Мои заказы

Чайное путешествие по Сочи - из Адлера

Побывать на плантациях и полюбоваться каньонами, реками, горами и водопадами
Добро пожаловать в путешествие по чайным плантациям Сочи — единственному месту в России, где выращивают чай! Вы откроете для себя вековые традиции чаеводства, продегустируете элитные сорта чая. Но это ещё не всё — во время поездки вы вдоволь насладитесь живописными пейзажами Кавказских гор.
Чайное путешествие по Сочи - из Адлера© Дмитрий
Чайное путешествие по Сочи - из Адлера© Дмитрий
Чайное путешествие по Сочи - из Адлера© Дмитрий

Описание экскурсии

Чёртовы ворота

Это один из самых красивых каньонов Сочи — здесь, среди белых скал и реликтового леса, сливаются две горные речки. В тёплое время года можно искупаться в кристально чистой прохладной воде.

Чайные плантации

  • Вы прогуляетесь по рядам чайных кустов в посёлке Хоста, где с 40-х годов культивируют знаменитый «Краснодарский чай»
  • Узнаете, как в микроклимате Сочи растут нежные чайные листочки и услышите истории о первых русских чаеводах
  • В уютной чайной с видом на горы вы познакомитесь с разными сортами чая: от классического чёрного до изысканного белого и ароматных травяных сборов
  • Примете участие в традиционной чайной церемонии, научитесь правильно заваривать чай и угадывать нотки вкуса
  • А в завершение — чаепитие с домашним вареньем и мёдом от местных фермеров!

Навалищенское ущелье

В глубине колхидского леса река Хоста вымыла глубокий каньон и создала водопады и природные ванны с удивительной бирюзовой водой. Ими вы и полюбуетесь — и отдохнёте в тиши деревьев.

Змейковские водопады

Вы пройдёте по извилистой лесной тропинке — мимо вековых деревьев к шумным каскадам воды, которые стекают со скал, покрытых мхом.

«Мацеста-чай»

В завершение — ещё одни чайные плантации. Вы насладитесь красивыми видами на горы, подышите свежим воздухом, сможете сорвать листочки прямо с куста. И конечно, сделаете яркие снимки на фоне бескрайних плантаций.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Адлера или Сириуса
10-00 — каньон Чёртовы ворота (30 мин)
11-00 — чайные плантации в Хосте (1 ч с дегустацией)
12-30 — Навалишенское ущелье (30 мин)
14-00 — Змейковские водопады (1 ч)
15-30 — «Мацеста-чай» (около 1 ч)
17-00 — прибытие в Адлер или Сириус

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Pathfinder
  • Дегустация 4 видов чая входит в стоимость
  • Дополнительно оплачивается вход на водопады — 300 ₽ за чел., дети до 18 бесплатно, есть льготы. В летний период можно поплавать на сапе (по желанию), детали уточняйте в переписке
  • По запросу мы можем забрать вас из центральной части Сочи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 53 туристов
Я дипломированный гид с аккредитацией по Краснодарскому краю! О себе: родился и живу в прекрасном городе Сочи. С 12 лет активно занимаюсь пешеходным туризмом и скалолазанием. Хорошо знаю историю родного города
читать дальше

и множество уникальных мест в Сочи и Абхазии. Вместе с командой таких же опытных и увлечённых своим делом гидов готов с радостью показать необычные локации города и окрестностей. Также могу устроить фотосессию или провести винный тур по югу России.

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

Путь чайного листа в Сочи
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь чайного листа в Сочи
Погрузитесь в мир чая на плантациях Сочи. Узнайте о выращивании, сборе и заварке чая, а также насладитесь дегустацией лучших сортов
Сегодня в 10:00
10 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Сочи: пещеры, водопады, реки и источники
На машине
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Сочи: пещеры, водопады, реки и источники
Откройте тайны Сочи: пещеры, водопады и реки ждут вас! Погрузитесь в атмосферу древнего леса и узнайте истории прошлого
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:15
7000 ₽ за человека
Водопады, реки и источники - на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
На машине
Джиппинг
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере