Покоряя вершины Розы Хутор

Групповая экскурсия на автобусе по городу Адлер: покорение вершин Розы Хутор

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас посетить три курорта сочинского горного кластера всего за день! «Газпром», «Красная Поляна» и «Роза Хутор» откроются перед вами во всей красе, а ещё вы подниметесь в горы по канатной дороге и посетите смотровую площадку с незабываемым видом.
Покоряя вершины Розы Хутор
Покоряя вершины Розы Хутор
Покоряя вершины Розы Хутор
Покоряя вершины Розы Хутор
Покоряя вершины Розы Хутор
Покоряя вершины Розы Хутор
Покоряя вершины Розы Хутор
Покоряя вершины Розы Хутор
Ближайшие даты:
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
26
авг
27
авг
28
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Каньон с горной речкой под Skypark
  • Минеральный источник в национальном заповеднике
  • Ущелье (по дороге)
  • Роза Хутор
  • «Газпром» и центр «Галактика», резиденция президента
  • Красная Поляна
  • Вантовый мост
  • Форелевое хозяйство
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Друзья, наша экскурсия не оставит вас равнодушными! Мы покажем вам все курорты горного кластера за один день – Роза Хутор, Газпром и центр Галактика, Красная Поляна. Пожалуй, самое яркое и захватывающее, что вас ждет – это подъем высоко в горы на канатной дороге с возможностью созерцать потрясающие виды на высоту 2320 метров. В стоимость включены фуникулеры открытого и закрытого типа.
От нас – комфортабельный автобус, профессиональный экскурсовод, свежий горный воздух и незабываемые впечатления! Мы отправимся в наше мини-путешествие в 11.00. Перед курортами сделаем три небольших остановки. Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (с подвесным веревочным мостом), ущелье Кавказского заповедника и минеральный источник с водой, обогащенной железом. Далее сможете увидеть окрестности курортов, вкусно пообедать в горном кафе посреди величественных гор и продегустировать местное вино и мед.
После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов.

Организационные детали:

  • На каждый курорт предоставляется свободное время. На подъем выделяется 3 часа.
  • Оплата на месте возможна и наличными или переводом.
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой очки, панамки и ветровку. Для туристов с детьми рекомендуем взять детскую коляску.

Ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Канатная дорога на курорте Роза Пик на 2320 метров (2 уровня)
  • Посещение олимпийской деревни на высоте 1120 метров
  • Билет в музей «Моя Россия»
  • Посещение центра «Галактика»
  • Дегустации
  • Трансфер туда-обратно
  • Посещение остальных курортов («Газпром», Красная Поляна)
  • Олимпийский парк и шоу фонтанов
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание и услуги профессионального гида — 700 руб. /чел.
  • Обед (По желанию)
  • Посещение минерального источника (100 руб., по желанию)
  • По желанию оплачивается родельбан, качеля, подвесной мост
Место начала и завершения?
Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Накануне перед выездом с вами свяжется наш диспетчер и даст информацию по точному времени выезда и номер автобуса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
2 авг 2023
Очень понравилась экскурсия, узнали много нового и интересного, виды замечательные! Экскурсовод Алена профессионал своего дела, внимательная, заботливая! Спасибо за прекрасное время и незабываемые впечатления!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Групповые
На автобусе
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Красная поляна
Выездные
Развлечения

Похожие туры из Адлера

От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
74 отзыва
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
Совершить путешествие из Адлера в Абхазию и познакомиться с удивительной культурой горцев
на ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Завтра
24 авг
25 авг
26 авг
14501 160 за человека
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
Эффектно прокатиться по живописным дорогам и получить удовольствие от панорам со смотровых
Сегодня
Завтра
24 авг
25 авг
14 000 за всё до 3 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Весь Сочи за 8 часов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, центр Сочи и Олимпийский парк - авто-экскурсия
Адлер
26 авг
27 авг
29 авг
30 авг
11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Адлере
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