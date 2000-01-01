День 1

Набережная Адлера, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтан

Отправляемся на прогулку по набережной города Адлер в Олимпийский парк. В нашем курортном городе очень длинная набережная — около 7 километров! Здесь оборудованы специальные дорожки из мягкого асфальта для велосипедистов. Все желающие могут взять напрокат велосипеды и с удовольствием покататься по набережной вдоль моря или заехать на территорию Олимпийского парка.

Олимпийский парк — это сердце Адлера, именно здесь проходили зимние Олимпийские игры–2014. Сочинский парк — грандиозные спортивные объекты, на которых проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу, шорт-треку. Мы увидим знаменитый стадион «Фишт», ледовую арена «Шайба», кёрлинг-центр «Ледяной куб». Парк украшают фонтаны, повсюду растут пальмы. Туристы прогуливаются по разноцветным парковым дорожкам, фотографируются на фоне флагов и ярких колец Олимпиады.

Когда на город плавно опускается ночь, включается великолепная подсветка зданий в Олимпийском парке, яркие огни так и переливаются на фоне тёмного неба. А когда уже полностью стемнеет, включается светомузыкальный фонтан — визитная карточка парка! Зажигается огромный олимпийский факел, у подножия которого начинается танец огня и света. Под известные музыкальные произведения, струи воды поднимаются вверх, игриво переплетаются, крутятся в воздухе и взмывают ввысь. Фонтан каждую минуту меняет свои краски! Потрясающее зрелище, мы с вами это обязательно увидим.

Важно знать

Активная часть прохождения по маршруту: 9, 3 км, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 2

Тисо-самшитовая роща в г. Хоста

На восточном склоне горы Ахун находится уникальная тисо-самшитовая роща. Здесь в первозданном виде сохранились реликтовые, доледниковые леса, папоротники и лианы. Возраст этих растений от 400 до 2000 лет! В роще мы впервые увидим удивительный, мохнатый самшит. Туристический маршрут проходит через каменный разлом-лабиринт, мимо руин древней крепости и выводит к горной реке. Белоснежная горная порода образовала живописный каньон Чёртовы ворота, по которому бежит изумрудная речка Хоста.

Важно знать

Активная часть прохождения по маршруту: 6, 8 км, перепад высот 70-180 м, продолжительность маршрута: 5 часов.

День 3

Каньон Белые Скалы (Навалишенское ущелье)

Добро пожаловать в мир влажных субтропиков! Сказочный самшит, дикие лианы, высокие деревья, обвитые плющом — всё это Навалишенское ущелье. Деревянные лестницы уведут нас за собой на самое дно каньона, где бежит река Большая Хоста. Тысячи лет назад здесь произошел разлом земной коры и теперь мы можем наблюдать невероятные изгибы ущелья. Тёмно-изумрудная река создает яркий контраст с белоснежной горной породой. Тропа ведет вдоль реки, мимо завалов камней, природных ванны и небольших водопадов. Наши водоплавающие туристы, берите купальники! Мы вам покажем такую заводь, где обязательно захочется искупаться.

Важно знать

Активная часть прохождения по маршруту: 6, 1 км, перепад высот 260-120-260 м, продолжительность маршрута 6 часов.

День 4

Ореховский водопад, экопарк Ажек, водопад Ажек

Сочинский национальный парк — это настоящая сокровищница водопадов Кавказа! Сегодня увидим Ореховский водопад, который находится на реке Безуменке. Этот водопад может похвастаться тем, что он один из самых высоких водопадов в Нацпарке — высота 27 метров. К водопаду ведёт очень длиная лестница из множества ступенек, но это того стоит. Рядом находится экопарк Ажек. Комфортная тропинка ведёт вдоль реки Сочи по настоящему тропическому лесу. Справа и слева растёт мох, папоротники, по деревьям вьётся плющ. Особую сказочность этим местам добавляет мохнатый самшит — вечнозёленый житель местных лесов.

Тропинка спускается к реке, бежит по камням, прыгает через деревья и вскоре приводит к водопаду. В этом месте можно снимать фильмы. Тёмные стены ущелья плавно поднимаются вверх, на них, словно лианы, раскачивается длинный плющ. Где-то далеко-далеко виден кусочек неба и подвесной деревянный мостик. Украшает эту великолепную картину изумрудный водопад Ажек!

Важно знать

Активная часть прохождения по маршруту: 12, 6 км, перепад высот 140-270 м, продолжительность маршрута: 6-6, 5 часов.

День 5

Красная Поляна, канатная дорога «Роза Хутор»

Красная Поляна — это курорт-мечта, который вырос у нас на глазах всего за несколько лет. Зимой здесь рай для горнолыжников, а летом Красная Поляна подарит своим туристам необыкновенные, панорамные виды. По канатной дороге быстро поднимаемся вверх, на смотровые площадки самого большого и самого любимого лыжниками комплекса «Роза Хутор». Здесь мы уже выше облаков. Вокруг нас — горные хребты Аибга, Псехако и Главный Кавказский Хребет. А вдалеке — Чёрное море!

Важно знать

Активная часть прохождения по маршруту: 4, 5 км, подъем по канатной дороге на курорте Красная Поляна на высоту 2500 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 6

Змейковские водопады

Змейковские водопады находятся на реке Дикарка. Весь маршрут проходит через буковый лес, где растут реликтовые растения — лавровишня, самшит, колхидский плющ. Высота каждого из пяти водопадов составляет от трёх до десяти метров! Здесь встречаются водопады в виде водоворотов, двойные водопады. Но самый интересный — большой каскадный водопад. Словно белые, воздушные змеи, потоки воды легко бегут по огромным каменным ступеням.

Важно знать

Активная часть прохождения по маршруту: 3, 6 км, перепад высот 140-230 м, продолжительность маршрута 1, 5-2 часа.

Орлиные скалы, титан Прометей, Агурские водопады

Все мы знаем, что Кавказ — это земля легенд. Одна из них совсем рядом! Ведь именно в этих местах был прикован к скале Прометей, который принёс людям огонь. Поднявшись на Орлиные скалы, мы увидим бронзовую статую этого титана. С заоблачной высоты спускаемся вниз и попадаем в тенистое ущелье реки Агура. Постепенно привыкаем к роскошным пейзажам Сочи: как и положено, вокруг великолепный лес, отвесные скалы.

Изумрудная река Агура рождает водопады и украшает своё ущелье манящими природными купелями. Конечно же, мы не устоим и будем здесь купаться. А фотографы с удовольствием будут снимать «шёлковую воду» на прекрасных Агурских водопадах.

Важно знать

Активная часть прохождения по маршруту: 9, 7 км, перепад высот 35-380 м, продолжительность маршрута 4-5 часов.

День 7

Дендрологический парк «Южные культуры»

Парк «Южные культуры» — одно из любимых мест отдыха жителей Адлера. Дендропарк насчитывает сотни экзотических растений, привезённых сюда из Китая, Японии и даже из Африки. Здесь растут гималайские кедры, магнолии, пальмы, тюльпановые деревья и целая роща вечнозеленого бамбука.

Прекрасно дополняют ландшафтный дизайн парка декоративные водоёмы с элегантными мостиками и островками. Гулять здесь — одно удовольствие!

Важно знать

Активная часть прохождения по маршруту: 13, 5 км, продолжительность маршрута 5-6 часов.

Общая информация по маршруту: