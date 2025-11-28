Мои заказы

Из Адлера в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, источник Кындыг и мандариновый сад

Полюбоваться красотой ущелий, попробовать самый вкусный кофе в Сухуме и насладиться отдыхом в термах
Вы отправитесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии и познакомитесь с богатствами этого чудесного уголка.

Мы побываем на знаменитом курорте Гагра, сделаем фотографии в сказочных местах среди гор, попробуем самый вкусный кофе в Сухуме, а завершим день приятным отдыхом в Кындыгских термах.
Описание экскурсии

Рано утром мы перейдём границу, чтобы небольшой группой насладиться широтой гостеприимства красочной Апсны.

Гагра. Наше путешествие по Абхазии начнётся с его самого популярного курорта. Мы прогуляемся по Приморскому парку и сделаем фото на фоне знаменитой Колоннады.
Бзыбское ущелье. Прекрасный уголок кавказской природы, где можно изучать историю прошлых столетий. Для любителей адреналина есть особое развлечение — полёт на зиплайне над ущельем.
Мандариновый сад (с ноября по март). Здесь вы сможете погулять, пофотографироваться среди деревьев и даже собрать ароматные мандарины!
Сухум. Следующая остановка — столица Абхазии. Вы пройдёте по набережной, увидите здание администрации президента, освежитесь у фонтанов с грифонами. Мы обязательно заглянем в знаменитую «Брехаловку» и попробуем кофе, приготовленный на песке.
Ущелье Черниговка. Одно из самых живописных мест в окрестностях столицы Абхазии. Достопримечательность представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. На берегах растет пышная субтропическая зелень.
Термальный комплекс Кындыг. Завершим день природным спа в прекрасном термальном комплексе, отдыхая в теплой целебной водичке (около 1,5-2 часов).

Организационные детали

Экскурсию проведёт гид-представитель нашей команды.

Что включено в стоимость:

  • Трансфер в обе стороны
  • Лёгкий завтрак (чаепитие)
  • Дегустация местной продукции: вина, сыра, чая, мяса и мёда

А что оплачивается отдельно:

  • Экологический сбор в Черниговке — 300 ₽/взрослый, 200 ₽/детский
  • Вход на термальные источники — 300 ₽/взрослый, 200 ₽/детский (до 12 лет)
  • Драндский собор 6 века — 300 ₽ (по желанию)
  • Полёт на зиплайне над рекой Бзыбь — 1000 ₽ (по желанию)
  • Обед в апацхе ~ 1000 ₽

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Из-за возможных трудностей на пограничном контроле эта экскурсия недоступна для путешественников не из РФ, Казахстана и Беларуси
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адлер/Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леся
Леся — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 2780 туристов
Я — гид-организатор экскурсий и туров по самым красивым местам Сочи и Абхазии. Вместе с командой отбираем для вас лучшие маршруты — с учётом цены и, самое главное, качества. За семь лет работы в сочинском туризме хорошо знаю, куда и с кем вас отправить, чтобы вы получили незабываемые впечатления и захотели вернуться!

