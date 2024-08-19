Сап-сёрфинг - экологичный вид активного отдыха, не требующий специальной физической подготовки. Проведите несколько часов, скользя по тихой морской глади и наслаждаясь новыми ракурсами на Сириус.
По пути узнаете о самом молодом
По пути узнаете о самом молодом
5 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 17:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Мы встретимся на пляже в 6:00 или 18:00.
- Я проведу инструктаж, и мы отправимся в путь.
- Будем любоваться видами Сириуса и Чёрного моря. Возможно, даже встретим дельфинов!
- Я расскажу об Имеретинской низменности до Олимпиады и после. Вы узнаете, кто такие староверы-некрасовцы и почему им в очередной раз пришлось менять место жительства.
- Вернувшись на берег, попьём свежесваренный кофе с местными сладостями (утром) или чай из краснополянских трав (вечером).
Организационные детали
Аренда сапов и спасательных жилетов включена в стоимость.
ежедневно в 06:00 и 17:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 49 туристов
Добро пожаловать в Сочи! Меня зовут Анастасия, сибирячка по духу и экскурсовод по любви и образованию. Влюбилась в Кавказ и влюбляю вас — красота этих мест зашкаливает, дух истории вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
19 авг 2024
Наш гид и инструктор Анастасия взяла на себя ответственность вывести в море на сапах людей, никогда не державших в руках весел. Очень тактичная, доброжелательная - фея. На море была волна, мы со всем справились, а на берегу на закате попили горячий травяной чай с вкусняшками. Теперь мне нужен сап…
Лариса
7 авг 2024
Приобретала экскурсию в подарок супругу. Ему очень понравилось.
Ирина
4 авг 2024
Очень понравилась экскурсия на сапе, во время катания много узнала от Анастасии про историю Имеретинского курорта а в конце ей было организован кофе брейк а кофе с водой из абхазского источника.
Входит в следующие категории Адлера
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