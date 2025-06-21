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Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»

Уникальная фотоэкскурсия по Абхазии: озеро Рица, Белые скалы и многое другое. Профессиональные фото и захватывающие истории ждут вас
Погрузитесь в атмосферу Абхазии с фотоэкскурсией «Абхазская сказка».

Вас ждёт путешествие через горы к озеру Рица, остановки у водопадов и колоннад, а также возможность насладиться местным кофе. На всех локациях будут сделаны профессиональные фотографии, чтобы запечатлеть вашу поездку.

Узнайте историю Кавказа и насладитесь природной красотой, возвращаясь домой с незабываемыми впечатлениями и снимками
5
3 отзыва

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фото на память
  • 🌄 Живописные виды Абхазии
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • ☕ Вкусный кофе на песке
  • 🌿 Нетронутая природа и свежий воздух

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Абхазии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа радует буйством красок. В это время озеро Рица и Белые скалы предстают во всей красе. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой путешествие может быть ограничено погодными условиями, но при ясной погоде виды остаются впечатляющими.
Сейчас июль — это идеальное время.
Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
Фотоэкскурсия «Абхазская сказка: озеро Рица и Белые скалы»
Ближайшие даты:
26
июл9
авг16
авг23
авг3
янв
Время начала: 09:45

Что можно увидеть

  • Белые скалы
  • Смотровая площадка на Гагру
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада
  • Зимний театр
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая «Прощай, Родина»
  • Озеро Рица
  • Мандариновый сад

Описание фото-прогулки

Насыщенная программа на весь день

За этот день вы успеете выехать из России и вернуться обратно. Вас ждёт загадочное озеро в горах, шикарные остановки на водопадах, у колоннады и абсолютное наслаждение нетронутой природой Абхазии. А также остановка на кофе-брейк — в Абхазии очень вкусно готовят кофе на песке.

Красивые фото на память

На всех локациях я сделаю для вас фотографии на профессиональную камеру Sony. И сниму достопримечательности, чтобы у вас остались завораживающие фото-открытки из этих мест.

В нашей программе:

  • Белые скалы, где мы поприветствуем море
  • Смотровая площадка с видом на Гагру и на самую маленькую реку в мире
  • Ресторан «Гагрипш», приморский парк, колоннада и Зимний театр
  • Если будет желание, то я покажу вам пару заброшек на побережье
  • Сказочное Голубое озеро — место слияния двух рек
  • Юпшарский каньон, он же «Каменный Мешок»
  • Смотровая «Прощай, Родина»
  • Высокогорное озеро Рица — сердце Абхазии
  • Мандариновый сад

Вы узнаете:

  • Историю Кавказа и народов, которые заселяли эти места много лет назад
  • Как возникли горные массивы и природные достопримечательности
  • Почему Абхазию называют Страной Души

Организационные детали

  • Встречаемся на границе РФ с Абхазией
  • Поездка проходит на автомобиле Kia или Hyundai
  • Детский билет стоит столько же, сколько и взрослый
  • С каждой остановки вы получите 5–10 фото в авторской обработке на профессиональную камеру Sony + весь отснятый материал по желанию + видео на iPhone 15 Pro Max. Фотографии будут отправлены в Telegram в течение недели
  • Дополнительные расходы: билет в национальный заповедник с озером Рица — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ дети от 7 лет. Обед и кофе — по желанию

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

в субботу в 09:45

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На границе РФ
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
21 июн 2025
Отличная фотоэкскурсия. Ездили впервые, потрясающая природа, интересные легенды, замечательные локации. На всём пути следования царила непринуждённая атмосфера, с Юлией легко общаться, чувствовалось дружеское отношение. Итог: смеялись много, пели песни, особенно
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после Леона, появились общие приколы, поездка была лёгкой и весёлой, несмотря на дождь, очень повезло, многие локации, были без людны, мы смогли сделать много интересных фотографий.
Юлия огромное спасибо, за потрясающую фотоэкскурсию, очень ждём фото

Ирина
6 фев 2025
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля интересный гид и собеседник) .Во время фотосессии, Юля здорово к себе расположила и настроила на съёмку, помогала с ракурсами, светом), в результате получились отличные фотографии). Благодарю ♥️ за прекрасный день, Желаю тебе творческих успехов, профессионального роста.
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! ЮляБыла до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! ЮляБыла до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! ЮляБыла до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! ЮляБыла до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! ЮляБыла до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! ЮляБыла до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! ЮляБыла до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! ЮляБыла до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! ЮляБыла до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля
Ольга
5 янв 2025
Восхитительная экскурсия из лета в зиму с невероятной Юлией. Подходит для тех, кто хочет совместить и посещение достопримечательностей и фотосессию в своем индивидуальном ритме 🤩мы были с 4х летним ребёнком,
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которого Юлия смогла увлечь и интересными рассказами и позированием перед камерой📹Юля не только замечательный гид, но и аккуратный водитель, учтет все пожелания туристов! Спасибо огромное за этот удивительный день, полный впечатлений и событий. Ждём с нетерпением фото 📷

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