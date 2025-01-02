Экскурсии по заповедникам из Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Адлере, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Сокровища Сириуса: музей-заповедник «Фанагория» и мастер-класс
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Сокровища Сириуса: музей-заповедник «Фанагория» и мастер-класс
Погрузиться в мифы, археологию и науку в окрестностях Сочи
Начало: В Имеретинской низменности, ФТ «Сириус»
«Входные билеты в музей-заповедник приобретаются отдельно: взрослые 500 руб»
2 янв в 16:30
3 янв в 16:30
2 470 за всё до 5 чел.
Прогулка по заповеднику Мюссера
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по заповеднику Мюссера
Начало: Граница Псоу
«Прогулка по заповеднику Мюссера - это живописный и насыщенный впечатлениями маршрут, который понравится всем»
Расписание: По договоренности
4 дек в 09:00
5 дек в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия из Адлера к символам Абхазии
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия из Адлера к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: Южный 2
«Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику»
Расписание: ежедневно в 06:30
4 дек в 06:30
5 дек в 06:30
1 600 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища Сириуса: музей-заповедник «Фанагория» и мастер-класс
  2. Прогулка по заповеднику Мюссера
  3. Групповая экскурсия из Адлера к символам Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 15 000.
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