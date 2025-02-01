Сочи: удивись перед отъездом (из Адлера)

Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Вы окажетесь окружены пасторальными пейзажами сочинского края.

Мы заглянем в Ахштырскую пещеру, сохранившую следы первобытного человека, спустимся к ущелью горной реки и насладимся буйством природы. При желании вы сможете изучить работу форелевого хозяйства или побывать в экстремальном Скайпарке. Приготовьтесь к ярким ландшафтам, интересным локациям и занимательным деталям о Сочи!
Сочи: удивись перед отъездом (из Адлера)
Сочи: удивись перед отъездом (из Адлера)
Сочи: удивись перед отъездом (из Адлера)
Ближайшие даты:
1
фев2
фев8
фев9
фев15
фев16
фев22
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Назад в прошлое: Ахштырская пещера

Мы начнём экскурсию со стоянки древнего человека. Вы рассмотрите наскальные рисунки и узнаете о жизни первобытных людей. Я расскажу о заселении нашего региона: когда и при каких обстоятельствах это произошло, кто такие убыхи и как здесь появились русские. Кроме того, в пещере вы увидите слои формирования земли и мы поговорим об образовании планеты.

Пикник на берегу реки: ущелье Мзымта

Далее мы отправимся к горной реке Мзымта. Вы окунётесь в её прохладные воды и пройдёте по подвесному мосту. Сфотографируете животных в бесплатном зоопарке, а после будете созерцать живописные пейзажи Сочи. Мы выпьем кофе или чай в кафе на берегу водоёма, и обсудим историю региона. Вы поймёте, почему из пристанища ссыльных Сочи превратился в курортный город. Затронем тему жизни здесь во время Великой отечественной войны и сравним быт сочинцев прошлого и настоящего.

Дополнительная опция: Скайпарк и форелевое хозяйство

При желании вы посетите Скайпарк, где можно заняться бейсджампингом или прокатиться на зиплайне и качелях. Здесь же вы полюбуетесь видом, который открывается с самого длинного подвесного моста в мире. Поход в форелевое хозяйство поможет вам изучить нюансы выращивания рыб. В фирменном магазине хозяйства вы сможете купить живую или копчёную рыбу и свежую красную икру высочайшего качества.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, желающим прикоснуться к природе Кавказа, не утомляя себя долгими переездами и пешими прогулками.

Организационные детали

  • Эту экскурсию удобно заказывать сразу по прибытии или в последний день перед вылетом — я смогу забрать вас из аэропорта или отвезти в аэропорт
  • Дополнительные расходы: вход в пещеру — 200 руб. /чел. По желанию: кофе или чай в кафе; билет в Скайпарк — 1250 руб. /чел.; экскурсия по форелевому хозяйству — 300 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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