Посетите невероятные шоу в Адлере

Найдено 7 экскурсий в категории «Билеты на шоу» в Адлере, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
«Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности и вечернее шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
42 отзыва
Покоряя вершины Розы Хутор: групповая экскурсия с канатной дорогой
Откройте великолепие горного кластера Сочи: Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна за один день
Начало: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
«После экскурсии приглашаем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
161 отзыв
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«00 Для желающих прогуляться по олимпийскому парку и увидеть потрясающее шоу фонтана на Медальной площади предоставится такая возможность»
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000 за человека
«День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
129 отзывов
«День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов
Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений
Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей
«После мы поедем в вечерний олимпийский парк на шоу поющих фонтанов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000500 за человека
Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
14 отзывов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Шоу-программа может проходить не каждый день, необходимо уточнять у оператора»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов
Билеты
9 часов
40 отзывов
Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов
Начало: С центра Сочи и с Адлера - от остановок по главной
«Детки от 7 до 14 лет включительно едут по стоимости детского билета (при предоставлении документа, удостоверяющего личность)»
Расписание: Ежедневно с 9:00-9:20 +- из центра Сочи, 9:00-10:00 +- Адлер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 за билет
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Начало: Адлер, ближайшая к вам остановка
«Вечернее шоу Фонтан «Чаша Олимпийского Огня» был построен для открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года»
Расписание: Ежедневно 11:15 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
  2. К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
  3. Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
  4. «День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
  5. Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 500 до 3 200 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 389 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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