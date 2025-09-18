Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики
Вы проследите судьбу многовекового города со времен греческой колонии до наших дней.
В колоритных местах набережной, где любит отдыхать не одно поколение горожан, почувствуете особенности здешнего менталитета. Познакомитесь с историческими символами и прикоснетесь к тайнам абхазского дольмена. А в селе Черниговка откроете волшебные пейзажи ущелья и горной реки.
Гуляя по красивому морскому курорту и одному из древнейших городов планеты, вы узнаете, что известно об истории греческой колонии, находившейся здесь 2,5 тысячи лет назад. Представите длинную череду завоеваний, разрушений и возрождений, которые испытал на своем веку Сухум. И послушаете о последствиях грузино-абхазского конфликта в современной жизни города.
Сухумская набережная
Я покажу излюбленное место сухумчан — «Брехаловку». Вы поймете, как здесь проводят время горожане и как это характеризует особенности их менталитета. Также я расскажу о резиденции президента Республики Абхазия, драматическом театре, памятнике махаджирам, жертвам Кавказской войны 19 века, и других достопримечательностях набережной.
Другие визитные карточки абхазской столицы
В порту вы осмотрите руины стен Сухумской крепости, или Диоскурии. У одного из красивейших строений города, где располагается администрация, поговорим об историческом здании 1914 года, известном как «дом с часами». А после я отведу вас к интересному экспонату — древнему погребальному сооружению, установленному у здания Абхазского государственного музея. Вы узнаете о параметрах, возрасте и загадках мегалита, спрятанных в глубине веков Древнего Кавказа.
Село Черниговка и живописные окрестности Сухума
В завершение вы посетите впечатляющее ущелье с приятной и безопасной территорией для прогулок. Пройдете по руслу бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Рассмотрите пышную субтропическую фауну и встретите небольшие водопады, которые образуют речные пороги. А в ресторане неподалеку сможете остановиться на обед из вкусных традиционных блюд национальной кухни.
Также вы сможете посетить термальные источники в селе Кындыг.
Организационные детали
Начало и окончание экскурсии на КПП Псоу на стороне Абхазии
Отдельно оплачивается билет в ущелье ресторана — 300 ₽ с чел., билет на термальный источник — 500 ₽
Возможно начать экскурсию из вашего отеля в Гагре, Пицунде или Гудауте
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
Детям до 14 лет — свидетельство о рождении или загранпаспорт
Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
КПП Псоу-Абхазия, после прохождения паспортного контроля Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниэль — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3058 туристов
Я коренной житель Абхазии, выходец г. Гудауты. Я являюсь квалифицированным экскурсоводом, также у меня есть историческое образование. Поведаю вам историю Абхазского государства, расскажу вам подробно об обычаях и традициях моего читать дальшеуменьшить
народа, о морально-этическом кодексе абхазов.
В настоящее время проведение экскурсии не просто работа для меня, но эта та деятельность, которая мне приносит моральное удовлетворение. Через своё позитивное настроение и любовь к Родине передам вам тепло и гостеприимство своего народа.
моём деле меня поддерживает моя команда, состоящая из опытных гидов, способных также профессионально рассказать вам о величии и красоте нашей Абхазии! С нетерпением ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Спасибо большое Даниэлю за отличную экскурсию. Просто прекрасно провели время, очень много узнали об истории Абхазии и их народа. Очень комфортная и приятная атмосфера от встречи и до завершения экскурсии. Если бы можно было поставить 10 звезд, а так все отлично! 5 звезд из 5! 💫💫💫
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К
Константин
Все просто отлично! Прошли границу за 15 минут, кстати и обратно тоже. Даниель прекрасный эрудированный экскурсовод, узнали очень много нового, хотя в Абхазии третий раз. Вишенкой на торте было посещение ресторана Абхазский двор над рекой, Даниель нам забронировал столик с прекрасным видом. Машина очень удобная, с кондиционером. Всем рекомендую!!! На 5+.
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М
Марина
Путешествие проходило с гидом по имени Даниэль. По нашему желанию маршрут был изменен: Черниговку и Кындыг заменили на Гагра- Пицунду- Гудауту-Новый Афон- Сухум- Гагра. Спасибо Даниэлю за подобранный маршрут и великолепную подачу материала об истории Абхазии, о традициях этой красивой страны и за уважение к своим экскурсантам.
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