6 часов
Индивидуальная
Захватывающий велотреккинг по природным жемчужинам Сочи
Велотреккинг в горах Сочи и Красной Поляны - это уникальная возможность увидеть живописные природные объекты и насладиться горными пейзажами за один день
Начало: Пгт Красная Поляна
«На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр – природное карстовое ущелье»
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
от 6 670₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
По каньонам реки Псахо - на электровелосипедах
Прокатиться по заповедным местам рядом с Сочи в душевной компании
Начало: На ул. Энергетиков
«Качественные электровелосипеды»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
12 500₽ за человека
6 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Самый северный чай в мире: путешествие на электровелосипеде (из Адлера)
Проехать по живописному маршруту, который не доступен на другом транспорте (в мини-группе)
Начало: Экскурсии на улице Энергетиков
«Чтобы путешествие прошло безопасно, гид расскажет вам о базовой технике катания на горном велосипеде и выдаст шлем»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
12 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон30 июля 2024Александр очень грамотный человек. Понравилось, что он многое рассказал об округе Красной Поляны, смогли прокатиться по действительно живописным местам. Виды на маршруте просто потрясающие, потому крайне рекомендую проехать хотя бы километров 20,чтобы насладиться природой.
- ССергей21 июля 2024Все было супер, очень понравилась экскурсия, атмосферное катание среди гор, покушали дикой ежевики, попили чаю и минеральной воды) Александр отличный гид рассказал много интересного) Рекомендую 👍
- ДДмитрий11 июля 2022Было супер👍 Маршрут, пейзажи, рассказы Александра… а чай 😋, от души
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На велосипеде»
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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год на велосипеде, 8 ⭐ отзывов, цены от 6670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь