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График плотный, но все четко распланировано и по маршруту и по времени. Сначала было неприятным сюрпризом, что остановку в Новом Афоне убрали и заменили Черниговским ущельем. Плохо то, что на трипстере в описании ничего не изменено и ценник тоже из-за этого по факту с вас выше возьмут. Но само ущелье красивое, комфортное и ухоженное место (специально оборудованное) Гид, приятная девушка Ханифа, очень корректно рассказывает об истории Абхазии особенно новую историю. Водитель Аляс комфортно и аккуратно вел машину. Дегустация без навязывания, очень приятные люди рассказывают о своем деле и продукте. Имхо, что-то прямо такого, что хочется взять (или нет в Сочи-Адлере) - практически нет. Обед во вкусной национально кафе, еда вся изумительная, рекомендую попробовать все национальные блюда. Особенно копченое мясо (говядина), нежнейшее и очень вкусное (как с мамалыгой, так и отдельно). На источники надо брать обязательно купальник, тапки, полотенца, можно халат и шапку (в прохладную погоду). Теплых помещений нет, все на улице. Мы были в проливной дождь при +9, свежо, но после прогревания не чувствуется. Процедуры 1,5-2 часа. Если холодно, то остывать долго не получится, т. е. все время в нагретой воде находишься. Для людей с повышенным давлением или плохо переносящих тепло, стоит подумать. Еще из минусов - микроавтобус, а не полноценный автобус (хотя бы маленький). Все же, проезжая почти всю Абхазию насквозь по ее самым красивым местам и городам, тем более практически не останавливаясь в большинстве из них, хотелось бы хотя бы в окна посмотреть. В микроавтобусе же это практически нереально из-за маленьких окон и полной их тонировки.