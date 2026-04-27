Вслед за чайками и дельфинами - на двухэтажном катамаране

Морская прогулка в Адлере с рыбалкой и купанием в открытой воде (трансфер включён)
Море зовёт — очертания курортов и гор растают вдали, а вокруг останется лишь бесконечный простор. Под мерное покачивание на волнах вы ощутите тепло солнца и свежесть солёного бриза. Послушаете хохот чаек и закинете удочку — вдруг повезёт с уловом. Возможно, совсем рядом увидите, как играют дельфины. А если станет жарко — просто сделаете шаг в прохладную воду.
Вслед за чайками и дельфинами - на двухэтажном катамаране
Вслед за чайками и дельфинами - на двухэтажном катамаране
Вслед за чайками и дельфинами - на двухэтажном катамаране

Описание экскурсии

На катамаране вы отойдёте подальше от берега. С борта полюбуетесь черноморскими просторами, олимпийскими объектами, пляжами, горами. Закинете удочки и испытаете удачу: воды здесь богаты ставридой, барабулей, хеком и другой некрупной рыбой. Если повезёт — встретите дельфинов, в сезон сможете искупаться в освежающих волнах. А на вечерней прогулке проводите закат.

Организационные детали

  • Включён трансфер из Адлера/Сириуса в порт Кудепсты и обратно
  • На борту катамарана: кают-компания, диваны, стол, аудиосистема, раковина, туалет, лестница для плавного спуска в море
  • Предоставим рыболовные снасти, водный инвентарь (жилеты, круги, матрасы), одноразовую посуду, летом — также полотенце и питьевую воду
  • Можно взять с собой еду и напитки
  • Перед круизом вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
  • С вами будет один из капитанов нашей команды

ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский2850 ₽
Пенсионный (ветераны, участники СВО)3325 ₽
Взрослый3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере/Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 88 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии на «Вслед за чайками и дельфинами - на двухэтажном катамаране»

Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
На катере
3 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Отправляйтесь на групповую морскую рыбалку в Адлере! Поймайте ставриду или барабулю, насладитесь обедом из свежего улова и искупайтесь в Чёрном море
Начало: ваше место проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 06:00
28 апр в 06:00
4500 ₽ за человека
Морская рыбалка с капитаном Марией в Адлере
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Морская рыбалка с капитаном Марией в Адлере
Присоединяйтесь к капитану Марии для незабываемой рыбалки в Адлере. Уникальная возможность поймать рыбу и насладиться морскими пейзажами
Начало: В Имеретинском порту
Завтра в 12:00
28 апр в 07:00
3067 ₽ за человека
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
На яхте
1.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Зеленые вершины гор, морской бриз и купание в открытом море. Прогулка под парусом на яхте из Сочи и Адлера подарит незабываемые впечатления
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Завтра в 10:30
28 апр в 10:30
2700 ₽ за человека
Адлер: морская рыбалка с купанием
На катере
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Адлер: морская рыбалка с купанием
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
28 апр в 11:00
3200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
