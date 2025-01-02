1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Сокровища Сириуса: музей-заповедник «Фанагория» и мастер-класс
Погрузиться в мифы, археологию и науку в окрестностях Сочи
Начало: В Имеретинской низменности, ФТ «Сириус»
«Входные билеты в музей-заповедник приобретаются отдельно: взрослые 500 руб»
2 янв в 16:30
3 янв в 16:30
2 470₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по заповеднику Мюссера
Начало: Граница Псоу
«Прогулка по заповеднику Мюссера - это живописный и насыщенный впечатлениями маршрут, который понравится всем»
Расписание: По договоренности
4 дек в 09:00
5 дек в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия из Адлера к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: Южный 2
«Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику»
Расписание: ежедневно в 06:30
4 дек в 06:30
5 дек в 06:30
1 600₽ за человека
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