Экскурсии на горячие термальные источники в Адлере

Найдено 9 экскурсий в категории «Термальные источники» в Адлере, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники
Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак...
«Мы встретимся у КПП на абхазской границе и отправимся в большое путешествие, чтобы посетить удивительной красоты ущелье и знаменитые целебные термальные источники»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
«Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
30 отзывов
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
«Кындыг знаменит сероводородными термальными источниками, обладающими целебными свойствами»
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:45
10 июня в 06:45
1 900 за человека
Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
14 часов
33 отзыва
Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
Начало: От автобусных остановок согласно логистике
Расписание: По четным числам
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
21001 890 за человека
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
66 отзывов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
«Кындыг Кындыг знаменит сероводородными термальными источниками, обладающими целебными свойствами»
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900 за человека
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш адрес в Адлере
«Эти термальные источники особо котируются в межсезонье, когда в море не поплаваешь, а в водоеме - комфортная, расслабляющая температура»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Автобусная поездка по главным достопримечательностям края и отдых на термальном источнике
Начало: Адлер
2 000 за человека
Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)
Групповая
13 часов
Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)
Расписание: Воскресенье в 07:00
2 200 за человека
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустировать вино и мёд
Начало: Сочи
«Вы расслабитесь в целебных горячих источниках Кындыг, полюбуетесь каскадами Ольгинских водопадов и пейзажами ущелья Черниговка»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    11 мая 2024
    Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
    Экскурсия хорошая, микроавтобус с неудобными сидениями…
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Отличная экскурсия, очень насыщенная. Гид Яна просто супер, познакомила с историей Абхазии, по изучали абхазский язык, прошло всё на позитиве. Думаем, следующий год повторить ещё
  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Огромная благодарность компании "Абахазия тур" за то, что ВЫ радуете гостей свои вниманием, заботой и уважением. Знакомите с достопримечательностями своей
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    Родины. Отдельное спасибо нашему прекрасному гиду Янне, замечательному водителю Дмитрию за 12 ти часовую кскурсию Сухум-горячие источникии. Время, проведённое с профессионалами,, предано любящими своё дело пролетело незаметно. Предоставленная услуга выше всех похвал. Огромное спасибо за профессионализм, доброту, заботу, внимание к каждому участнику группы. Процветания ВАМ и благополучия!!! С уважением и признательность, Елена, город Владивосток🥰

  • М
    Михаил
    14 марта 2024
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
    Экскурсия понравилась, получили именно то, что хотели. Сергей рассказал интересные факты об истории Абхазии. Природа изумительная. Рекомендую.
  • А
    Александра
    9 марта 2024
    Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
    Экскурсия была интересная, понравилась Черниговка, древний храм, и сами источники. У нас была хорошая гид, Яна, ей отдельное спасибо.
  • О
    Оксана
    6 января 2024
    Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
    Заказывала на 3 января перенесли на 4е января. В этот день был дождь. Вымокли все до нижнего белья. Молодец гид Баграт.
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    Так интересно все рассказывал, четко шел по программе ни шаг в сторону, как его ни уговаривали вместо прогулки под ливнем в Сухуме завести на крытый рынок. Нет. Шел четко по инструкции. И грамотно нигелировать конфликтные моменты. В общем все хорошо, кроме ливня. Желательно на такие форс мажоры с погодой иметь план "Б". Из-за ливня - Пришлось выкинуть промокшую обувь и сумку.

  • И
    Иванова
    16 августа 2023
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
    Нас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенка на торте базового знакомства с Абхазией, когда уже посмотрели основные "визитные карточки"! Рекомендуем к посещению!
    Нас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенкаНас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенкаНас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенкаНас сопровождал в путешествии Алхас. Молодец! Отличные знания истории, легко, непринужденно, интересно! Эти места - вишенка
  • Н
    Наталья
    17 июля 2022
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
    Огромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянулась. Гид, который так любит
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    свою Родину и может передать это чувство окружающим- это здорово! Ресторан в конце маршрута вообще был сказочный, прекрасная кухня и просто обалденные виды!

    Огромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянуласьОгромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянуласьОгромное спасибо Даниэлю за терпение:) мы просили добавить несколько не туристических точек, и наша Экскурсия затянулась
  • Н
    Наталья
    2 марта 2022
    Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
    Тур понравился. Это не ознакомительный тур (как хотелось бы), а скорее именно на источники (организаторы сами его так и называют).
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    График плотный, но все четко распланировано и по маршруту и по времени. Сначала было неприятным сюрпризом, что остановку в Новом Афоне убрали и заменили Черниговским ущельем. Плохо то, что на трипстере в описании ничего не изменено и ценник тоже из-за этого по факту с вас выше возьмут. Но само ущелье красивое, комфортное и ухоженное место (специально оборудованное) Гид, приятная девушка Ханифа, очень корректно рассказывает об истории Абхазии особенно новую историю. Водитель Аляс комфортно и аккуратно вел машину. Дегустация без навязывания, очень приятные люди рассказывают о своем деле и продукте. Имхо, что-то прямо такого, что хочется взять (или нет в Сочи-Адлере) - практически нет. Обед во вкусной национально кафе, еда вся изумительная, рекомендую попробовать все национальные блюда. Особенно копченое мясо (говядина), нежнейшее и очень вкусное (как с мамалыгой, так и отдельно). На источники надо брать обязательно купальник, тапки, полотенца, можно халат и шапку (в прохладную погоду). Теплых помещений нет, все на улице. Мы были в проливной дождь при +9, свежо, но после прогревания не чувствуется. Процедуры 1,5-2 часа. Если холодно, то остывать долго не получится, т. е. все время в нагретой воде находишься. Для людей с повышенным давлением или плохо переносящих тепло, стоит подумать. Еще из минусов - микроавтобус, а не полноценный автобус (хотя бы маленький). Все же, проезжая почти всю Абхазию насквозь по ее самым красивым местам и городам, тем более практически не останавливаясь в большинстве из них, хотелось бы хотя бы в окна посмотреть. В микроавтобусе же это практически нереально из-за маленьких окон и полной их тонировки.

  • Н
    Никита
    11 декабря 2021
    Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
    Очень приятная экскурсия: хорошо составленный маршрут (сначала посмотрели красивые места, везде промокли, а потом отогрелись в Кындыге:)), Омар - интересный
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    рассказчик, хоть в его рассказе и было много каких-то слишком общих познаний об Абхазии, не связанных с местами поездки. У него, как и у всех абхазских гидов весьма предвзятый взгляд на некоторые события истории Абхазии, но, по крайней мере, он старается какие-то острополитические темы касаться не слишком сильно, что правильно. Было только 2 неприятных момента: 1) трата времени на дегустацию мёда когда его ввоз через границу запрещён 2) место, куда нас привезли пообедать -не очень вкусное (и это не только моё мнение, мои соседы по столу своей едой стали бродячих животных кормить).

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Термальные источники»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
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  3. Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
  4. Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
  5. Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
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  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
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