читать дальше уменьшить

групповую экскурсию! Я бы своим ходом ни за что за один день не объехала столько достопримечательностей. Хочу отметить волшебную, сказочную работу экскурсовода Кристины! Кристина, спасибо Вам за Ваш огромный труд!!! По ходу движения, помимо остановок в знаковых местах, узнала историю Сочи и его окрестностей. Водитель Алексей молодчина, с полной посадкой пассажиров вел огромный автобус по гористой местности на хорошей скорости, успели везде 👍 Стоимость экскурсии сущие копейки- всего 500 рублей, отдельно за это благодарю!

Кстати, возраст туристов совершенно разный - от молодежи 16-18 лет до пожилых людей, это особо порадовало, т. к. я боялась, что будут одни пенсионеры, их кстати было очень мало.

Как и было заявлено в путеводителе, отдел оплачивала обед в кафе, очень большие порции, имейте ввиду и очень вкусно 😉 Также возможно приобрести натуральный мед и его производные, вино и чачу.

А также была отдельная плата за подъемник в горы, одевайтесь потеплее, в горах прохладно.

Советую эту экскурсионную компанию, не пожалеете, время проведете с удовольствием, за один день впечатлений на весь отпуск!!!

Я бронировала билеты на сайте компании ещё будучи в Москве на рабочем месте, примерно за несколько дней до экскурсии.

Желаю компании процветания! Спасибо за лучших экскурсоводов Сочи!!! 🌟🌟🌟