Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера

Индивидуальная экскурсия в Адлере

Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустрировать вино и мёд

Получите невероятные впечатления, посетив несколько потрясающих локаций Абхазии за 1 день! Вы расслабитесь в горячих источниках Кындыг, вода в которых богата полезными минералами, полюбуетесь каскадами Ольгинских водопадов и пейзажами ущелья Черниговка. А ещё попробуете вина из местного погреба и мёд прямо на пасеке.
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера

Описание

Что вас ожидает

  • Горячие источники Кындыг. Вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и расслабления, насладитесь тёплой исцеляющей водой и красивыми пейзажами.
  • Ольгинские водопады. Комплекс состоит из нескольких каскадов, которые образуют удивительные водопады. Здесь можно сделать атмосферные фото или просто насладиться спокойствием природы.
  • Ущелье Черниговка. Вы оцените природное богатство и красоту этого места. Прогуляетесь по тропам, насладитесь видами окружающей природы и понаблюдаете за разнообразной флорой и фауной.
  • А также — посещение винного погреба и пасеки с дегустациями вина и мёда и по желанию аутентичный обед в гостях у местных жителей!

Организационные детали

  • Поездка проходит на BMW X5, Toyota Alphard или Kia Rio.
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, дегустации вина и мёда.

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию источника — 300 руб. /чел.
  • Вход на территорию Ольгинских водопадов— 200 руб. /чел.
  • Вход на территорию Черниговки — 250 руб. /чел.
  • Обед — по желанию.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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