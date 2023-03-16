Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон

5
1 отзыв
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Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
Золотое кольцо - озеро Рица и Новый Афон
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Что вас ожидает:

  • Гагра
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада ресторана Гагрипш
  • Парк принца Ольденбургского
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Станция Псырцха
  • Рукотворный водопад
  • Новоафонская пещера
  • Грот Симона Канонита (по запросу группы)
  • Лебединое озеро с рыбками
  • Фотолокация у водопада
  • Водопад Девичьи слезы
  • Стеклянный мост
  • Голубое озеро
  • Водопад Мужские слезы
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии — Гагре, где прогуляемся по парку принца Ольденбургского, сфотографируемся у визитных карточек города — Колоннады и ресторана Гагрипш. Затем мы поедем в город Новый Афон, где посетим Новоафонский монастырь, побываем в Приморском парке с лебединым озером, прогуляемся к заброшенной железнодорожной станции Псырцха, где Вы сделаете очень атмосферные фото. По желанию вы сможете посетить Новоафонскую пещеру и грот Симона Канонита.

Ежедневно с 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в Пещеру 700 р
  • Грот Симона Кананита 200р
  • Экологический сбор в РНП 700руб. /чел.
  • Обед
  • Трансфер из Сочи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер. Заберем вас с места где вы проживаете
Завершение: Вернем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Для пересечения российско-абхазской границы необходимо иметь при себе паспорт, а если вы путешествуете с детьми, то и их свидетельства о рождении
  • Выбирайте в дорогу удобную обувь, заранее зарядите телефон, возьмите наличные, в Абхазии не распространена оплата банковскими картами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
16 мар 2023
Экскурсия прошла на отлично, понравился очень водитель, все рассказал и показал. Было время всё посмотреть, изучить, надеюсь приедем еще раз сюда. Спасибо большое 😊

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