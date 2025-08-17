Мои заказы

Замки, дворцы и особняки Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Адлере, цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
На машине
8 часов
4 отзыва
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотоэкскурсия «Абхазская сказка»
Уникальная фотоэкскурсия по Абхазии: озеро Рица, Белые скалы и многое другое. Профессиональные фото и захватывающие истории ждут вас
Начало: На границе РФ
Расписание: в субботу в 09:45
3 янв в 09:45
10 янв в 09:45
5900 ₽ за человека
Каньон Белые Скалы: в гостях у сказки
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Погрузитесь в мир древних лесов и величественных скал, где природа расскажет свои тайны. Пройдите по тропам самшитового леса и ощутите атмосферу сказки
Начало: В Адлере или Хосте
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
от 10 000 ₽ за человека
Тур на сапбордах в каньон Хашупсе. Белые скалы
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тур на сапбордах в каньон Хашупсе. Белые скалы
Начало: От адреса вашего проживания
Расписание: Каждый день. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    17 августа 2025
    Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
    Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
    Экскурсия превосходная, просто сказка!!! Юля отличный гид, прекрасный рассказчик, опытный путешественник, уверенный водитель! Подскажет, расскажет. Советую!
  • Е
    Елена
    21 июня 2025
    Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
    Отличная фотоэкскурсия. Ездили впервые, потрясающая природа, интересные легенды, замечательные локации. На всём пути следования царила непринуждённая атмосфера, с Юлией легко
    общаться, чувствовалось дружеское отношение. Итог: смеялись много, пели песни, особенно после Леона, появились общие приколы, поездка была лёгкой и весёлой, несмотря на дождь, очень повезло, многие локации, были без людны, мы смогли сделать много интересных фотографий.
    Юлия огромное спасибо, за потрясающую фотоэкскурсию, очень ждём фото

  • И
    Ирина
    6 февраля 2025
    Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
    Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля интересный гид и собеседник)
    .Во время фотосессии, Юля здорово к себе расположила и настроила на съёмку, помогала с ракурсами, светом), в результате получились отличные фотографии). Благодарю ♥️ за прекрасный день, Желаю тебе творческих успехов, профессионального роста.

    Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля интересный гид и собеседник)
  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
    Восхитительная экскурсия из лета в зиму с невероятной Юлией. Подходит для тех, кто хочет совместить и посещение достопримечательностей и фотосессию
    в своем индивидуальном ритме 🤩мы были с 4х летним ребёнком, которого Юлия смогла увлечь и интересными рассказами и позированием перед камерой📹Юля не только замечательный гид, но и аккуратный водитель, учтет все пожелания туристов! Спасибо огромное за этот удивительный день, полный впечатлений и событий. Ждём с нетерпением фото 📷

  • О
    Оксана
    11 февраля 2023
    Каньон Белые Скалы: в гостях у сказки
    Мы отправились в это путешествие в начале ноября, и оно было замечательным! Прохождение маршрута требует некоторых усилий. Но мы справились
    и были очень собой довольны - я в возрасте "баба ягодка опять" с дефицитом двигательной активности в обычной жизни, двое детей 8 лет и моя мама. Тропа крутая, но оборудованная - ступеньки, перила. Лес просто сказочный! Внизу у реки тропа разветвляется. Налево пойдёшь - по скалам белым пройдёшь, услышишь, как внизу сердится, шумит речка, срывается водопадом, пробивает себе путь, вырывается на простор и сразу стихает, образуя атмосферную заводь. Направо пойдёшь - по чудесному берегу реки пройдёшь до завала каменного. Везде красота! Спасибо Екатерине за комфортное сопровождение и живой рассказ. P.S. После дождя тропа становится гораздо труднее - даже если вокруг уже сухо, почва долго остаётся скользкой. Но перила спасают.

    Мы отправились в это путешествие в начале ноября, и оно было замечательным! Прохождение маршрута требует некоторых усилий. Но мы справились
  • О
    Ольга
    18 ноября 2021
    Каньон Белые Скалы: в гостях у сказки
    Отличная экскурсия! Дмитрий - отличный гид, заботливый и терпеливый человек, интересный собеседник с разносторонними знаниями, провел нас по маршруту в нашем темпе. Виды и пейзажи просто впечатляющие! Незабываемая активная прогулка. Обязательна обувь для походов

