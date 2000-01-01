Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках

Море, горы, водопады, каньоны

Море, горы, водопады, каньоны.

Вам уже нравится? Тогда отправляемся в тур на майские праздники или осенью в Сочи.

В этом активном туре мы покажем самые интересные места Большого Сочи, о которых вы даже не догадывались! Природу подарила Краснодарскому краю множество живописных ущелий.

Для этого региона характерны короткие, лёгкие маршруты с небольшими перепадами высот.

Проживание в гостинице в морском городке Адлер добавит комфорта нашему отдыху.

Поэтому данный маршрут смело рекомендуем для новичков и родителей с детьми.

Мы совершим заоблачную прогулку по канатной дороге на курорт Красная Поляна и своими глазами увидим место, где проходили Олимпийские игры–2014.

Также украсит наш тур ночное путешествие к самому большому светомузыкальному фонтану юга России — потрясающему каскаду Жар-птица!
Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках
Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках
Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках
Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках
Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках
Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках
Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках
Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках
Треккинг в Адлере: каникулы в субтропиках

Что вы увидите 🤩

  • Путешествие в страну водопадов
  • Прогулки по тропическим лесам
  • Дегустация мёда, копчёного сыра и вина
  • Знаменитая Красная Поляна, катание на канатной дороге
  • Глубокие каньоны и двадцать водопадов
День 1
Набережная Адлера, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтан
Отправляемся на прогулку по набережной города Адлер в Олимпийский парк. В нашем курортном городе очень длинная набережная — около 7 километров! Здесь оборудованы специальные дорожки из мягкого асфальта для велосипедистов. Все желающие могут взять напрокат велосипеды и с удовольствием покататься по набережной вдоль моря или заехать на территорию Олимпийского парка.
Олимпийский парк — это сердце Адлера, именно здесь проходили зимние Олимпийские игры–2014. Сочинский парк — грандиозные спортивные объекты, на которых проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу, шорт-треку. Мы увидим знаменитый стадион «Фишт», ледовую арена «Шайба», кёрлинг-центр «Ледяной куб». Парк украшают фонтаны, повсюду растут пальмы. Туристы прогуливаются по разноцветным парковым дорожкам, фотографируются на фоне флагов и ярких колец Олимпиады.
Когда на город плавно опускается ночь, включается великолепная подсветка зданий в Олимпийском парке, яркие огни так и переливаются на фоне тёмного неба. А когда уже полностью стемнеет, включается светомузыкальный фонтан — визитная карточка парка! Зажигается огромный олимпийский факел, у подножия которого начинается танец огня и света. Под известные музыкальные произведения, струи воды поднимаются вверх, игриво переплетаются, крутятся в воздухе и взмывают ввысь. Фонтан каждую минуту меняет свои краски! Потрясающее зрелище, мы с вами это обязательно увидим.
Важно знать
Активная часть прохождения по маршруту: 9, 3 км, продолжительность маршрута 5-6 часов.
День 2
Тисо-самшитовая роща в г. Хоста
На восточном склоне горы Ахун находится уникальная тисо-самшитовая роща. Здесь в первозданном виде сохранились реликтовые, доледниковые леса, папоротники и лианы. Возраст этих растений от 400 до 2000 лет! В роще мы впервые увидим удивительный, мохнатый самшит. Туристический маршрут проходит через каменный разлом-лабиринт, мимо руин древней крепости и выводит к горной реке. Белоснежная горная порода образовала живописный каньон Чёртовы ворота, по которому бежит изумрудная речка Хоста.
Важно знать
Активная часть прохождения по маршруту: 6, 8 км, перепад высот 70-180 м, продолжительность маршрута: 5 часов.
День 3
Каньон Белые Скалы (Навалишенское ущелье)
Добро пожаловать в мир влажных субтропиков! Сказочный самшит, дикие лианы, высокие деревья, обвитые плющом — всё это Навалишенское ущелье. Деревянные лестницы уведут нас за собой на самое дно каньона, где бежит река Большая Хоста. Тысячи лет назад здесь произошел разлом земной коры и теперь мы можем наблюдать невероятные изгибы ущелья. Тёмно-изумрудная река создает яркий контраст с белоснежной горной породой. Тропа ведет вдоль реки, мимо завалов камней, природных ванны и небольших водопадов. Наши водоплавающие туристы, берите купальники! Мы вам покажем такую заводь, где обязательно захочется искупаться.
Важно знать
Активная часть прохождения по маршруту: 6, 1 км, перепад высот 260-120-260 м, продолжительность маршрута 6 часов.
День 4
Ореховский водопад, экопарк Ажек, водопад Ажек
Сочинский национальный парк — это настоящая сокровищница водопадов Кавказа! Сегодня увидим Ореховский водопад, который находится на реке Безуменке. Этот водопад может похвастаться тем, что он один из самых высоких водопадов в Нацпарке — высота 27 метров. К водопаду ведёт очень длиная лестница из множества ступенек, но это того стоит. Рядом находится экопарк Ажек. Комфортная тропинка ведёт вдоль реки Сочи по настоящему тропическому лесу. Справа и слева растёт мох, папоротники, по деревьям вьётся плющ. Особую сказочность этим местам добавляет мохнатый самшит — вечнозёленый житель местных лесов.
Тропинка спускается к реке, бежит по камням, прыгает через деревья и вскоре приводит к водопаду. В этом месте можно снимать фильмы. Тёмные стены ущелья плавно поднимаются вверх, на них, словно лианы, раскачивается длинный плющ. Где-то далеко-далеко виден кусочек неба и подвесной деревянный мостик. Украшает эту великолепную картину изумрудный водопад Ажек!
Важно знать
Активная часть прохождения по маршруту: 12, 6 км, перепад высот 140-270 м, продолжительность маршрута: 6-6, 5 часов.
День 5
Красная Поляна, канатная дорога «Роза Хутор»
Красная Поляна — это курорт-мечта, который вырос у нас на глазах всего за несколько лет. Зимой здесь рай для горнолыжников, а летом Красная Поляна подарит своим туристам необыкновенные, панорамные виды. По канатной дороге быстро поднимаемся вверх, на смотровые площадки самого большого и самого любимого лыжниками комплекса «Роза Хутор». Здесь мы уже выше облаков. Вокруг нас — горные хребты Аибга, Псехако и Главный Кавказский Хребет. А вдалеке — Чёрное море!
Важно знать
Активная часть прохождения по маршруту: 4, 5 км, подъем по канатной дороге на курорте Красная Поляна на высоту 2500 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 6
Змейковские водопады
Змейковские водопады находятся на реке Дикарка. Весь маршрут проходит через буковый лес, где растут реликтовые растения — лавровишня, самшит, колхидский плющ. Высота каждого из пяти водопадов составляет от трёх до десяти метров! Здесь встречаются водопады в виде водоворотов, двойные водопады. Но самый интересный — большой каскадный водопад. Словно белые, воздушные змеи, потоки воды легко бегут по огромным каменным ступеням.
Важно знать
Активная часть прохождения по маршруту: 3, 6 км, перепад высот 140-230 м, продолжительность маршрута 1, 5-2 часа.
Орлиные скалы, титан Прометей, Агурские водопады
Все мы знаем, что Кавказ — это земля легенд. Одна из них совсем рядом! Ведь именно в этих местах был прикован к скале Прометей, который принёс людям огонь. Поднявшись на Орлиные скалы, мы увидим бронзовую статую этого титана. С заоблачной высоты спускаемся вниз и попадаем в тенистое ущелье реки Агура. Постепенно привыкаем к роскошным пейзажам Сочи: как и положено, вокруг великолепный лес, отвесные скалы.
Изумрудная река Агура рождает водопады и украшает своё ущелье манящими природными купелями. Конечно же, мы не устоим и будем здесь купаться. А фотографы с удовольствием будут снимать «шёлковую воду» на прекрасных Агурских водопадах.
Важно знать
Активная часть прохождения по маршруту: 9, 7 км, перепад высот 35-380 м, продолжительность маршрута 4-5 часов.
День 7
Дендрологический парк «Южные культуры»
Парк «Южные культуры» — одно из любимых мест отдыха жителей Адлера. Дендропарк насчитывает сотни экзотических растений, привезённых сюда из Китая, Японии и даже из Африки. Здесь растут гималайские кедры, магнолии, пальмы, тюльпановые деревья и целая роща вечнозеленого бамбука.
Прекрасно дополняют ландшафтный дизайн парка декоративные водоёмы с элегантными мостиками и островками. Гулять здесь — одно удовольствие!
Важно знать
Активная часть прохождения по маршруту: 13, 5 км, продолжительность маршрута 5-6 часов.

