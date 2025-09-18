Вы проследите судьбу многовекового города со времен греческой колонии до наших дней. В колоритных местах набережной, где любит отдыхать не одно поколение горожан, почувствуете особенности здешнего менталитета. Познакомитесь с историческими символами и прикоснетесь к тайнам абхазского дольмена. А в селе Черниговка откроете волшебные пейзажи ущелья и горной реки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие по эпохам города

Гуляя по красивому морскому курорту и одному из древнейших городов планеты, вы узнаете, что известно об истории греческой колонии, находившейся здесь 2,5 тысячи лет назад. Представите длинную череду завоеваний, разрушений и возрождений, которые испытал на своем веку Сухум. И послушаете о последствиях грузино-абхазского конфликта в современной жизни города.

Сухумская набережная

Я покажу излюбленное место сухумчан — «Брехаловку». Вы поймете, как здесь проводят время горожане и как это характеризует особенности их менталитета. Также я расскажу о резиденции президента Республики Абхазия, драматическом театре, памятнике махаджирам, жертвам Кавказской войны 19 века, и других достопримечательностях набережной.

Другие визитные карточки абхазской столицы

В порту вы осмотрите руины стен Сухумской крепости, или Диоскурии. У одного из красивейших строений города, где располагается администрация, поговорим об историческом здании 1914 года, известном как «дом с часами». А после я отведу вас к интересному экспонату — древнему погребальному сооружению, установленному у здания Абхазского государственного музея. Вы узнаете о параметрах, возрасте и загадках мегалита, спрятанных в глубине веков Древнего Кавказа.

Село Черниговка и живописные окрестности Сухума

В завершение вы посетите впечатляющее ущелье с приятной и безопасной территорией для прогулок. Пройдете по руслу бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Рассмотрите пышную субтропическую фауну и встретите небольшие водопады, которые образуют речные пороги. А в ресторане неподалеку сможете остановиться на обед из вкусных традиционных блюд национальной кухни.

Также вы сможете посетить термальные источники в селе Кындыг.

Организационные детали

Начало и окончание экскурсии на КПП Псоу на стороне Абхазии

Отдельно оплачивается билет в ущелье ресторана — 300 ₽ с чел., билет на термальный источник — 500 ₽

Возможно начать экскурсию из вашего отеля в Гагре, Пицунде или Гудауте

Пересечение границы