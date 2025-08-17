Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотоэкскурсия «Абхазская сказка»
Уникальная фотоэкскурсия по Абхазии: озеро Рица, Белые скалы и многое другое. Профессиональные фото и захватывающие истории ждут вас
Начало: На границе РФ
Расписание: в субботу в 09:45
3 янв в 09:45
10 янв в 09:45
5900 ₽ за человека
Индивидуальная
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Погрузитесь в мир древних лесов и величественных скал, где природа расскажет свои тайны. Пройдите по тропам самшитового леса и ощутите атмосферу сказки
Начало: В Адлере или Хосте
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Тур на сапбордах в каньон Хашупсе. Белые скалы
Начало: От адреса вашего проживания
Расписание: Каждый день. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав17 августа 2025Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
- ЕЕлена21 июня 2025Отличная фотоэкскурсия. Ездили впервые, потрясающая природа, интересные легенды, замечательные локации. На всём пути следования царила непринуждённая атмосфера, с Юлией легко
- ИИрина6 февраля 2025Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля интересный гид и собеседник)
- ООльга5 января 2025Восхитительная экскурсия из лета в зиму с невероятной Юлией. Подходит для тех, кто хочет совместить и посещение достопримечательностей и фотосессию
- ООксана11 февраля 2023Мы отправились в это путешествие в начале ноября, и оно было замечательным! Прохождение маршрута требует некоторых усилий. Но мы справились
- ООльга18 ноября 2021Отличная экскурсия! Дмитрий - отличный гид, заботливый и терпеливый человек, интересный собеседник с разносторонними знаниями, провел нас по маршруту в нашем темпе. Виды и пейзажи просто впечатляющие! Незабываемая активная прогулка. Обязательна обувь для походов
