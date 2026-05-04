Мы посетим самые топовые места Абхазии.
Будет и Гагра с его чудесным видом, открывающимся со смотровой площадки, парком, Колоннадой и легендарным рестораном «Гагрипш». Конечно же, Озеро Рица, по дороге к которому
Будет и Гагра с его чудесным видом, открывающимся со смотровой площадки, парком, Колоннадой и легендарным рестораном «Гагрипш». Конечно же, Озеро Рица, по дороге к которому
Описание экскурсии
Самый популярный маршрут АбхазииУтром, я заберу вас из отеля, и мы отправимся на границу для прохождения паспортного контроля. Потом посетим курорт Гагра. Остановимся на смотровой площадке, которая находится на въезде в город, откуда открывается вид на город и море. Посетим парк принца Ольденбургского, сфотографируемся у ресторана «Гагрипш» и по желанию остановимся у Колоннады. Далее отправимся в сторону озера Рица. После того как свернем с трассы, вас ждет 40 км. красивейшего маршрута, где будет много остановок. Мы сможем останавливаться во всех местах, которые вам покажутся привлекательными, но не входят в маршрут. Добравшись до озера, мы сделаем отличные фото и отправимся на обед в аутентичную апацху в национальном стиле, где все готовится на огне. Покушаем на балкончике с видом на озеро и горы. Далее, вы можете покататься на катамаране или отправиться по расширенному маршруту и посетить дачу Сталина, Водопад «Молочный» и смотровую площадку «Птичий клюв», откуда открывается вид на озеро «Рица» сверху. Восстановив силы на гостеприимных берегах Рицы, отправимся в Новый Афон, где увидим монастырь, рукотворный водопад, озеро Псырцха и заброшенную ж/д платформу на нем. По желанию можно посетить пещеру, которая еще никого не оставила равнодушным и является одной из самых больших в мире. Что взять с собой:• паспорт, • наличные деньги, • если есть дети, свидетельство о рождении, • если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, нужна нотариальная доверенность на выезд. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Въезд в Рицинский национальный парк (700 руб. /чел., дети - бесплатно)
- Обед с видом на озеро и горы (Апацха «Нарт»), по желанию.
- Дополнительные точки маршрута, которые оплачиваются отдельно:
- Дача Сталина (вход 150 руб. /чел.)
- Посещение пещеры (входной билет 700 руб. с человека). В летний сезон (до 30 октября) ежедневно. В другое время уточняйте график работы при бронировании
- Водопад «Молочный»
- Смотровая площадка «Птичий Клюв» (вид на озеро сверху).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хочу выразить огромную благодарность Владиславу за увлекательную экскурсию по Абхазии! Нам удалось открыть для себя новую страну, с удовольствием посмотрели главные достопримечательности. Отдельно отмечу то, что каждая локация сопровождалась интересным
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Д
Поездкой доволен! Гид Влад молодец!
Реально адаптивная поездка, где надо ускорялись, где хотели задерживались подольше и точно не пересекались с толпой туристов из автобусов.
Абхазия с точки зрения природы просто чудо!
Ну а если на остальное смотреть как на местый вайб то остальное норм.
Реально адаптивная поездка, где надо ускорялись, где хотели задерживались подольше и точно не пересекались с толпой туристов из автобусов.
Абхазия с точки зрения природы просто чудо!
Ну а если на остальное смотреть как на местый вайб то остальное норм.
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О
Отличная экскурсия, комфортабельный автомобиль. Экскурсовод, молодец, показал очень красивые места, рассказал исторические факты, время экскурсии было подобрано максимально комфортно, не было большого скопления людей, можно было спокойно всё посмотреть, получить удовольствие от великолепной природы и местности. Большое спасибо Владиславу, за великолепную экскурсию, если на индивидуальную экскурсию, то к нему, хорошо знает Абхазию, историю страны, комфортно себя ощущаешь в машине.
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Е
Просто восторг! Ни на минуту не пожалела, что выбрали именно эту экскурсию. Владислав замечательный экскурсовод. Подобрал время так, что мы смотрели на красоты без толпы, можно было все спокойно посмотреть,показал очень красивые места, рассказал много интересных фактов. Очень комфортный автомобиль,. Забрали от отеля и обратно привезли в отель, безопасное вождение. Спасибо огромное Владиславу. Рекомендую всем. Просто ВАУ.
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И
Великолепный тур, прекрасная страна, лучший гид! На любой вопрос - есть ответ. Рассказал всё о стране и даже чуть больше! Комфортабельный автомобиль, мастерское вождение (это важно в условиях Абхазии). Однозначная рекомендация всем!
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