Золото Боспорского царства

Форт Б.
Форт Б. – Гид из Адлера
Золото Боспорского царства
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Золото Боспорского царства
Золото Боспорского царства

Что вы увидите

  • Центральный Сочи
Исторический квест. Когда-то на Черноморском побережье существовало основанное Древними греками Боспорское царство. Например, на месте современного Сочи стоял античный город 🏙️ Ампсалида, а столицей ⭐️ Боспорского царства был Пантикопей, современная Керчь. Вам предстоит: разгадать загадки истории 📖, найти артефакты, клады, погрузиться в мир Древних мифов и легенд: сразится с головой Медузы Горгоны, побывать в Лабиринте у Минотавра, и т. д
Что входит
  • Квест шоу
  • копия старинной монеты Боспорского царства
Что не входит
  • Питание от 500₽
  • Сувенирная продукция от 50₽
  • Чеканка дополнительных монет от 250₽
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Сочи, ул Пластунская 80в
Золото Боспорского царства
Золото Боспорского царства
Золото Боспорского царства
Золото Боспорского царства

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Форт Б.
Форт Б.
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