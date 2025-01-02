Найдено 3 экскурсии в категории « Заповедники » в Адлере, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Индивидуальная до 5 чел. Сокровища Сириуса: музей-заповедник «Фанагория» и мастер-класс Погрузиться в мифы, археологию и науку в окрестностях Сочи Начало: В Имеретинской низменности, ФТ «Сириус» «Входные билеты в музей-заповедник приобретаются отдельно: взрослые 500 руб» 2 470 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 10 часов Индивидуальная до 6 чел. Прогулка по заповеднику Мюссера Начало: Граница Псоу «Прогулка по заповеднику Мюссера - это живописный и насыщенный впечатлениями маршрут, который понравится всем» Расписание: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 6 чел. На автобусе На микроавтобусе 12 часов Групповая до 20 чел. Групповая экскурсия из Адлера к символам Абхазии Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря Начало: Южный 2 «Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику» Расписание: ежедневно в 06:30 1 600 ₽ за человека Другие экскурсии Адлера

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Заповедники»

Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год по теме «Заповедники», цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль