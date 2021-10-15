Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Поездка в Красную Поляну — пожалуй, самая разнообразная из экскурсий в окрестностях Сочи! Она понравится любителям природы и спорта, фотографий и легенд.



Вы побываете в экстремальном Скайпарке, загадочной Ахштырской пещере и зоопарке.



Проедете по чарующей дороге и мимо олимпийских объектов.



А на курорте Роза Хутор погуляете по набережной и взлетите по канатной дороге.