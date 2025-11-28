Вы отправитесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии и познакомитесь с богатствами этого чудесного уголка. Мы побываем на знаменитом курорте Гагра, сделаем фотографии в сказочных местах среди гор, попробуем самый вкусный кофе в Сухуме, а завершим день приятным отдыхом в Кындыгских термах.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Рано утром мы перейдём границу, чтобы небольшой группой насладиться широтой гостеприимства красочной Апсны.

Гагра. Наше путешествие по Абхазии начнётся с его самого популярного курорта. Мы прогуляемся по Приморскому парку и сделаем фото на фоне знаменитой Колоннады.

Бзыбское ущелье. Прекрасный уголок кавказской природы, где можно изучать историю прошлых столетий. Для любителей адреналина есть особое развлечение — полёт на зиплайне над ущельем.

Мандариновый сад (с ноября по март). Здесь вы сможете погулять, пофотографироваться среди деревьев и даже собрать ароматные мандарины!

Сухум. Следующая остановка — столица Абхазии. Вы пройдёте по набережной, увидите здание администрации президента, освежитесь у фонтанов с грифонами. Мы обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке.

Ущелье Черниговка. Одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Достопримечательность представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. На берегах растет пышная субтропическая зелень.

Термальный комплекс Кындыг. Завершим день природным спа в прекрасном термальном комплексе, отдыхая в теплой целебной водичке (около 1,5-2 часов).

Организационные детали

Экскурсию проведёт гид-представитель нашей команды.

Что включено в стоимость:

Трансфер в обе стороны

Лёгкий завтрак (чаепитие)

Дегустация местной продукции: вина, сыра, чая, мяса и мёда

А что оплачивается отдельно:

Экологический сбор в Черниговке — 300 ₽/взрослый, 200 ₽/детский

Вход на термальные источники — 300 ₽/взрослый, 200 ₽/детский (до 12 лет)

Драндский собор 6 века — 300 ₽ (по желанию)

Полёт на зиплайне над рекой Бзыбь — 1000 ₽ (по желанию)

Обед в апацхе ~ 1000 ₽

Пересечение границы