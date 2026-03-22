Эта экскурсия сочетает красоту горных ландшафтов, атмосферу таинственных каньонов и знакомство с особенностями местного климата, флоры и фауны.
Вы увидите Ореховский водопад и каскады на реке Кутарка, исследуете впечатляющий каньон Чёртовы ворота и Навалищенское ущелье, прогуляетесь по ароматным чайным плантациям. А после устроим пикник с красивым видом.
Вы увидите Ореховский водопад и каскады на реке Кутарка, исследуете впечатляющий каньон Чёртовы ворота и Навалищенское ущелье, прогуляетесь по ароматным чайным плантациям. А после устроим пикник с красивым видом.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ореховский водопад — один из самых живописных и мощных в Сочи
- Каскад водопадов на реке Кутарка
- Каньон Чёртовы ворота, овеянный легендами и преданиями
- Навалищенское ущелье с белыми скалами и горной рекой
- Чайные плантации с живописными зелёными террасами
- Колхидский лес и уникальные растения, сохранившиеся с древних времён
И узнаете:
- Почему реки меняют цвет в зависимости от сезона
- Какие растения и животные сохранились со времён динозавров
- Как выращивается самый северный чай в мире
- А также о природных особенностях и легендах Сочи
Примерный тайминг
8:40 — выезд из Адлера (пансионат «Южный»)
9:00 — выезд от ж/д вокзала Сочи
9:50 — Ореховский водопад
10:50 — водопады на реке Кутарка
12:00 — каньон Чёртовы ворота
12:30 — Навалищенское ущелье
13:20 — Чайные плантации
14:30 — отправление обратно
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Peugeot 408. В салоне есть вода и зарядки для телефонов. По запросу предоставлю детское кресло
- На чайных плантациях устроим пикник. Чай с печеньем входит в стоимость
- Отдельно оплачивается вход в нацпарк — 300 ₽ и по желанию дегустация чая и кофе — 700 ₽, обед — по меню
в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От пансионата «Южный» в Адлере или на ж/д вокзале Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я аттестованный инструктор-проводник. Провожу для вас авторские маршруты по Сочи и Абхазии. Я не только покажу главные красоты, но и секретные уголки, куда не водят туристические группы. Я живу на Кавказе
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Однозначно рекомендую это путешествие с опытным, знающим и очень ответственным гидом Региной. Программа действительно насыщенная, прошли и проехали весь заявленный маршрут. Впечатлений за день масса, на каждой точке свои красоты
Регина
Ответ организатора:
Ирина, благодарю за такой теплый отзыв ❤️ Рада знакомству. Спасибо за хорошую компанию.
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Всем добрый день. В июне ездили на экскурсию такой разный Сочи и остались очень довольны. Это отличный выбор для знакомства с природой Сочи. Стоит отметить нашего гида Регину, очень приятный и располагающий к себе человек, она рассказала нам много интересного. Экскурсия заканчивалась на чайных плантациях где мы пили чай (кстати его приготовила Регина) разговаривали и любовались природой. Всем рекомендую.
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