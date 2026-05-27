Отправляемся в маленькое путешествие из Имеретинского порта — навстречу тишине, мягкому утреннему свету и красивым видам побережья.
Вы замедлитесь, побалуете себя завтраком во французском стиле, по желанию искупаетесь и почувствуете себя в моменте — здесь и сейчас.
Вы замедлитесь, побалуете себя завтраком во французском стиле, по желанию искупаетесь и почувствуете себя в моменте — здесь и сейчас.
Описание экскурсии
- Рано утром мы выйдем в открытое море — вы встретите зрелищный рассвет и пробуждение природы.
- Вы полакомитесь французским завтраком на борту — свежими круассанами, апельсиновым соком или ароматным чаем.
- По желанию искупаетесь в море, а если повезёт — встретите дельфинов.
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан — перед началом путешествия он проведёт инструктаж по технике безопасности.
- На борту есть завтрак, полотенца, пледы, Bluetooth, спасательные жилеты.
- С собой можете взять любую еду и напитки, кроме красного вина и сыпучих красящих продуктов.
- Питомцы должны быть в переноске.
- Прогулку можно организовать для большего количества человек — +1000 ₽ за каждого. Также можно заказать гидроцикл — +9000 ₽ за 30 мин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 456 туристов
У нас семейная компания, в собственности которой несколько парусных яхт. Трудимся с 2015 года в Имеретинском порту. Проводим морские прогулки в Сочи и Дубае. Отец, основатель нашего бизнеса, военный моряк, поэтому
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Яхта, рассвет и французский завтрак»
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка на яхте под парусом
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Сириусе порт Имеретинский возле отеля Альфа Сири...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1734 ₽ за человека
-
30%
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка в Адлере
Яхта, закат, купание и встреча с дельфинами
Начало: В Имеретинском порту
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400 ₽
2000 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка на яхте с купанием в Адлере Сириус
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Черному морю. Встреча с дельфинами и потрясающие виды Кавказа ждут вас на борту современной яхты
Начало: Ул. Морской бульвар 1, причал 3
Расписание: 7 дней в неделю с 07:30 до 19:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1995 ₽
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Расписание: Каждый день, с 6:00 до 21:00.
15 900 ₽ за всё до 11 чел.
от 18 900 ₽ за экскурсию