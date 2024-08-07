Мы прогуляемся по набережной Сухума и пообедаем в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Там одни из лучших хачапури «Лодочка».
Я отвечаю! Затем поедем на так называемый «Гейзер», где можно
Я отвечаю! Затем поедем на так называемый «Гейзер», где можно
Описание экскурсииПрогулка по Сухуму, «Гейзер» и «города призраки» Наша поездка начнётся с осмотра достопримечательностей столицы Сухум и прогулки по набережной. Далее мы отправимся на обед в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Отвечаем, там одни из лучших хачапури «Лодочка». Следующей нашей точкой будет так называемый «Гейзер», где из трубы в небо бьёт большой поток горячей воды. Можно будет сделать классные фотки и даже искупаться. Теперь мы отправляемся в «города призраки» Ткуарчал и Акармара. Посмотрим к чему может привести война, покатаемся среди заброшенных зданий, в какие-то даже залезем. Самые большие водопады Абхазии Ну а теперь, начинается самая ожидаемая часть программы — поездка на УАЗике к водопадам великанам. Мы посетим 5 водопадов, самый большой — «Великан». Вы сможете пройтись прямо под ним и ощутить мощь природы. Так же мы увидим водопады «Ирина», «Святой», «Золотоносец», «Радужный». Ужин в живописном месте и термальные источники Получив огромный запас впечатлений, мы отправимся на ужин в апацху «Райский уголок», где вы сможете отведать домашней кухни, в кругу доброжелательных хозяев. И все это с видом на красивые водопады. Завершающей частью программы будет отдых на термальных источниках в посёлке Кындыг. Важная информация Что взять с собой:
- паспорт и наличные деньги;
- если есть дети, свидетельство о рождении;
- если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, нужна нотариальная доверенность на выезд;
- захватите с собой полотенце и купальные принадлежности, будет возможность искупаться.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Сухум:
- Набережная
- Морпорт
- Фонтан у драмтеатра
- Брехаловка
- По желанию обед в ресторане «Нартаа»
- Гейзер
- «города призраки» Ткуарчал и Акармара
- Смотровая площадка на изогнутый железнодорожный мост в виде большой руки
- Заброшенная ж/д станция
- Заброшенная ГРЭС
- Горячие источники Кындыг (200 руб. с человека), 5 больших водопадов
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Индивидуальный УАЗ (3500 руб. за всю компанию),
- Обед (Сухум, кафе «Нартаа», оплачивается отдельно),
- Ужин (Джантуха, кафе «Райский уголок», оплачивается отдельно),
- Входной билет на все 5 водопадов (600 руб. с человека),
- Термальные источники (300 руб. с человека).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Брали индивидуальный тур, в котором акцент был сделан на природу Абхазии и не пожалели. Экскурсия состоялась 06.08.2024г.
Особое спасибо гиду Владиславу! Кроме красивых пейзажей он нам показал закрытую от туристических глаз
Особое спасибо гиду Владиславу! Кроме красивых пейзажей он нам показал закрытую от туристических глаз
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