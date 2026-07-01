Показать всё
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборДжиппинг в Солохаул: гора Ведьмы, самшиты, святой источник и водопад
Начало: Ближайшая к вашему адресу остановка общественного ...
«Джип-тур на край земли Первая остановка с купанием — водопад «Дм-Дм-Бон»»
Расписание: Ежедневно в 12-13:00 с Адлера, Сочи 14 часов, Дагомыс 14:20
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
3060 ₽
3400 ₽ за человека
-
10%
Групповая
33 водопада и кавказское застолье
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
«Подробнее: По пути к водопадам около 7 км»
Расписание: Среда и суббота (с застольем), вторник и четверг (без застолья)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
720 ₽
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Сухума к водопадам «Великанам»
Начало: По договоренности
«Самые большие водопады Абхазии Ну а теперь, начинается самая ожидаемая часть программы — поездка на УАЗике к водопадам великанам»
Расписание: Ежедневно
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Групповая
33 водопада и Кавказское застолье
Начало: Адлер. Заберем вас от места проживания
«Проведите время в невероятно живописном царстве 33 водопадов в долине реки Шахе»
Расписание: Ежедневно в 11:00
950 ₽
1000 ₽ за человека
-
11%
Индивидуальная
до 6 чел.
Река Шахе - долина легенд и водопадов
Начало: По договоренности
«Добро пожаловать в долину легенд и водопадов»
Расписание: ежедневно в 10:00
16 000 ₽
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Чегемские водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2026
Сейчас в Адлере в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 720 до 25 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 302 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Адлера! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены