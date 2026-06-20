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Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром и Шоу фонтанов

Подъем на канатной дороге на самый пик: экскурсия по горнолыжным курортам Сочи
Сочи — это не только теплое море, но и горные вершины.

Мы предлагаем тур, который за один день охватывает сразу три знаменитых комплекса: «Роза Хутор», «Красную Поляну» и «Газпром». У вас будет возможность взлететь над горами на канатке, чтобы насладиться видами с высоты. А по дороге к горнолыжным курортам вас ждет дегустация местного вина и меда.
5
240 отзывов
Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром и Шоу фонтанов
Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром и Шоу фонтанов
Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром и Шоу фонтанов

Описание экскурсии

Об экскурсии Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна. За день мы покажем вам все курорты горного кластера Сочи:

  • Роза Хутор, *Красная поляна, *Газпром и центр Галактика. Вы увидите те знаменитые места, где проходили Олимпийские Игры в 2014 году. Покажем самые живописные окрестности, современные объекты архитектуры и памятники природы, и, самое главное вы сможете подняться высоко в горы на канатной дороге на самый пик! Перед курортами сделаем три небольших остановки. Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (подвесным веревочным мостом), сделаете красивые фото в Ущелье Кавказского заповедника. Далее сможете увидеть окрестности поселка Красная Поляна, вкусно пообедать в горном кафе посреди величественных гор. От нас – комфортабельный автобус, профессиональный экскурсовод, свежий горный воздух и незабываемые впечатления! Мы отправимся в наше путешествие утром, а закончим его вечером в районе 19.30 Для желающих прогуляться по олимпийскому парку и увидеть потрясающее шоу фонтана на Медальной площади предоставится такая возможность. Организационные детали • Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах с большими панорамными окнами.
  • На каждый курорт предоставляется свое врем. На подъемник -3 часа.
  • После экскурсии мы заезжаем на Шоу поющих фонтанов Олимпийском парке.
  • Рекомендуем тепло одеваться и брать в дорогу воду.
  • Оплата на месте возможна и наличными и картой.
  • Мы забираем туристов из Центрального, Адлерского и Хостинского районов Сочи на ближайшей автобусной остановке Курортного проспекта, ЖД Сочи, ЖД Адлер.
  • Для туристов, кто не поднимается на канатной дороге или приобретает билеты онлайн - стоимость экскурсии составит 1200 рублей. (Маршрут и программа экскурсии не меняется) В стоимость включены: Страховка, услуги профессионального гида, трансфер и дегустации. Дополнительно оплачиваются ТОЛЬКО ОДНА канатная дорога на выбор.

Мамайка, Сочи -08.30-9.00+-Адлер 09.30+-Сириус-10.00+-

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон с горной речкой под SKYPARK
  • Ущелье
  • Роза Хутор
  • Газпром и центр Галактика, резиденция президента
  • Красная поляна
  • Вантовый мост
  • Форелевое хозяйство
Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Услуги профессионального гида
  • Страховка
  • Шоу поющего фонтана
Что не входит в цену
  • Подъем на канатной дороге на выбор:/n Роза Хутор - 2950 взрослый / 1800 детский / 2360 льготный/n Роза Хутор с родельбаном - 3650 взрослый и льготный/ 2150 детский/n Олимпийская деревня - 1950 взрослый / 1200 детский / 1560 льготный/n Парк альпак+олимпийская деревня - 3150 взрослый / 2100 детский / 2760 льготный/nСтоимость экскурсии 1200 рублей - для туристов, которые не поднимаются на канатной дороге или приобретают билеты онлайн (маршрут и программа экскурсии не меняются)
  • Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Мамайка, Сочи -08.30-9.00+-Адлер 09.30+-Сириус-10.00+-
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 240 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Экскурсовод Яков теперь для нас эталон. Ходячая энциклопедия с блестящим чувством юмора и безупречной речью, как у диктора телевидения. Ну и подъем в горы на канатке-для тех, кто не бывал ни разу, просто подобен полету в космос! Ребята, ваша команда заставляет влюбиться в Сочи! Приедем обязательно ещё раз.
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И
Хорошая экскурсия.
Отдельная благодарность экскурсоводу Кристине - интересно, локанично и очень душевно сопровождала весь день нас.
Виды красивые. Обожаю Красную Поляну ♥️
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М
Очень хорошо организованный, яркий на впечатления тур
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О
Очень понравилась экскурсия!! Самое красивое место на высоте 2320!! Горы, солнце!!! Красота!
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А
Мне экскурсия очень понравилась. Хотя группа была большая, интересы разные. Можно было выбрать на какой горнолыжный курорт подниматься. Я выбрала Роза Хутор (одна из всей группы, кстати) и не пожалела.
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Началось всё с остановки вагончика канатной дороги на полпути к вершине. Немного понервничала, когда ветер начал раскачивать кабину. Но всё восстановили, и я попала наверх. Солнце, снег, альпака. На верху долго задерживаться не стала. Обратно доехала без приключений и пошла в археологический музей. Он маленький, но достаточно интересный. Затем пошла на выставку "Моя Россия". Хотя, я бы назвала это ярмаркой. Мне там понравилось. Посмотрела минимузейчики. Попробовала сбитень. Пофотографировала. Еле успела на обратный рейс. Многого от экскурсии не ждала, поэтому разочарования не было. Всё было интересно и красиво. Спасибо организаторам.

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Н
Была на экскурсии 10 марта 2025 года. Ооооочень довольна!!! Замечательная и познавательная экскурсия на 100 баллов!! Но самое главное - что я не пожалела ни на секунду что взяла именно
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групповую экскурсию! Я бы своим ходом ни за что за один день не объехала столько достопримечательностей. Хочу отметить волшебную, сказочную работу экскурсовода Кристины! Кристина, спасибо Вам за Ваш огромный труд!!! По ходу движения, помимо остановок в знаковых местах, узнала историю Сочи и его окрестностей. Водитель Алексей молодчина, с полной посадкой пассажиров вел огромный автобус по гористой местности на хорошей скорости, успели везде 👍 Стоимость экскурсии сущие копейки- всего 500 рублей, отдельно за это благодарю!
Кстати, возраст туристов совершенно разный - от молодежи 16-18 лет до пожилых людей, это особо порадовало, т. к. я боялась, что будут одни пенсионеры, их кстати было очень мало.
Как и было заявлено в путеводителе, отдел оплачивала обед в кафе, очень большие порции, имейте ввиду и очень вкусно 😉 Также возможно приобрести натуральный мед и его производные, вино и чачу.
А также была отдельная плата за подъемник в горы, одевайтесь потеплее, в горах прохладно.
Советую эту экскурсионную компанию, не пожалеете, время проведете с удовольствием, за один день впечатлений на весь отпуск!!!
Я бронировала билеты на сайте компании ещё будучи в Москве на рабочем месте, примерно за несколько дней до экскурсии.
Желаю компании процветания! Спасибо за лучших экскурсоводов Сочи!!! 🌟🌟🌟

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