Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов

Сергей
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Сергей – ваш гид
Абхазия — это не только руинированные крепости и древние храмы.

Главная достопримечательность края — его удивительная природа.

Мы отправимся в большое путешествие, чтобы посетить удивительной красоты ущелье и знаменитые целебные термальные источники.

Я расскажу о местной культуре и традициях, об истории республики и ее героях.
9500 ₽
8075 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле в Адлере
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Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг

Что вас ожидает

Столичный променад
По пути в восточную Абхазию первым делом мы заедем на живописную Сухумскую набережную. Во время прогулки я расскажу о затонувшем городе Диоскурия, покажу визитные карточки столицы и знаменитое кафе «Брехаловка», где варят самый лучший кофе на песке. Мы вспомним легендарные кинокартины, снятые в республике, поговорим о современной жизни Сухума и полюбуемся умиротворяющим морским пейзажем.

Секретное ущелье и село Мерхеул
Черниговка — это маленькая точка на карте, которой гордится вся Абхазия. Край горных рек, целебных источников и вкуснейшей кухни. Вы исследуете эко-тропу и насладитесь удивительными природными памятниками, а также познакомитесь с национальными традициями. А после мы навестим минеральный источник Мерхеул в одноименном селе, где родился Лаврентий Берия. Минеральная вода поступает из глубины в сто метров, ее температура постоянна и составляет около 18°С. Исследования показали, что она обладает рядом полезных свойств — например, помогает выводить камни из почек.

Сероводородно-радоновые горячие источники Кындыг
В селе Кындыг находится самый известный термальный ключ Абхазии — горячий гейзер с одноименным названием. Местные жители построили на гейзере термальный комплекс «Кындыгский источник» под открытым небом, и теперь круглогодично сюда приезжают тысячи туристов. Горячие минеральные воды Кындыга прописаны людям с заболеваниями костно-мышечной и сердечно-сосудистой системы, страдающим от гинекологических и урологических, дерматологических заболеваний, людям с проблемами с ЖКТ, нервной системой, а также тем, кто столкнулся с последствиями радиоактивного облучения (в том числе и облучения при лечении онкологии).

Организационные детали

  • Я заберу вас в удобном вам месте в Адлере и привезу обратно
  • Дополнительные расходы:
    — входные билеты к источнику Кындыг — 250 руб/чел.
    — входные билеты в парк Черниговка — 200 руб/чел.
    — обед — примерно 500 руб/чел.
  • Возьмите с собой плавательные принадлежности для купания в бассейнах источника
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле в Адлере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Мне 37 лет. Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. Буду рад познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
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