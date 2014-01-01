Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций

В окрестностях города Сочи находится огромное количество уникальных природных заповедников и мест,...

В окрестностях города Сочи находится огромное количество уникальных природных заповедников и мест, где побывать просто необходимо.

Например, Воронцовские пещеры — самые крупные в Краснодарском крае.

Эта экскурсия хороша еще и тем, что после посещения пещер, мы побываем на чайных плантациях, где можно будет продегустировать самый северный в мире чай.

Нежные блинчики, ароматный мёд и варенье из фейхоа и грецкого ореха прилагаются.
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций

Что вы увидите 🤩

  • Воронцовские пещеры
  • Чайные плантации Хоста-чай
Воронцовские пещеры
Вы увидите несколько соединяющихся между собой пещер, среди которых залы Тишины, Медвежий, Овальный и Прометей.
В Лабиринтовой пещере вы увидите самые большие сталактиты и сталагмиты, размер которых достигает шести метров! Известковые образования причудливых форм создают совершенно нереальный пейзаж вокруг. Вы оказываетесь в волшебном царстве камней.
Летучие мыши, висящие в укромных уголках пещеры, дополняют картину. Прохладная тишина пещер и высокие своды заставляют почувствовать всю мощь природы.
Вы также увидите стоянку древнего человека и останки пещерного медведя, обитавшего здесь тысячи лет назад.
Чайные плантации Хоста-чай
Насладившись видами пещеры, мы отправимся на чайные плантации. Вы увидите, как растёт самый северный в мире чай, узнаете чем отличается чай зелёный от чёрного или жёлтого и продегустируете четыре вида чая с мёдом и местным вареньем.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
Что не входит
  • Входные билеты в пещеры — 450 рублей с человека
  • Дегустация чая — 300 рублей с человека
Место начала и завершения
Ваш отель в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

Татьяна С.
Татьяна С.
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