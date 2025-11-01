Женская перезагрузка в Красной Поляне с телесным терапевтом: практики, арт-терапия (всё включено)
Ощутить внутреннюю силу и свободу, проработать личные границы и побыть здесь и сейчас
Начало: Аэропорт Адлера, 15:00. Возможно любое время встре...
1 ноя в 15:00
88 300 ₽ за человека
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
12 окт в 14:30
56 400 ₽ за человека
Склоны Красной Поляны: горнолыжный тур у моря для новичков и профи в мини-группе
Отправиться к 4 комплексам, где есть трассы всех уровней и зона катания на высоте более 2000 метров
Начало: Адлер, 13:00 на ж/д вокзале, 13:30 в аэропорту
1 мар в 13:00
51 200 ₽ за человека
