Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

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Оксана Петрос, СПАСИБО за чудесный проведенный день рождения с Вашей экскурсией на Красной Поляне и Роза Хутор! Посетили и увидели Все что было запланировано! Узнали много нового и интересного! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Всегда читаю отзывы перед выбором, был один негативный отзыв про гида Карпо ииии нам попался этот гид. Могу сказать только хорошее, все обсудили куда едем, а куда нет. Гид провел экскурсию по пути на Розу Хутор, ответил на все вопросы. Мы остались довольны. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана неоднократно заказываем экскурсию.

рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Пётр хороший организатор, аккуратный водитель, интересный рассказчик. Погода была отличная, если хотите приятно провести день, выбирайте этот маршрут! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена

Побывали на Розе Хутор с прекрасным гидом и замечательным человеком по имени Григор. Я, муж и двое детей 6 и читать дальше уменьшить 10 лет. Долго думали, какой вариант поездки выбрать. Остановились на этом предложении и остались в полном восторге!

Григор встретил нас вовремя в удобном месте, сразу расположил к себе детей (хотя они могли покапризничать). По пути рассказал много интересного, останавливал в красивых местах, дал много полезных советов.

Григор, низкий Вам поклон! Крепчайшего здоровья и только позитивных туристов!

С уважением, семья Рябовых из Подмосковья. 🫶🏻 Огромное спасибо Вам, Пётр, за внимательное и тёплое отношение к туристам:)Побывали на Розе Хутор с прекрасным гидом и замечательным человеком по имени Григор. Я, муж и двое детей 6 и Вам был полезен этот отзыв? Да Нет