Воронцовские пещеры

Вы увидите несколько соединяющихся между собой пещер, среди которых залы Тишины, Медвежий, Овальный и Прометей.

В Лабиринтовой пещере вы увидите самые большие сталактиты и сталагмиты, размер которых достигает шести метров! Известковые образования причудливых форм создают совершенно нереальный пейзаж вокруг. Вы оказываетесь в волшебном царстве камней.

Летучие мыши, висящие в укромных уголках пещеры, дополняют картину. Прохладная тишина пещер и высокие своды заставляют почувствовать всю мощь природы.

Вы также увидите стоянку древнего человека и останки пещерного медведя, обитавшего здесь тысячи лет назад.

Чайные плантации Хоста-чай

Насладившись видами пещеры, мы отправимся на чайные плантации. Вы увидите, как растёт самый северный в мире чай, узнаете чем отличается чай зелёный от чёрного или жёлтого и продегустируете четыре вида чая с мёдом и местным вареньем.