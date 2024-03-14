читать дальше хотя в Абхазии третий раз. Вишенкой на торте было посещение ресторана Абхазский двор над рекой, Даниель нам забронировал столик с прекрасным видом. Машина очень удобная, с кондиционером. Всем рекомендую!!! На 5+.

Все просто отлично! Прошли границу за 15 минут, кстати и обратно тоже. Даниель прекрасный эрудированный экскурсовод, узнали очень много нового,