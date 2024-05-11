1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники
Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак...
«Мы встретимся у КПП на абхазской границе и отправимся в большое путешествие, чтобы посетить удивительной красоты ущелье и знаменитые целебные термальные источники»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
«Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
«Кындыг знаменит сероводородными термальными источниками, обладающими целебными свойствами»
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:45
10 июня в 06:45
1 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
14 часов
Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
Начало: От автобусных остановок согласно логистике
Расписание: По четным числам
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
Групповая
12 часов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
«Кындыг Кындыг знаменит сероводородными термальными источниками, обладающими целебными свойствами»
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш адрес в Адлере
«Эти термальные источники особо котируются в межсезонье, когда в море не поплаваешь, а в водоеме - комфортная, расслабляющая температура»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Автобусная поездка по главным достопримечательностям края и отдых на термальном источнике
Начало: Адлер
2 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Расписание: Воскресенье в 07:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустировать вино и мёд
Начало: Сочи
«Вы расслабитесь в целебных горячих источниках Кындыг, полюбуетесь каскадами Ольгинских водопадов и пейзажами ущелья Черниговка»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий11 мая 2024Экскурсия хорошая, микроавтобус с неудобными сидениями…
- ТТатьяна4 мая 2024Отличная экскурсия, очень насыщенная. Гид Яна просто супер, познакомила с историей Абхазии, по изучали абхазский язык, прошло всё на позитиве. Думаем, следующий год повторить ещё
- ЕЕлена29 апреля 2024Огромная благодарность компании "Абахазия тур" за то, что ВЫ радуете гостей свои вниманием, заботой и уважением. Знакомите с достопримечательностями своей
- ММихаил14 марта 2024Экскурсия понравилась, получили именно то, что хотели. Сергей рассказал интересные факты об истории Абхазии. Природа изумительная. Рекомендую.
- ААлександра9 марта 2024Экскурсия была интересная, понравилась Черниговка, древний храм, и сами источники. У нас была хорошая гид, Яна, ей отдельное спасибо.
- ООксана6 января 2024Заказывала на 3 января перенесли на 4е января. В этот день был дождь. Вымокли все до нижнего белья. Молодец гид Баграт.
- ИИванова16 августа 2023Нас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенка на торте базового знакомства с Абхазией, когда уже посмотрели основные "визитные карточки"! Рекомендуем к посещению!
- ННаталья17 июля 2022Огромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянулась. Гид, который так любит
- ННаталья2 марта 2022Тур понравился. Это не ознакомительный тур (как хотелось бы), а скорее именно на источники (организаторы сами его так и называют).
- ННикита11 декабря 2021Очень приятная экскурсия: хорошо составленный маршрут (сначала посмотрели красивые места, везде промокли, а потом отогрелись в Кындыге:)), Омар - интересный
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Термальные источники" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 890 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Термальные источники», 144 ⭐ отзыва, цены от 1890₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август