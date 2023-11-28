Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустрировать вино и мёд
Получите невероятные впечатления, посетив несколько потрясающих локаций Абхазии за 1 день! Вы расслабитесь в горячих источниках Кындыг, вода в которых богата полезными минералами, полюбуетесь каскадами Ольгинских водопадов и пейзажами ущелья Черниговка. А ещё попробуете вина из местного погреба и мёд прямо на пасеке.
Описание
Что вас ожидает
- Горячие источники Кындыг. Вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и расслабления, насладитесь тёплой исцеляющей водой и красивыми пейзажами.
- Ольгинские водопады. Комплекс состоит из нескольких каскадов, которые образуют удивительные водопады. Здесь можно сделать атмосферные фото или просто насладиться спокойствием природы.
- Ущелье Черниговка. Вы оцените природное богатство и красоту этого места. Прогуляетесь по тропам, насладитесь видами окружающей природы и понаблюдаете за разнообразной флорой и фауной.
- А также — посещение винного погреба и пасеки с дегустациями вина и мёда и по желанию аутентичный обед в гостях у местных жителей!
Организационные детали
- Поездка проходит на BMW X5, Toyota Alphard или Kia Rio.
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, дегустации вина и мёда.
Дополнительные расходы
- Вход на территорию источника — 300 руб. /чел.
- Вход на территорию Ольгинских водопадов— 200 руб. /чел.
- Вход на территорию Черниговки — 250 руб. /чел.
- Обед — по желанию.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваша команда гидов в Адлере
Вас приветствует команда местных гидов. Мы родились и выросли в этой прекрасной стране Абхазии. Каждый в нашей команде — это опытный и профессиональный эксперт, который может организовать и провести туры на любой вкус и любой категории сложности. Мы отлично знаем самые интересные места Абхазии. С нами вы легко и увлечённо погрузитесь в историю и культуру края.
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