Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики
В колоритных местах набережной, где любит отдыхать не одно поколение горожан, почувствуете особенности здешнего менталитета. Познакомитесь с историческими символами и прикоснетесь к тайнам абхазского дольмена. А в селе Черниговка откроете волшебные пейзажи ущелья и горной реки.
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Описание
Что вас ожидает
Путешествие по эпохам города
Гуляя по красивому морскому курорту и одному из древнейших городов планеты, вы узнаете, что известно об истории греческой колонии, находившейся здесь 2,5 тысячи лет назад. Представите длинную череду завоеваний, разрушений и возрождений, которые испытал на своем веку Сухум. И послушаете о последствиях грузино-абхазского конфликта в современной жизни города.
Сухумская набережная
Я покажу излюбленное место сухумчан — «Брехаловку». Вы поймете, как здесь проводят время горожане и как это характеризует особенности их менталитета. Также я расскажу о резиденции президента Республики Абхазия, драматическом театре, памятнике махаджирам, жертвам Кавказской войны 19 века, и других достопримечательностях набережной.
Другие визитные карточки абхазской столицы
В порту вы осмотрите руины стен Сухумской крепости, или Диоскурии. У одного из красивейших строений города, где располагается администрация, поговорим об историческом здании 1914 года, известном как «дом с часами». А после я отведу вас к интересному экспонату — древнему погребальному сооружению, установленному у здания Абхазского государственного музея. Вы узнаете о параметрах, возрасте и загадках мегалита, спрятанных в глубине веков Древнего Кавказа.
Село Черниговка и живописные окрестности Сухума
В завершение вы посетите впечатляющее ущелье с приятной и безопасной территорией для прогулок. Пройдете по руслу бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Рассмотрите пышную субтропическую фауну и встретите небольшие водопады, которые образуют речные пороги. А в ресторане неподалеку сможете остановиться на обед из вкусных традиционных блюд национальной кухни.
Также вы сможете посетить термальные источники в селе Кындыг.
Организационные детали
- Начало и окончание экскурсии на КПП Псоу на стороне Абхазии
- Отдельно оплачивается билет в ущелье ресторана — 100 руб. /человека, а также посещение дополнительных объектов: Ботанический сад — 250 руб. /взрослого, 50 руб. /ребенка 7-13 лет, до 7 лет — бесплатно; обезьяний питомник — 250 руб. /взрослого, 50 руб. /ребенка 7-12 лет, до 7 лет — бесплатно.
- Возможно начать экскурсию из вашего отеля в Гагре, Пицунде или Гудауте
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на КПП Псоу со стороны Абхазии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.