Самый популярный маршрут Абхазии

Утром, я заберу вас из отеля, и мы отправимся на границу для прохождения паспортного контроля.

Потом посетим курорт Гагра. Остановимся на смотровой площадке, которая находится на въезде в город, откуда открывается вид на город и море. Посетим парк принца Ольденбургского, сфотографируемся у ресторана «Гагрипш» и по желанию остановимся у Колоннады.

Далее отправимся в сторону озера Рица. После того как свернем с трассы, вас ждет 40 км красивейшего маршрута, где будет много остановок. Мы сможем останавливаться во всех местах, которые вам покажутся привлекательными, но не входят в маршрут.

Добравшись до озера, мы сделаем отличные фото и отправимся на обед в аутентичную апацху в национальном стиле, где все готовится на огне. Покушаем на балкончике с видом на озеро и горы.

Далее, вы можете покататься на катамаране или отправиться по расширенному маршруту и посетить дачу Сталина, Водопад «Молочный» и смотровую площадку «Птичий клюв», откуда открывается вид на озеро «Рица» сверху.

Восстановив силы на гостеприимных берегах Рицы, отправимся в Новый Афон, где увидим монастырь, рукотворный водопад, озеро Псырцха и заброшенную ж/д платформу на нем. По желанию можно посетить пещеру, которая еще никого не оставила равнодушным и является одной из самых больших в мире.

Важная информация

Что взять с собой: