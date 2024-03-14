1 чел.
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Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники
Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики
Начало: На КПП Псоу со стороны Абхазии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 330₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустировать вино и мёд
Начало: Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил14 марта 2024Экскурсия понравилась, получили именно то, что хотели. Сергей рассказал интересные факты об истории Абхазии. Природа изумительная. Рекомендую.
- ММарина4 сентября 2023Путешествие проходило с гидом по имени Даниэль. По нашему желанию маршрут был изменен: Черниговку и Кындыг заменили на Гагра- Пицунду-
- ККонстантин18 августа 2023Все просто отлично! Прошли границу за 15 минут, кстати и обратно тоже. Даниель прекрасный эрудированный экскурсовод, узнали очень много нового,
- ИИванова16 августа 2023Нас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенка на торте базового знакомства с Абхазией, когда уже посмотрели основные "визитные карточки"! Рекомендуем к посещению!
- ННаталья17 июля 2022Огромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянулась. Гид, который так любит
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ущелье Черниговка»
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