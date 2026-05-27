Судно — в вашем распоряжении. Решайте: плыть вдоль берега или уйти на глубоководье к дельфинам. Хотите — организуйте пикник с видом на Кавказский хребет или же позагорайте на палубе.
Пока будете наслаждаться отдыхом, опытный капитан возьмёт на себя всё, что связано с управлением и безопасностью.
Описание экскурсии
Полная свобода маршрута. Классический круиз вдоль берега или выход на глубоководье (до 45 метров) — сможете выбрать прямо перед выходом. Второй вариант особенно хорош, если хотите поплавать в абсолютно прозрачной воде и поискать дельфинов.
Пикник с видом на горы. Вы можете взять свои любимые угощения и напитки. Единственное условие: ничего, что оставляет стойкие пятна (красное вино, тёмные соки, чипсы, семечки) — палубу потом сложно отмывать. По предварительному запросу организуем кейтеринг.
Тепло и безопасность. На борту есть мягкие пледы и спасательные жилеты любого размера.
Организационные детали
- Чтобы судно было гарантированно свободно, бронируйте прогулку за 1–2 дня
- Мы выходим в море каждый день. Причиной возможной отмены или переноса может быть непогода или запрет береговой охраны
- С вами буду я или один из коллег
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Адлере
На сайте с 2026 года
Организую морские прогулки в групповом и индивидуальном форматах. В моем распоряжении только ухоженные яхты и катера, состояние которых в точности соответствует фотографиям. Команда состоит из профессиональных капитанов, которые искренне любят свое дело и заботятся о комфорте каждого гостя. Моя главная цель — обеспечить вам безупречный отдых, поэтому я лично контролирую уровень сервиса на каждом этапе.
