Побывать на плантациях и полюбоваться каньонами, реками, горами и водопадами
Добро пожаловать в путешествие по чайным плантациям Сочи — единственному месту в России, где выращивают чай! Вы откроете для себя вековые традиции чаеводства, продегустируете элитные сорта чая. Но это ещё не всё — во время поездки вы вдоволь насладитесь живописными пейзажами Кавказских гор.
Описание экскурсии
Чёртовы ворота
Это один из самых красивых каньонов Сочи — здесь, среди белых скал и реликтового леса, сливаются две горные речки. В тёплое время года можно искупаться в кристально чистой прохладной воде.
Чайные плантации
Вы прогуляетесь по рядам чайных кустов в посёлке Хоста, где с 40-х годов культивируют знаменитый «Краснодарский чай»
Узнаете, как в микроклимате Сочи растут нежные чайные листочки и услышите истории о первых русских чаеводах
В уютной чайной с видом на горы вы познакомитесь с разными сортами чая: от классического чёрного до изысканного белого и ароматных травяных сборов
Примете участие в традиционной чайной церемонии, научитесь правильно заваривать чай и угадывать нотки вкуса
А в завершение — чаепитие с домашним вареньем и мёдом от местных фермеров!
Навалищенское ущелье
В глубине колхидского леса река Хоста вымыла глубокий каньон и создала водопады и природные ванны с удивительной бирюзовой водой. Ими вы и полюбуетесь — и отдохнёте в тиши деревьев.
Змейковские водопады
Вы пройдёте по извилистой лесной тропинке — мимо вековых деревьев к шумным каскадам воды, которые стекают со скал, покрытых мхом.
«Мацеста-чай»
В завершение — ещё одни чайные плантации. Вы насладитесь красивыми видами на горы, подышите свежим воздухом, сможете сорвать листочки прямо с куста. И конечно, сделаете яркие снимки на фоне бескрайних плантаций.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Адлера или Сириуса 10-00 — каньон Чёртовы ворота (30 мин) 11-00 — чайные плантации в Хосте (1 ч с дегустацией) 12-30 — Навалишенское ущелье (30 мин) 14-00 — Змейковские водопады (1 ч) 15-30 — «Мацеста-чай» (около 1 ч) 17-00 — прибытие в Адлер или Сириус
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Pathfinder
Дегустация 4 видов чая входит в стоимость
Дополнительно оплачивается вход на водопады — 300 ₽ за чел., дети до 18 бесплатно, есть льготы. В летний период можно поплавать на сапе (по желанию), детали уточняйте в переписке
По запросу мы можем забрать вас из центральной части Сочи
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 53 туристов
Я дипломированный гид с аккредитацией по Краснодарскому краю!
О себе: родился и живу в прекрасном городе Сочи. С 12 лет активно занимаюсь пешеходным туризмом и скалолазанием. Хорошо знаю историю родного города читать дальше
и множество уникальных мест в Сочи и Абхазии. Вместе с командой таких же опытных и увлечённых своим делом гидов готов с радостью показать необычные локации города и окрестностей. Также могу устроить фотосессию или провести винный тур по югу России.