный мост в виде большой руки
  • Заброшенная ж/д станция
  • Заброшенная ГРЭС
  • Горячие источники "Кындыг (200 руб. с человека), 5 больших водопадов

Прогулка по Сухуму, «Гейзер» и «города призраки»

Наша поездка начнётся с осмотра достопримечательностей столицы Сухум и прогулки по набережной. Далее мы отправимся на обед в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Отвечаем, там одни из лучших хачапури «Лодочка».
Следующей нашей точкой будет так называемый «Гейзер», где из трубы в небо бьёт большой поток горячей воды. Можно будет сделать классные фотки и даже искупаться.
Теперь мы отправляемся в «города призраки» Ткуарчал и Акармара. Посмотрим к чему может привести война, покатаемся среди заброшенных зданий, в какие-то даже залезем.

Самые большие водопады Абхазии

Ну а теперь, начинается самая ожидаемая часть программы — поездка на УАЗике к водопадам великанам. Мы посетим 5 водопадов, самый большой — «Великан». Вы сможете пройтись прямо под ним и ощутить мощь природы. Так же мы увидим водопады «Ирина», «Святой», «Золотоносец», «Радужный».

Ужин в живописном месте и термальные источники

Получив огромный запас впечатлений, мы отправимся на ужин в апацху «Райский уголок», где вы сможете отведать домашней кухни, в кругу доброжелательных хозяев. И все это с видом на красивые водопады.
Завершающей частью программы будет отдых на термальных источниках в посёлке Кындыг.

Важная информация

Что взять с собой:

  • паспорт и наличные деньги;
  • если есть дети, свидетельство о рождении;
  • если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, нужна нотариальная доверенность на выезд;
  • захватите с собой полотенце и купальные принадлежности, будет возможность искупаться.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Индивидуальный УАЗ (3000 руб. за всю компанию)
  • Обед (Сухум, кафе «Нартаа», оплачивается отдельно)
  • Ужин (Джантуха, кафе «Райский уголок», оплачивается отдельно)
  • Входной билет на все 5 водопадов (400 руб. с человека)
  • Термальные источники (200 руб. с человека)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Паспорт и наличные деньги
  • Если есть дети, свидетельство о рождении
  • Если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, нужна нотариальная доверенность на выезд
  • Захватите с собой полотенце и купальные принадлежности, будет возможность искупаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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