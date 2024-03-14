Ущелье Черниговка – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелье Черниговка» в Адлере, цены от 13 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники
Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики
Начало: На КПП Псоу со стороны Абхазии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 330 за всё до 6 чел.
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустировать вино и мёд
Начало: Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    14 марта 2024
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
    Экскурсия понравилась, получили именно то, что хотели. Сергей рассказал интересные факты об истории Абхазии. Природа изумительная. Рекомендую.
  • М
    Марина
    4 сентября 2023
    Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
    Путешествие проходило с гидом по имени Даниэль. По нашему желанию маршрут был изменен: Черниговку и Кындыг заменили на Гагра- Пицунду-
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    Гудауту-Новый Афон- Сухум- Гагра. Спасибо Даниэлю за подобранный маршрут и великолепную подачу материала об истории Абхазии, о традициях этой красивой страны и за уважение к своим экскурсантам.

  • К
    Константин
    18 августа 2023
    Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
    Все просто отлично! Прошли границу за 15 минут, кстати и обратно тоже. Даниель прекрасный эрудированный экскурсовод, узнали очень много нового,
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    хотя в Абхазии третий раз. Вишенкой на торте было посещение ресторана Абхазский двор над рекой, Даниель нам забронировал столик с прекрасным видом. Машина очень удобная, с кондиционером. Всем рекомендую!!! На 5+.

  • И
    Иванова
    16 августа 2023
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
    Нас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенка на торте базового знакомства с Абхазией, когда уже посмотрели основные "визитные карточки"! Рекомендуем к посещению!
    Нас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенкаНас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенкаНас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенкаНас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенка
  • Н
    Наталья
    17 июля 2022
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
    Огромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянулась. Гид, который так любит
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    свою Родину и может передать это чувство окружающим- это здорово! Ресторан в конце маршрута вообще был сказочный, прекрасная кухня и просто обалденные виды!

    Огромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянуласьОгромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянуласьОгромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянулась

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ущелье Черниговка»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
  2. Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
  3. Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Ущелье Черниговка" можно забронировать 3 экскурсии от 13 500 до 17 330. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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