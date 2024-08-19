С Светлана

Наш гид и инструктор Анастасия взяла на себя ответственность вывести в море на сапах людей, никогда не державших в руках весел. Очень тактичная, доброжелательная - фея. На море была волна, мы со всем справились, а на берегу на закате попили горячий травяной чай с вкусняшками. Теперь мне нужен сап…