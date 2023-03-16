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Что вас ожидает:
- Гагра
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада ресторана Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Новоафонский мужской монастырь
- Станция Псырцха
- Рукотворный водопад
- Новоафонская пещера
- Грот Симона Канонита (по запросу группы)
- Лебединое озеро с рыбками
- Фотолокация у водопада
- Водопад Девичьи слезы
- Стеклянный мост
- Голубое озеро
- Водопад Мужские слезы
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии — Гагре, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского, сфотографируемся у визитных карточек города — Колоннады и ресторана Гагрипш. Затем мы поедем в город Новый Афон, где посетим Новоафонский монастырь, побываем в Приморском парке с лебединым озером, прогуляемся к заброшенной железнодорожной станции Псырцха, где Вы сделаете очень атмосферные фото. По желанию вы сможете посетить Новоафонскую пещеру и грот Симона Канонита.
Ежедневно с 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты в Пещеру 700 р
- Грот Симона Кананита 200р
- Экологический сбор в РНП 700руб. /чел.
- Обед
- Трансфер из Сочи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаетеЗавершение: Вернем вас туда, откуда забрали
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 7:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Для пересечения российско-абхазской границы необходимо иметь при себе паспорт, а если вы путешествуете с детьми, то и их свидетельства о рождении
- Выбирайте в дорогу удобную обувь, заранее зарядите телефон, возьмите наличные, в Абхазии не распространена оплата банковскими картами
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья Ефименко
16 мар 2023
Экскурсия прошла на отлично, понравился очень водитель, все рассказал и показал. Было время всё посмотреть, изучить, надеюсь приедем еще раз сюда. Спасибо большое 😊
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Дата и количество участников выбирается при бронировании