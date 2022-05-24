Самые «сочные» места Абхазии

Мы посетим самые топовые места Абхазии

Мы посетим самые топовые места Абхазии.

Будет и Гагра с его чудесным видом, открывающимся со смотровой площадки, парком, Колоннадой и легендарным рестораном «Гагрипш».

Конечно же, Озеро Рица, по дороге к которому вас ожидает 40 км красивейшего маршрута.

А еще водопады, пещера, смотровая площадка «Птичий клюв» и вкусный обед с видом на озеро и горы.

Несмотря на то, что это самый популярный маршрут, в нем есть изюминка.

Ведь во время путешествия, мы сможем останавливаться во всех местах, которые вам покажутся привлекательными, но не входят в маршрут!
Самые «сочные» места Абхазии
Самые «сочные» места Абхазии
Самые «сочные» места Абхазии
Самые «сочные» места Абхазии
Самые «сочные» места Абхазии
Самые «сочные» места Абхазии
Самые «сочные» места Абхазии
Самые «сочные» места Абхазии

Самый популярный маршрут Абхазии

Утром, я заберу вас из отеля, и мы отправимся на границу для прохождения паспортного контроля.
Потом посетим курорт Гагра. Остановимся на смотровой площадке, которая находится на въезде в город, откуда открывается вид на город и море. Посетим парк принца Ольденбургского, сфотографируемся у ресторана «Гагрипш» и по желанию остановимся у Колоннады.
Далее отправимся в сторону озера Рица. После того как свернем с трассы, вас ждет 40 км красивейшего маршрута, где будет много остановок. Мы сможем останавливаться во всех местах, которые вам покажутся привлекательными, но не входят в маршрут.
Добравшись до озера, мы сделаем отличные фото и отправимся на обед в аутентичную апацху в национальном стиле, где все готовится на огне. Покушаем на балкончике с видом на озеро и горы.
Далее, вы можете покататься на катамаране или отправиться по расширенному маршруту и посетить дачу Сталина, Водопад «Молочный» и смотровую площадку «Птичий клюв», откуда открывается вид на озеро «Рица» сверху.
Восстановив силы на гостеприимных берегах Рицы, отправимся в Новый Афон, где увидим монастырь, рукотворный водопад, озеро Псырцха и заброшенную ж/д платформу на нем. По желанию можно посетить пещеру, которая еще никого не оставила равнодушным и является одной из самых больших в мире.

Важная информация

Что взять с собой:

  • паспорт,
  • наличные деньги;
  • если есть дети, свидетельство о рождении,
  • если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, нужна нотариальная доверенность на выезд.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Въезд в Рицинский национальный парк (350 руб. /чел., дети — бесплатно)
  • Обед с видом на озеро и горы (Апацха «Нарт»), по желанию.
  • Дополнительные точки маршрута, которые оплачиваются отдельно:
  • Дача Сталина (вход 150 руб. /чел.)
  • Посещение пещеры (входной билет 500 руб. с человека)
  • Водопад «Молочный»
  • Смотровая площадка «Птичий Клюв» (вид на озеро сверху)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Паспорт
  • Наличные деньги
  • Если есть дети, свидетельство о рождении
  • Если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, нужна нотариальная доверенность на выезд
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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