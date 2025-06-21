Погрузитесь в атмосферу Абхазии с фотоэкскурсией «Абхазская сказка».



Вас ждёт путешествие через горы к озеру Рица, остановки у водопадов и колоннад, а также возможность насладиться местным кофе. На всех локациях будут сделаны профессиональные фотографии, чтобы запечатлеть вашу поездку.



Узнайте историю Кавказа и насладитесь природной красотой, возвращаясь домой с незабываемыми впечатлениями и снимками

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Абхазии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа радует буйством красок. В это время озеро Рица и Белые скалы предстают во всей красе. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой путешествие может быть ограничено погодными условиями, но при ясной погоде виды остаются впечатляющими.

Сейчас июль — это идеальное время.