Погрузитесь в атмосферу Абхазии с фотоэкскурсией «Абхазская сказка».
Вас ждёт путешествие через горы к озеру Рица, остановки у водопадов и колоннад, а также возможность насладиться местным кофе. На всех локациях будут сделаны профессиональные фотографии, чтобы запечатлеть вашу поездку.
Узнайте историю Кавказа и насладитесь природной красотой, возвращаясь домой с незабываемыми впечатлениями и снимками
Вас ждёт путешествие через горы к озеру Рица, остановки у водопадов и колоннад, а также возможность насладиться местным кофе. На всех локациях будут сделаны профессиональные фотографии, чтобы запечатлеть вашу поездку.
Узнайте историю Кавказа и насладитесь природной красотой, возвращаясь домой с незабываемыми впечатлениями и снимками
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фото на память
- 🌄 Живописные виды Абхазии
- 📚 Интересные исторические факты
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- ☕ Вкусный кофе на песке
- 🌿 Нетронутая природа и свежий воздух
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Абхазии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа радует буйством красок. В это время озеро Рица и Белые скалы предстают во всей красе. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой путешествие может быть ограничено погодными условиями, но при ясной погоде виды остаются впечатляющими.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Белые скалы
- Смотровая площадка на Гагру
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада
- Зимний театр
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
- Мандариновый сад
Описание фото-прогулки
Насыщенная программа на весь день
За этот день вы успеете выехать из России и вернуться обратно. Вас ждёт загадочное озеро в горах, шикарные остановки на водопадах, у колоннады и абсолютное наслаждение нетронутой природой Абхазии. А также остановка на кофе-брейк — в Абхазии очень вкусно готовят кофе на песке.
Красивые фото на память
На всех локациях я сделаю для вас фотографии на профессиональную камеру Sony. И сниму достопримечательности, чтобы у вас остались завораживающие фото-открытки из этих мест.
В нашей программе:
- Белые скалы, где мы поприветствуем море
- Смотровая площадка с видом на Гагру и на самую маленькую реку в мире
- Ресторан «Гагрипш», приморский парк, колоннада и Зимний театр
- Если будет желание, то я покажу вам пару заброшек на побережье
- Сказочное Голубое озеро — место слияния двух рек
- Юпшарский каньон, он же «Каменный Мешок»
- Смотровая «Прощай, Родина»
- Высокогорное озеро Рица — сердце Абхазии
- Мандариновый сад
Вы узнаете:
- Историю Кавказа и народов, которые заселяли эти места много лет назад
- Как возникли горные массивы и природные достопримечательности
- Почему Абхазию называют Страной Души
Организационные детали
- Встречаемся на границе РФ с Абхазией
- Поездка проходит на автомобиле Kia или Hyundai
- Детский билет стоит столько же, сколько и взрослый
- С каждой остановки вы получите 5–10 фото в авторской обработке на профессиональную камеру Sony + весь отснятый материал по желанию + видео на iPhone 15 Pro Max. Фотографии будут отправлены в Telegram в течение недели
- Дополнительные расходы: билет в национальный заповедник с озером Рица — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ дети от 7 лет. Обед и кофе — по желанию
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
в субботу в 09:45
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На границе РФ
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 24 туристов
Я опытный путешественник и профессиональный фотограф. Любовь к путешествиям привела меня в туризм — с 2016 года я занимаюсь проведением экскурсий. Начала свою работу за границей: в Греции, Вьетнаме, Узбекистане,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 июн 2025
Отличная фотоэкскурсия. Ездили впервые, потрясающая природа, интересные легенды, замечательные локации. На всём пути следования царила непринуждённая атмосфера, с Юлией легко общаться, чувствовалось дружеское отношение. Итог: смеялись много, пели песни, особенно
Ирина
6 фев 2025
Была до этого много раз в Абхазии, поэтому решила выбрать фототур. Я супер довольна выбором! Юля интересный гид и собеседник) .Во время фотосессии, Юля здорово к себе расположила и настроила на съёмку, помогала с ракурсами, светом), в результате получились отличные фотографии). Благодарю ♥️ за прекрасный день, Желаю тебе творческих успехов, профессионального роста.
Ольга
5 янв 2025
Восхитительная экскурсия из лета в зиму с невероятной Юлией. Подходит для тех, кто хочет совместить и посещение достопримечательностей и фотосессию в своем индивидуальном ритме 🤩мы были с 4х летним ребёнком,
Входит в следующие категории Адлера
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