Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Поездка в Красную Поляну — пожалуй, самая разнообразная из экскурсий в окрестностях Сочи! Она понравится любителям природы и спорта, фотографий и легенд.
Вы побываете в экстремальном Скайпарке и зоопарке, проедете по чарующей дороге и мимо олимпийских объектов. А на курорте «Роза Хутор» погуляете по набережной и взлетите по канатной дороге.
Вы побываете в экстремальном Скайпарке и зоопарке, проедете по чарующей дороге и мимо олимпийских объектов. А на курорте «Роза Хутор» погуляете по набережной и взлетите по канатной дороге.
Описание экскурсии
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Что вас ожидает
Насыщенный маршрут и история региона
В Красную Поляну мы отправимся по горному шоссе, обратно — по новой трассе. По дороге вы откроете хроники города-курорта Сочи и посёлка Красная Поляна, узнаете о Кавказской войне, о подготовке к Олимпиаде-2014 и ее наследии. А маршрут у нас такой:
- Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м! Я поделюсь историей этого яркого парка приключений.
- Ущелье Ахцу. В этом атмосферном месте остановимся на смотровой площадке и вспомним любимые советские фильмы, которые здесь снимались.
- Три курорта Красной Поляны. Я обзорно покажу вам «Газпром Поляну» и «Красную Поляну», а на «Розе Хутор» у вас будет 3 часа свободного времени. Вы увидите спортивные объекты, погуляете по набережной с Ратушью и европейским улочками, по желанию покатаетесь по канатной дороге и посетите этнографический комплекс «Моя Россия».
- Кавказский заповедник-зоопарк. В вольерах этого эко-центра живут спасенные дикие животные: волки, олени, леопард, шакалы, зубр, а также 15 видов птиц.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном легковом авто или микроавтобусе в зависимости от количества человек
- Экскурсия начинается в Адлере или Сириусе. Трансфер из Сочи возможен (+2500 ₽ к стоимости), но рекомендуем добираться до Адлера самостоятельно, чтобы не терять время в пробках.
- Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Канатная дорога (по желанию) — 2950 ₽/взрослый, 2280 ₽/льготный, 1800 ₽/детский
- Кавказский заповедник — 300 ₽ с человека
- Скайпарк — 2500 ₽ с человека
- Еда и напитки (в программе оригинальный ресторанчик с отличными блюдами кавказской кухни)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлерский район и Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1317 туристов
Добрый день, меня зовут Пётр. Представляю команду гидов: мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет, а также по окрестностям Сочи. С радостью покажем вам эти живописные места и расскажем об их истории, традициях и культуре.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Петрос, СПАСИБО за чудесный проведенный день рождения с Вашей экскурсией на Красной Поляне и Роза Хутор! Посетили и увидели Все что было запланировано! Узнали много нового и интересного!
+2
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Е
Всегда читаю отзывы перед выбором, был один негативный отзыв про гида Карпо ииии нам попался этот гид. Могу сказать только хорошее, все обсудили куда едем, а куда нет. Гид провел экскурсию по пути на Розу Хутор, ответил на все вопросы. Мы остались довольны. Рекомендую!
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неоднократно заказываем экскурсию.
рекомендую
рекомендую
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Т
Пётр хороший организатор, аккуратный водитель, интересный рассказчик. Погода была отличная, если хотите приятно провести день, выбирайте этот маршрут!
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Е
Огромное спасибо Вам, Пётр, за внимательное и тёплое отношение к туристам:)
Побывали на Розе Хутор с прекрасным гидом и замечательным человеком по имени Григор. Я, муж и двое детей 6 и
Побывали на Розе Хутор с прекрасным гидом и замечательным человеком по имени Григор. Я, муж и двое детей 6 и
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Вчера вернулись из путешествия с Петром в Роза хутор. Приехал во время., по запросу завез в магазин.
Назад попали в огромную 8-ми часовую пробку. Петр- был на высоте. Пытался развлекать нас рассказами и шутками. Помогал "разруливать" на дороге. Если бы не он, то 8 часов длились бы вечность… Рекомендую!
(договорились созваниваться каждый год 2-го числа, в память о 8-ми часовой пробке))))
Назад попали в огромную 8-ми часовую пробку. Петр- был на высоте. Пытался развлекать нас рассказами и шутками. Помогал "разруливать" на дороге. Если бы не он, то 8 часов длились бы вечность… Рекомендую!
(договорились созваниваться каждый год 2-го числа, в память о 8-ми часовой пробке))))
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