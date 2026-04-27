Море зовёт — очертания курортов и гор растают вдали, а вокруг останется лишь бесконечный простор. Под мерное покачивание на волнах вы ощутите тепло солнца и свежесть солёного бриза. Послушаете хохот чаек и закинете удочку — вдруг повезёт с уловом. Возможно, совсем рядом увидите, как играют дельфины. А если станет жарко — просто сделаете шаг в прохладную воду.
Описание экскурсии
На катамаране вы отойдёте подальше от берега. С борта полюбуетесь черноморскими просторами, олимпийскими объектами, пляжами, горами. Закинете удочки и испытаете удачу: воды здесь богаты ставридой, барабулей, хеком и другой некрупной рыбой. Если повезёт — встретите дельфинов, в сезон сможете искупаться в освежающих волнах. А на вечерней прогулке проводите закат.
Организационные детали
- Включён трансфер из Адлера/Сириуса в порт Кудепсты и обратно
- На борту катамарана: кают-компания, диваны, стол, аудиосистема, раковина, туалет, лестница для плавного спуска в море
- Предоставим рыболовные снасти, водный инвентарь (жилеты, круги, матрасы), одноразовую посуду, летом — также полотенце и питьевую воду
- Можно взять с собой еду и напитки
- Перед круизом вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|2850 ₽
|Пенсионный (ветераны, участники СВО)
|3325 ₽
|Взрослый
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере/Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 88 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
