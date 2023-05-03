Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг

Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики

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Вы проследите судьбу многовекового города со времен греческой колонии до наших дней.

В колоритных местах набережной, где любит отдыхать не одно поколение горожан, почувствуете особенности здешнего менталитета. Познакомитесь с историческими символами и прикоснетесь к тайнам абхазского дольмена. А в селе Черниговка откроете волшебные пейзажи ущелья и горной реки.
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие по эпохам города

Гуляя по красивому морскому курорту и одному из древнейших городов планеты, вы узнаете, что известно об истории греческой колонии, находившейся здесь 2,5 тысячи лет назад. Представите длинную череду завоеваний, разрушений и возрождений, которые испытал на своем веку Сухум. И послушаете о последствиях грузино-абхазского конфликта в современной жизни города.

Сухумская набережная

Я покажу излюбленное место сухумчан — «Брехаловку». Вы поймете, как здесь проводят время горожане и как это характеризует особенности их менталитета. Также я расскажу о резиденции президента Республики Абхазия, драматическом театре, памятнике махаджирам, жертвам Кавказской войны 19 века, и других достопримечательностях набережной.

Другие визитные карточки абхазской столицы

В порту вы осмотрите руины стен Сухумской крепости, или Диоскурии. У одного из красивейших строений города, где располагается администрация, поговорим об историческом здании 1914 года, известном как «дом с часами». А после я отведу вас к интересному экспонату — древнему погребальному сооружению, установленному у здания Абхазского государственного музея. Вы узнаете о параметрах, возрасте и загадках мегалита, спрятанных в глубине веков Древнего Кавказа.

Село Черниговка и живописные окрестности Сухума

В завершение вы посетите впечатляющее ущелье с приятной и безопасной территорией для прогулок. Пройдете по руслу бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Рассмотрите пышную субтропическую фауну и встретите небольшие водопады, которые образуют речные пороги. А в ресторане неподалеку сможете остановиться на обед из вкусных традиционных блюд национальной кухни.

Также вы сможете посетить термальные источники в селе Кындыг.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии на КПП Псоу на стороне Абхазии
  • Отдельно оплачивается билет в ущелье ресторана — 100 руб. /человека, а также посещение дополнительных объектов: Ботанический сад — 250 руб. /взрослого, 50 руб. /ребенка 7-13 лет, до 7 лет — бесплатно; обезьяний питомник — 250 руб. /взрослого, 50 руб. /ребенка 7-12 лет, до 7 лет — бесплатно.
  • Возможно начать экскурсию из вашего отеля в Гагре, Пицунде или Гудауте
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на КПП Псоу со стороны Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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