Об экскурсии

Друзья, наша экскурсия не оставит вас равнодушными! Мы покажем вам все курорты горного кластера за один день – Роза Хутор, Газпром и центр Галактика, Красная Поляна. Пожалуй, самое яркое и захватывающее, что вас ждет – это подъем высоко в горы на канатной дороге с возможностью созерцать потрясающие виды на высоту 2320 метров. В стоимость включены фуникулеры открытого и закрытого типа.

От нас – комфортабельный автобус, профессиональный экскурсовод, свежий горный воздух и незабываемые впечатления! Мы отправимся в наше мини-путешествие в 11.00. Перед курортами сделаем три небольших остановки. Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (с подвесным веревочным мостом), ущелье Кавказского заповедника и минеральный источник с водой, обогащенной железом. Далее сможете увидеть окрестности курортов, вкусно пообедать в горном кафе посреди величественных гор и продегустировать местное вино и мед.

После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов.

Организационные детали: