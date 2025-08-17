читать дальше

и были очень собой довольны - я в возрасте "баба ягодка опять" с дефицитом двигательной активности в обычной жизни, двое детей 8 лет и моя мама. Тропа крутая, но оборудованная - ступеньки, перила. Лес просто сказочный! Внизу у реки тропа разветвляется. Налево пойдёшь - по скалам белым пройдёшь, услышишь, как внизу сердится, шумит речка, срывается водопадом, пробивает себе путь, вырывается на простор и сразу стихает, образуя атмосферную заводь. Направо пойдёшь - по чудесному берегу реки пройдёшь до завала каменного. Везде красота! Спасибо Екатерине за комфортное сопровождение и живой рассказ. P.S. После дождя тропа становится гораздо труднее - даже если вокруг уже сухо, почва долго остаётся скользкой. Но перила спасают.