Общая информация по маршруту:

  • Район путешествия: РФ, Краснодарский край, Сочи
  • Старт маршрута: г. Адлер (аэропорт и жд вокзал) в 12:00 МСК
  • Финиш маршрута: г. Адлер (аэропорт, жд вокзал) в 16:00 МСК
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
  • Проживание: гостиница
  • Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед - сухой паёк днём в горах.
  • Маршрут проходит на высоте: 50-380 м, подъём по канатной дороге до высоты 2200.
🚩 Начало: г. Адлер (аэропорт и жд вокзал) в 12:00 МСК.
🏁 Место завершения: г. Адлер (аэропорт, жд вокзал) в 16:00 МСК.
 Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в гостинице в г. Адлер: двух-, трёхместные номера с удобствами, телевизор, холодильник, Wi-Fi
  • Питание: завтраки в кафе (день 2-7), обеды (день 2-6) — сухой паек в ущельях во время прогулок
  • Прокат группового снаряжения: групповая аптечка, котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах)
  • Экологические сборы в ущельях
  • Билеты на канатную дорогу в горнолыжном комплексе Красная Поляна
  • Услуги инструктора
  • Яркие сувенирчики на память.
 Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Адлер)
  • Питание: обеды (день 1 и день 7), ужины. Возле нашей гостиницы есть кафе, где можно поужинать
  • Страховка (не обязательно).
Важная информация
  • Список снаряжения:
  • Кепка / панамка
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице
  • Футболка
  • Лёгкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор
  • Ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Кроссовки с толстой подошвой
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Пластиковая бутылка 0, 5-0, 75 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную).
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д. ), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Туристический коврик
  • Сушилки для обуви
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
Время проведения: 09–15 мая, 24–30 октября, 31 октября – 06 ноября
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Восход
Восход
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👥Групповые👣ПешкомГоры🏆Активный отдых💧ВодопадыТреккинг и походы

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