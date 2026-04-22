Пётр — ваша команда гидов в Адлере Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 254 туристов

Вас приветствует команда местных гидов. Мы родились и выросли в этой прекрасной стране Абхазии. Каждый в нашей команде — это опытный и профессиональный эксперт, который может организовать и провести туры на любой вкус и любой категории сложности. Мы отлично знаем самые интересные места Абхазии. С нами вы легко и увлечённо погрузитесь в историю и культуру края.