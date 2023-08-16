Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Абхазия — это не только руинированные крепости и древние храмы. Главная достопримечательность края — его удивительная природа.
Мы встретимся у КПП на абхазской границе и отправимся в большое путешествие, чтобы посетить удивительной красоты ущелье и знаменитые целебные термальные источники. Я расскажу о местной культуре и традициях, об истории республики и ее героях.
Мы встретим вас у КПП Псоу на Абхазской стороне, куда вы добираетесь самостоятельно. По пути в восточную Абхазию первым делом мы заедем на живописную Сухумскую набережную. Во время прогулки я расскажу о затонувшем городе Диоскурия, покажу визитные карточки столицы и знаменитое кафе «Брехаловка», где варят самый лучший кофе на песке. Мы вспомним легендарные кинокартины, снятые в республике, поговорим о современной жизни Сухума и полюбуемся умиротворяющим морским пейзажем.
Секретное ущелье и село Мерхеул
Черниговка — это маленькая точка на карте, которой гордится вся Абхазия. Край горных рек, целебных источников и вкуснейшей кухни. Вы исследуете эко-тропу и насладитесь удивительными природными памятниками, а также познакомитесь с национальными традициями. А после мы навестим минеральный источник Мерхеул в одноименном селе, где родился Лаврентий Берия. Минеральная вода поступает из глубины в сто метров, ее температура постоянна и составляет около 18°С. Исследования показали, что она обладает рядом полезных свойств — например, помогает выводить камни из почек.
Сероводородно-радоновые горячие источники Кындыг
В селе Кындыг находится самый известный термальный ключ Абхазии — горячий гейзер с одноименным названием. Местные жители построили на гейзере термальный комплекс «Кындыгский источник» под открытым небом, и теперь круглогодично сюда приезжают тысячи туристов. Горячие минеральные воды Кындыга прописаны людям с заболеваниями костно-мышечной и сердечно-сосудистой системы, страдающим от гинекологических и урологических, дерматологических заболеваний, людям с проблемами с ЖКТ, нервной системой, а также тем, кто столкнулся с последствиями радиоактивного облучения (в том числе и облучения при лечении онкологии).
Организационные детали
Экскурсия начинается от КПП Псоу на Абхазской стороне, куда вы добираетесь самостоятельно
Дополнительные расходы: — входные билеты к источнику Кындыг — 250 руб/чел. — входные билеты в парк Черниговка — 200 руб/чел. — обед — примерно 500 руб/чел.
Возьмите с собой плавательные принадлежности для купания в бассейнах источника
По умолчанию экскурсия проводится на стандартном транспорте (Toyota Prius), но за доплату можно выбрать минивэн — +1000 руб. или автомобиль повышенной комфортности: внедорожник Lexus GX + 4000 руб. к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20000 руб.).
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
Детям до 14 лет — загранпаспорт
Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи аквафон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5347 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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Иванова
Нас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенка на торте базового знакомства с Абхазией, когда уже посмотрели основные "визитные карточки"! Рекомендуем к посещению!
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Н
Наталья
Огромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянулась. Гид, который так любит свою Родину и может передать это чувство окружающим- это здорово! Ресторан в конце маршрута вообще был сказочный, прекрасная кухня и просто обалденные виды!
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О
Ольга
Очень повезло с выбором экскурсии! Наш водитель и гид Гамлет оказался очень эрудированным, приятным и внимательным, много красивых мест посетили и много интересной информации об Абхазии узнали)))
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Т
Татьяна
Посещали с супругом данную экскурсию в сентябре, все прошло хорошо. Гид Станислав всё отлично организовал👌
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И
Ирина
Здравствуйте. Ездили мы на Экскурсию в Абхазию 13 июня 2021 всей семьей. Гид у нас был по имени Мамука, очень вежливый, знающий об экскурсии все. Много рассказывал про Абхазию, историю читать дальшеуменьшить
этой страны, легенды ее. Провез нас по всем местам, которые входят в экскурсию "Сказочная Черниговка". Были первый раз на такой экскурсии. Она нас очень впечатлила, было много эмоций, радости. Побывали на горячих источниках Кын Дык. Очень они понравились. Остались под большим впечатлением. Увидели столицу Абхазии г. Сухум. Красивый развивающийся город. Границу долго не переходили, в течении часа туда, а обратно еще быстрее. Из Черниговки нас гид завес в кафе национальной кухни и нам показали, как готовятся блюда абхазские. И Мамука научил правильно есть кашу мамалыга с сыром сулугуни и копченным сыром и копченным мясом. Оказалось это очень вкусное блюдо. Но уважаемые туристы знайте в Абхазии в кафешках берется 10% к стоимости вашего заказа в придачу, нам сказали, что это их чаевые. И в Абхазии действует международный роуминг. Границу прошли и все вы в международном роуминге. Имейте ввиду. А так поездка была замечательная, съездите не пожалеете
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Е
Елена
Добрый день! Ездили на экскурсию с Асланом. Все очень понравилось, единственный нюанс - громкость. Нас было семеро, машина тойота альфард, сзади было плохо слышно, если бы у Аслана был микрофон читать дальшеуменьшить
было бы просто супер. Относительно самой поездки: все максимально корректно, пунктуально, информативно. Это не стандартная поездка для туристов по местам must see. Это прекрасная возможность увидеть другую Абхазию. Абхазию, которая поднимается из руин после войны. Да, много еще послевоенных следов: вокзалы не восстановлены, на некоторых домах видны следы обстрелов. Но восстановительные работы пусть медленно, но идут! Колоннада в Гаграх с фонтаном уже восстановлены, реконструкция парка принца Ольденбургского в стадии завершения. Верю, что через некоторое время Абхазия заиграет новыми красками)) На знаменитой Брехаловке в Сухуме с видом на море отведали вкусного натурального кофе по-восточному за 25 рублей! На обед мы заехали в абсолютно прекрасное место с изумительными видами на горы, где нас накормили национальными домашними блюдами и угощали вкусным! вином. Сами источники - релакс, суставы сказали "спасибо")) Аслан, Сергей, спасибо за поездку!
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