Экскурсия к озеру Рица предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами Абхазии.
Путешествие начинается в Гагре, где можно прогуляться по парку с экзотическими растениями и увидеть исторические здания. Затем путь лежит к
Путешествие начинается в Гагре, где можно прогуляться по парку с экзотическими растениями и увидеть исторические здания. Затем путь лежит к
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Индивидуальный маршрут
- 📸 Возможность делать уникальные фото
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🌿 Посещение природных достопримечательностей
- 🎵 Свобода выбора музыки и настроения
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода в Гагре наиболее комфортная, а природа Абхазии поражает своей красотой. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя температура может быть чуть ниже, но зато меньше туристов и более спокойная атмосфера. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и прохладу, можно насладиться уединением и особой атмосферой зимней Абхазии.
Сейчас август — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Гагра
- Замок принцессы Евгении Ольденбургской
- Озеро Рица
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В ходе этого увлекательного тура нам встретятся десятки сокровищ Абхазии, которые подарят вам фантастические эмоции и непередаваемый восторг! Город-курорт Гагра Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы прогуляемся по великолепному парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую колоннаду с «Зимним театром», Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш». Красавица Рица Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Некогда на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако, около 250 лет назад, большое землетрясение обрушило часть горного массива, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем. Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать удивительно красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной поверхностью воды. Важная информация:
- Мы посетим в три раза больше мест, чем в автобусном туре. Вы можете сами включать музыку, кондиционер или печку тогда, когда хотите этого сами. Вы не обязаны слушать неинтересные истории от гида, а можете просить рассказывать только то, что интересно вам. Еще один большой плюс — авто может проехать в места, куда экскурсионный автобус не доедет.
- На всех локациях спокойно гуляете и делаете фото, никто никуда не торопит.
- Делаю красивые фото, фото на камеру 360.
- При желании — пикник, кофе в турке, кальян в живописных местах.
- Не завожу на дегустации вина и меда — только достопримечательности. Если вы захотите приобрести какие-либо товары/продукты, отвезу в проверенные места.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
- Замок принца Одельбурского
- Пансионат «Скала»
- Площадь Леона
- Смотровая площадка по дороге на гору Мамдзышха
- Ресторан «Гагрипш»
- Приморский парк
- Гагрская колоннада
- Зимний театр
- Прогулка по пляжу в Гагре, качели, купание
- Бзыпский храм-крепость
- Старинный автомобильный мост, конюшня, катание на лошадях (по желанию)
- Стеклянный мост через Бзыпь, качели над рекой, «Абхазский дворик»
- Голубое озеро с павлинами
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз, смотровая площадка «Прощай Родина»
- Озеро Рица
- Молочный водопад
- Дача Сталина на Рице (в летнее время)
Что включено
- Трансфер от отеля/ в отель
- Помощь в прохождении границы
- Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
- Экскурсии по местам посещения
- Кофе в турке/кальян по желанию, инвентарь для пикника
- Помощь в фото - и видеосъемке, фото 360
- Wi-Fi в Абхазии
Что не входит в цену
- Питание
- Входной билет в заповедник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Завершение: Гид отвезет вас по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с гидом по указанному в брони номеру
- При необходимости детского кресла - укажите в сообщении. Также прошу написать если если имеются особые предпочтения по поездке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дашуля
14 мая 2024
Посетили Абхазию вместе с гидом Алексеем! Поездкой остались максимально довольные! Приятный, пунктуальный, разносторонний, внимательный! Автомобиль чистый ухоженный. Манера езды аккуратная. Алексей очень интересно рассказывал про уголки Абхазии, которые мы посетили, уделил внимание музыкальному сопровождению экскурсии. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Входит в следующие категории Адлера
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