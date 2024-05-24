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и едет дольше. Экскурсовод Даша не давала заскучать. Единственное обед в кафе вырос за два года в цене в два раза, то, что два года назад выходило на 2 тыс, сейчас нам на троих вышло 4. На остановке ущелья Ахцу вам будут выпаривать орла, а потом просить пару тысяч за фото, даже если орла вам на руку посадят, шлите их, как я и сделал