Исторический квест. Когда-то на Черноморском побережье существовало основанное Древними греками Боспорское царство. Например, на месте современного Сочи стоял античный город 🏙️ Ампсалида, а столицей ⭐️ Боспорского царства был Пантикопей, современная Керчь. Вам предстоит: разгадать загадки истории 📖, найти артефакты, клады, погрузиться в мир Древних мифов и легенд: сразится с головой Медузы Горгоны, побывать в Лабиринте у Минотавра, и т. д
Что входит
Квест шоу
копия старинной монеты Боспорского царства
Что не входит
Питание от 500₽
Сувенирная продукция от 50₽
Чеканка дополнительных монет от 250₽
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Сочи, ул Пластунская 80в
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.