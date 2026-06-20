Сочи — это не только теплое море, но и горные вершины.
Мы предлагаем тур, который за один день охватывает сразу три знаменитых комплекса: «Роза Хутор», «Красную Поляну» и «Газпром». У вас будет возможность взлететь над горами на канатке, чтобы насладиться видами с высоты. А по дороге к горнолыжным курортам вас ждет дегустация местного вина и меда.
Мы предлагаем тур, который за один день охватывает сразу три знаменитых комплекса: «Роза Хутор», «Красную Поляну» и «Газпром». У вас будет возможность взлететь над горами на канатке, чтобы насладиться видами с высоты. А по дороге к горнолыжным курортам вас ждет дегустация местного вина и меда.
Описание экскурсии
Об экскурсии Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна. За день мы покажем вам все курорты горного кластера Сочи:
- Роза Хутор, *Красная поляна, *Газпром и центр Галактика. Вы увидите те знаменитые места, где проходили Олимпийские Игры в 2014 году. Покажем самые живописные окрестности, современные объекты архитектуры и памятники природы, и, самое главное вы сможете подняться высоко в горы на канатной дороге на самый пик! Перед курортами сделаем три небольших остановки. Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (подвесным веревочным мостом), сделаете красивые фото в Ущелье Кавказского заповедника. Далее сможете увидеть окрестности поселка Красная Поляна, вкусно пообедать в горном кафе посреди величественных гор. От нас – комфортабельный автобус, профессиональный экскурсовод, свежий горный воздух и незабываемые впечатления! Мы отправимся в наше путешествие утром, а закончим его вечером в районе 19.30 Для желающих прогуляться по олимпийскому парку и увидеть потрясающее шоу фонтана на Медальной площади предоставится такая возможность. Организационные детали • Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах с большими панорамными окнами.
- На каждый курорт предоставляется свое врем. На подъемник -3 часа.
- После экскурсии мы заезжаем на Шоу поющих фонтанов Олимпийском парке.
- Рекомендуем тепло одеваться и брать в дорогу воду.
- Оплата на месте возможна и наличными и картой.
- Мы забираем туристов из Центрального, Адлерского и Хостинского районов Сочи на ближайшей автобусной остановке Курортного проспекта, ЖД Сочи, ЖД Адлер.
- Для туристов, кто не поднимается на канатной дороге или приобретает билеты онлайн - стоимость экскурсии составит 1200 рублей. (Маршрут и программа экскурсии не меняется) В стоимость включены: Страховка, услуги профессионального гида, трансфер и дегустации. Дополнительно оплачиваются ТОЛЬКО ОДНА канатная дорога на выбор.
Мамайка, Сочи -08.30-9.00+-Адлер 09.30+-Сириус-10.00+-
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон с горной речкой под SKYPARK
- Ущелье
- Роза Хутор
- Газпром и центр Галактика, резиденция президента
- Красная поляна
- Вантовый мост
- Форелевое хозяйство
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Услуги профессионального гида
- Страховка
- Шоу поющего фонтана
Что не входит в цену
- Подъем на канатной дороге на выбор:/n Роза Хутор - 2950 взрослый / 1800 детский / 2360 льготный/n Роза Хутор с родельбаном - 3650 взрослый и льготный/ 2150 детский/n Олимпийская деревня - 1950 взрослый / 1200 детский / 1560 льготный/n Парк альпак+олимпийская деревня - 3150 взрослый / 2100 детский / 2760 льготный/nСтоимость экскурсии 1200 рублей - для туристов, которые не поднимаются на канатной дороге или приобретают билеты онлайн (маршрут и программа экскурсии не меняются)
- Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Мамайка, Сочи -08.30-9.00+-Адлер 09.30+-Сириус-10.00+-
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 240 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсовод Яков теперь для нас эталон. Ходячая энциклопедия с блестящим чувством юмора и безупречной речью, как у диктора телевидения. Ну и подъем в горы на канатке-для тех, кто не бывал ни разу, просто подобен полету в космос! Ребята, ваша команда заставляет влюбиться в Сочи! Приедем обязательно ещё раз.
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И
Хорошая экскурсия.
Отдельная благодарность экскурсоводу Кристине - интересно, локанично и очень душевно сопровождала весь день нас.
Виды красивые. Обожаю Красную Поляну ♥️
Отдельная благодарность экскурсоводу Кристине - интересно, локанично и очень душевно сопровождала весь день нас.
Виды красивые. Обожаю Красную Поляну ♥️
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М
Очень хорошо организованный, яркий на впечатления тур
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О
Очень понравилась экскурсия!! Самое красивое место на высоте 2320!! Горы, солнце!!! Красота!
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А
Мне экскурсия очень понравилась. Хотя группа была большая, интересы разные. Можно было выбрать на какой горнолыжный курорт подниматься. Я выбрала Роза Хутор (одна из всей группы, кстати) и не пожалела.
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Н
Была на экскурсии 10 марта 2025 года. Ооооочень довольна!!! Замечательная и познавательная экскурсия на 100 баллов!! Но самое главное - что я не пожалела ни на секунду что взяла именно
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