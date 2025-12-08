Добро пожаловать в путешествие по чайным плантациям Сочи — единственному месту в России, где выращивают чай! Вы откроете для себя вековые традиции чаеводства, продегустируете элитные сорта чая. Но это ещё не всё — во время поездки вы вдоволь насладитесь живописными пейзажами Кавказских гор.

Описание экскурсии

Чёртовы ворота

Это один из самых красивых каньонов Сочи — здесь, среди белых скал и реликтового леса, сливаются две горные речки. В тёплое время года можно искупаться в кристально чистой прохладной воде.

Чайные плантации

Вы прогуляетесь по рядам чайных кустов в посёлке Хоста, где с 40-х годов культивируют знаменитый «Краснодарский чай»

Узнаете, как в микроклимате Сочи растут нежные чайные листочки и услышите истории о первых русских чаеводах

В уютной чайной с видом на горы вы познакомитесь с разными сортами чая: от классического чёрного до изысканного белого и ароматных травяных сборов

Примете участие в традиционной чайной церемонии, научитесь правильно заваривать чай и угадывать нотки вкуса

А в завершение — чаепитие с домашним вареньем и мёдом от местных фермеров!

Навалищенское ущелье

В глубине колхидского леса река Хоста вымыла глубокий каньон и создала водопады и природные ванны с удивительной бирюзовой водой. Ими вы и полюбуетесь — и отдохнёте в тиши деревьев.

Змейковские водопады

Вы пройдёте по извилистой лесной тропинке — мимо вековых деревьев к шумным каскадам воды, которые стекают со скал, покрытых мхом.

«Мацеста-чай»

В завершение — ещё одни чайные плантации. Вы насладитесь красивыми видами на горы, подышите свежим воздухом, сможете сорвать листочки прямо с куста. И конечно, сделаете яркие снимки на фоне бескрайних плантаций.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Адлера или Сириуса

10-00 — каньон Чёртовы ворота (30 мин)

11-00 — чайные плантации в Хосте (1 ч с дегустацией)

12-30 — Навалишенское ущелье (30 мин)

14-00 — Змейковские водопады (1 ч)

15-30 — «Мацеста-чай» (около 1 ч)

17-00 — прибытие в Адлер или Сириус

Организационные детали