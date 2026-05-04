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А Александр читать дальше уменьшить рассказом и исторической справкой о ней, да и в пути гид рассказывает много интересного о стране. Также скажу, что Владислав приятный в общении человек, с которым реально очень быстро находишь общий язык и который знает ответ на любой вопрос)

Если в будущем соберемся на очередные туристические покатушки, то обязательно вместе с Владиславом! Хочу выразить огромную благодарность Владиславу за увлекательную экскурсию по Абхазии! Нам удалось открыть для себя новую страну, с удовольствием посмотрели главные достопримечательности. Отдельно отмечу то, что каждая локация сопровождалась интересным Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Поездкой доволен! Гид Влад молодец!

Реально адаптивная поездка, где надо ускорялись, где хотели задерживались подольше и точно не пересекались с толпой туристов из автобусов.

Абхазия с точки зрения природы просто чудо!

Ну а если на остальное смотреть как на местый вайб то остальное норм. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Отличная экскурсия, комфортабельный автомобиль. Экскурсовод, молодец, показал очень красивые места, рассказал исторические факты, время экскурсии было подобрано максимально комфортно, не было большого скопления людей, можно было спокойно всё посмотреть, получить удовольствие от великолепной природы и местности. Большое спасибо Владиславу, за великолепную экскурсию, если на индивидуальную экскурсию, то к нему, хорошо знает Абхазию, историю страны, комфортно себя ощущаешь в машине. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Просто восторг! Ни на минуту не пожалела, что выбрали именно эту экскурсию. Владислав замечательный экскурсовод. Подобрал время так, что мы смотрели на красоты без толпы, можно было все спокойно посмотреть,показал очень красивые места, рассказал много интересных фактов. Очень комфортный автомобиль,. Забрали от отеля и обратно привезли в отель, безопасное вождение. Спасибо огромное Владиславу. Рекомендую всем. Просто ВАУ. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет