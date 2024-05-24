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По популярности
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
«Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности и вечернее шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Групповая
10 часов
Покоряя вершины Розы Хутор: групповая экскурсия с канатной дорогой
Откройте великолепие горного кластера Сочи: Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна за один день
Начало: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
«После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«00 Для желающих прогуляться по олимпийскому парку и увидеть потрясающее шоу фонтана на Медальной площади предоставится такая возможность»
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
«День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов
Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений
Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей
«После мы поедем в вечерний олимпийский парк на шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000500₽ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Шоу-программа может проходить не каждый день, необходимо уточнять у оператора»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Билеты
9 часов
Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
«Детки от 7 до 14 лет включительно едут по стоимости детского билета (при предоставлении документа, удостоверяющего личность)»
Расписание: Ежедневно с 9:00-9:20 +- из центра Сочи, 9:00-10:00 +- Адлер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за билет
Групповая
10 часов
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Начало: Адлер, ближайшая к вам остановка
«Вечернее шоу Фонтан «Чаша Олимпийского Огня» был построен для открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года»
Расписание: Ежедневно 11:15 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна24 мая 2024Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
- ССветлана22 мая 2024Отличный гид Дарья, очень позитивно и организованно!
- ННаталья20 мая 2024Очень интересная, колоритная экскурсия. Время пролетело просто. В пути Даша экскурсовод постоянно рассказывала много интересного. Удобно что билеты на Роза Хутор без очереди в кассу выдает Дарья. Нам очень понравилось. За одну большую экскурсию увидели много нового и интересного.
- ВВиктор20 мая 2024Экскурсия крутая, если будете выбирать куда подняться, однозначно выбирайте Розу Хутор, я был на обоих подъемниках, на Розе виды круче,
- ИИрина19 мая 2024Красивый вид с горной вершины, родельбан и главное, замечательный экскурсовод Карина! Спасибо за экскурсию👍
- ККсения10 апреля 2024Очень профессиональный экскурсовод Ксения. Интересные факты из истории рассказала, приветливая и милая. Очень хорошо прошёл день! Спасибо
- ООльга9 марта 2024Всё очень понравилось, просто супер. Экскурсовод Яков очень экудированный, очень много полезного и нужного рассказывал. Даже дети в восторге остались
- ЮЮлия31 октября 2023Грамотная экскурсия - без лишних съездов с маршрута и насыщенная в меру. интересно рассказывала экскурсовод Полина, узнали много нового! Спасибо за экскурсию!!! Из пожеланий фирме - продажа билетов в автобус с местами.
- ММария1 сентября 2023Большое спасибо, хорошая экскурсия, гид Яков - профессионал своего дела, очень интересно рассказывал 👍
- ММаковейчук17 июня 2023Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтановВсе было отлично)
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Билеты на шоу»
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