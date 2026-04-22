Получите невероятные впечатления, посетив несколько потрясающих локаций Абхазии за 1 день! Вы расслабитесь в целебных горячих источниках Кындыг, полюбуетесь каскадами Ольгинских водопадов и пейзажами ущелья Черниговка. А ещё попробуете вина из местного погреба и мёд прямо на пасеке.
Описание экскурсии
- Горячие источники Кындыг. Вы погрузитесь в атмосферу спокойствия и расслабления, насладитесь тёплой исцеляющей водой и красивыми пейзажами.
- Ольгинские водопады. Комплекс состоит из нескольких каскадов, которые образуют удивительные водопады. Здесь можно сделать атмосферные фото или просто насладиться спокойствием природы.
- Ущелье Черниговка. Вы оцените природное богатство и красоту этого места. Прогуляетесь по тропам, насладитесь видами окружающей природы и понаблюдаете за разнообразной флорой и фауной.
- Мёд-вино. Также вы посетите винный погреб и пасеки, где продегустируете вина и мёд. И по желанию заглянете в гости к местным жителям на обед в аутентичной атмосфере.
Организационные детали
- Поездка проходит на BMW X5, Toyota Alphard или Kia Rio.
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, дегустации вина и мёда.
- Дополнительные расходы: посещение источника — 300 руб. /чел., Ольгинских водопадов— 200 руб. /чел., Черниговки — 250 руб. /чел., обед — по желанию.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана.
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт.
- Детям до 14 лет — загранпаспорт.
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей.
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 254 туристов
Вас приветствует команда местных гидов. Мы родились и выросли в этой прекрасной стране Абхазии. Каждый в нашей команде — это опытный и профессиональный эксперт, который может организовать и провести туры на любой вкус и любой категории сложности. Мы отлично знаем самые интересные места Абхазии. С нами вы легко и увлечённо погрузитесь в историю и культуру края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия! Гид превосходен: он с энтузиазмом рассказывал о самых значимых местах, которые мы посещали, и был хорошим собеседником. Мы немного скорректировали маршрут, основываясь на его советах, и это сделало
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Всем доброго времени.
Я хотелось бы поделиться своим впечатлениями от поездки в гостеприимную Абхазию.
Начну с того, что организатор забрал нас от самого места проживания на комфортабельном ждипе(люкс класса, что очень хорошо
Я хотелось бы поделиться своим впечатлениями от поездки в гостеприимную Абхазию.
Начну с того, что организатор забрал нас от самого места проживания на комфортабельном ждипе(люкс класса, что очень хорошо
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Е
Рекомендую всем, кто хочет посмотреть красивые виды Абхазии за один день!
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Заказали одну экскурсию, но по совету гида Цолаха по ходу изменили маршрут и ни капельки не пожалели))) День прошёл замечательно! Побывали в Новом афоне)))Можно много говорить о новоафрнских пещерах, водопаде, мужском монастыре- всего не рассказать)))) Море положительных эмоции и впечатлений))) даже сын- подросток остался доволен! Спасибо за интересную экскурсию))))
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