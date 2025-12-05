Будем жить в гостинице в Адлере, недалеко
Описание тура
Организационные детали
Климат в этой местности умеренный, горно-морской. Зимы здесь мягкие, снежные и сравнительно тёплые. Температура воздуха в зимние месяцы колеблется: в ночное время -5… -20С, днём -2… -7С. Глубина снежного покрова достигает полутора метров.
Маршрут проходит на высоте 550-2300 м.
Рекомендуем оформить горнолыжную страховку.
Список снаряжения:
Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
Горнолыжный шлем
Солнцезащитная маска для катания
Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
Куртка с капюшоном
Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице.
Футболка
Термобелье
Лыжные штаны
Спортивные штаны для гостиницы
Пижама для сна
Нижнее белье
Носки
Шлепки (для ходьбы в гостинице)
Купальник
Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
Фотоаппарат / видеокамера и зарядное
Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
Расческа
Солнцезащитные очки
Термос (объем 0,75-1 л)
Туалетная бумага (пригодится днём на маршруте)
Кружка, ложка, нож
Влажные салфетки
Нитка, иголка
Рюкзак (объем 20-25 литров)
Подпопник
Сушилки для обуви
Рации
Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Питание. Оплачивается отдельно. Рядом с гостиницей есть хорошая столовая для завтраков и ужинов. Пообедать вы сможете на курортах в перерывах между катанием.
Транспорт. Переезды на минивэне/микроавтобусе.
Возраст участников. Ограничений нет.
Уровень сложности. Тур подойдёт для людей с любым опытом. В стоимость включён инструктаж по катанию на горных лыжах. Охватим 4 курорта:
- «Газпром» — идеально подходит для новичков и любителей хороших трасс, зона катания — 540-1660 м.
- «Альпика-Сервис» — для ценителей чёрных трасс и любителей фрирайда, зона катания — 550-2238 м.
- «Горная карусель» — отличается особо длинными трассами, подходит для любителей синих и красных трасс, зона катания — 540-2200 м.
- «Роза Хутор» — трассы ориентированы как на профессионалов, так и на новичков, зона катания — 575-2320 м.
Программа тура по дням
Олимпийский парк и размещение
13:00–13:30 — сбор группы в Адлере на железнодорожном вокзале и в аэропорту. После встречи направимся в гостиницу и заселимся.
Во второй половине дня прогуляемся по Олимпийскому парку — именно здесь проходили зимние Олимпийские игры 2014 года. К нему ведёт морская набережная с аллеей сувениров. Желающие смогут арендовать велосипед, чтобы прокатиться вдоль берега, заехать на территорию или даже добраться до самой границы с Абхазией — всего в 5 км от центра города.
День катания на курорте "Газпром" ("Лаура")
8:30 — выезд на микроавтобусе из Адлера в Красную Поляну (около 40–50 минут в пути).
Сегодня будем кататься на склонах курорта «Газпром», расположенного на хребте Псехако. Верхняя точка — Пихтовая Поляна, 1660 м. Часто это место называют «Лаура» — по имени местной реки. Всего здесь 15 трасс разной сложности — общая протяжённость около 20 км. «Газпром» отлично подойдёт для начинающих и семейного катания. Здесь новички смогут сделать первые спуски, а опытные лыжники — покататься по синим и красным трассам.
Днём соберёмся на обед в одном из местных кафе. После отдыха желающие смогут продолжить катание. На курорте можно взять ски-пасс на полдня.
16:00 — возвращение на микроавтобусе в Адлер (около 40 минут).
Комплекс «Горная карусель»
Сегодня поедем на новый склон — на северную сторону горы Аибга, в спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», также известный как «Горки Город». Этот курорт предлагает трассы от зелёных до чёрных, общей длиной 30 км. Вершина — Чёрная Пирамида, 2300 м. В ясную погоду отсюда открываются виды на Главный Кавказский хребет и Чёрное море.
Обед устроим здесь же. Можно заглянуть в кафе «Сугроб», спрятанное под снежной шапкой среди елей.
Вечером у подножия горы сделаем фото с олимпийскими талисманами — Мишкой, Зайцем и Барсом — и вернёмся в гостиницу.
Роза Хутор
Сегодня посетим самый известный курорт Красной Поляны — «Роза Хутор». Здесь расположено 80% всех трасс региона. 77 км спусков, множество подъёмников, снежные тоннели, кафе и озеро — всё это «Роза Хутор». Трассы носят оригинальные названия: «Заповедный лес», «Тритон», «Волчья скала», «Кабан», «Озёрная» и другие.
Не забудьте подняться на высшую точку — 2320 м — и сделать яркие фотографии!
День в вашем распоряжении
Свободный день для продолжения катания или отдыха. Для желающих устроить себе выходной рекомендуем парк аттракционов, дендрарий, спа и релакс в бане. Сопровождающий группы поможет подобрать и организовать досуг.
Продолжение катания
Продолжим исследовать трассы Красной Поляны. Катание на лыжах или сноубордах в свободном режиме.
Отъезд
Утром будет свободное время для прогулки по набережной, велосипедной поездки или посещения сувенирного рынка.
До 12:00 — выселение из гостиницы. Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|51 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала к гостинице
- Трансферы к горнолыжным курортам и обратно в гостиницу в 2-6 дни
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно в ваш город
- Питание - завтраки от 300-400 ₽, ужины от 400-500 ₽ в столовой рядом, обеды от 600-800 ₽ в кафе на курортах
- Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал в последний день
- Прокат горнолыжного снаряжения - 800-900 ₽ за сутки в Адлере, 1200-2000 ₽ за сутки в Красной Поляне
- Дневной абонемент для катания по канатным дорогам - 3900-5300 ₽ за день (зависит от курорта), есть скидки
- Услуги инструкторов курортов (при необходимости) - 2000-2500 ₽ за час
- Горнолыжная страховка
- 1-местное размещение - доплата около 14 000 ₽ за тур
- Дополнительные развлечения (рыбалка, боулинг, бильярд, спа, баня)