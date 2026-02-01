Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
50 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
В Абхазию из Адлера на выходные: индивидуальный тур
Посетить 4 курортных города, полюбоваться бирюзовым озером Рица и погулять у моря
Начало: Адлер, место по договорённости, 9:00
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
23 400 ₽
25 999 ₽ за всё до 4 чел.
Лёгкий треккинг в субтропиках с проживанием в гостинице в Адлере
Пройтись по тропам Сочи и окрестностей, увидеть водопады в окружении лиан и посетить Красную Поляну
Начало: Адлер, 14:30
26 апр в 14:30
3 мая в 14:30
73 400 ₽ за человека
Всё лучшее в Абхазии со стартом в Адлере и размещением в отеле с бассейном
Погулять в 4 городах, увидеть горное озеро Рица, отведать блюд и обновиться в термальных водах
Начало: Адлер, ж/д вокзал, 11:15
1 мая в 11:15
34 900 ₽ за человека
Морская сказка в мини-группе: релакс-тур в Абхазию с проживанием на вилле и экскурсиями (из Сочи)
Посетить пляж Белые скалы, неспешно отдохнуть в бассейне и полюбоваться озером Рица
Начало: Аэропорт Сочи или железнодорожный вокзал Адлера, 1...
23 мар в 12:00
20 апр в 12:00
22 000 ₽ за человека
