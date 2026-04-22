Мои заказы

Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера

Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустировать вино и мёд
Получите невероятные впечатления, посетив несколько потрясающих локаций Абхазии за 1 день! Вы расслабитесь в целебных горячих источниках Кындыг, полюбуетесь каскадами Ольгинских водопадов и пейзажами ущелья Черниговка. А ещё попробуете вина из местного погреба и мёд прямо на пасеке.
5
4 отзыва
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера

Описание экскурсии

  • Горячие источники Кындыг. Вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и расслабления, насладитесь тёплой исцеляющей водой и красивыми пейзажами.
  • Ольгинские водопады. Комплекс состоит из нескольких каскадов, которые образуют удивительные водопады. Здесь можно сделать атмосферные фото или просто насладиться спокойствием природы.
  • Ущелье Черниговка. Вы оцените природное богатство и красоту этого места. Прогуляетесь по тропам, насладитесь видами окружающей природы и понаблюдаете за разнообразной флорой и фауной.
  • Мёд-вино. Также вы посетите винный погреб и пасеки, где продегустируете вина и мёд. И по желанию заглянете в гости к местным жителям на обед в аутентичной атмосфере.

Организационные детали

  • Поездка проходит на BMW X5, Toyota Alphard или Kia Rio.
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, дегустации вина и мёда.
  • Дополнительные расходы: посещение источника — 300 руб. /чел., Ольгинских водопадов— 200 руб. /чел., Черниговки — 250 руб. /чел., обед — по желанию.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана.
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт.
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт.
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей.
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки.
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 254 туристов
Вас приветствует команда местных гидов. Мы родились и выросли в этой прекрасной стране Абхазии. Каждый в нашей команде — это опытный и профессиональный эксперт, который может организовать и провести туры на любой вкус и любой категории сложности. Мы отлично знаем самые интересные места Абхазии. С нами вы легко и увлечённо погрузитесь в историю и культуру края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Отличная экскурсия! Гид превосходен: он с энтузиазмом рассказывал о самых значимых местах, которые мы посещали, и был хорошим собеседником. Мы немного скорректировали маршрут, основываясь на его советах, и это сделало
читать дальшеуменьшить

нашу поездку ещё интереснее. Мы посетили Новый Афон, Черниговку и термальные источники, а также продегустировали вино, сыры, мясо и чай.
Поездка прошла быстро и комфортно, а гид был очень внимателен. Особенно хочется поблагодарить его за терпение во время ожидания на границе. Я очень рекомендую эту экскурсию.

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Всем доброго времени.
Я хотелось бы поделиться своим впечатлениями от поездки в гостеприимную Абхазию.
Начну с того, что организатор забрал нас от самого места проживания на комфортабельном ждипе(люкс класса, что очень хорошо
читать дальшеуменьшить

в жару на Юге). Быстрот провел через границу.
Показал Гагру и н. Гагру с самых красивых сторон. Ознро Рица мы объехали со всех сторон и побывали в интересных местах(гид показал интересные локации).
Хотим выразить благодарность от нашей семьи нашему гиду Солоху за его прекрасную работу, которая останется у на у нас надолго в памяти.

Всем доброго времени.
Всем доброго времени.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Рекомендую всем, кто хочет посмотреть красивые виды Абхазии за один день!
Рекомендую всем, кто хочет посмотреть красивые виды Абхазии за один день!
Рекомендую всем, кто хочет посмотреть красивые виды Абхазии за один день!
Рекомендую всем, кто хочет посмотреть красивые виды Абхазии за один день!
Рекомендую всем, кто хочет посмотреть красивые виды Абхазии за один день!
Рекомендую всем, кто хочет посмотреть красивые виды Абхазии за один день!
Рекомендую всем, кто хочет посмотреть красивые виды Абхазии за один день!
Рекомендую всем, кто хочет посмотреть красивые виды Абхазии за один день!
Рекомендую всем, кто хочет посмотреть красивые виды Абхазии за один день!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Заказали одну экскурсию, но по совету гида Цолаха по ходу изменили маршрут и ни капельки не пожалели))) День прошёл замечательно! Побывали в Новом афоне)))Можно много говорить о новоафрнских пещерах, водопаде, мужском монастыре- всего не рассказать)))) Море положительных эмоции и впечатлений))) даже сын- подросток остался доволен! Спасибо за интересную экскурсию))))
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии на «Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера»

Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
13 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Адлера
Начало: Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
2200 ₽ за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
31 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
3100 ₽ за человека
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
На машине
Джиппинг
12 часов
-
5%
71 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Исследовать край лесистых гор, водопадов и голубых озёр в мини-группе до 8 человек
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
15 авг в 06:45
2090 ₽2200 ₽ за человека
Гастроэкскурсия по Абхазии (из Адлера)
На машине
5.5 часов
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастроэкскурсия по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мёд, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 8455 ₽8900 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
от 17 000 ₽ за группу