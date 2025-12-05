Проведём неделю на одном из лучших горнолыжных курортов России, территория которого включает 4 современных комплекса с трассами как для новичков, так и для опытных.Будем жить в гостинице в Адлере, недалеко

от Чёрного моря, и ежедневно ездить в горы, где каждый выберет наиболее подходящие для себя маршруты. Вы сможете покататься на высоте более 2000 метров и взять уроки с инструктором при необходимости. Красная Поляна порадует вас умеренным горно-морским климатом, хвойным лесом и разнообразными дополнительными развлечениями на любой вкус.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Климат в этой местности умеренный, горно-морской. Зимы здесь мягкие, снежные и сравнительно тёплые. Температура воздуха в зимние месяцы колеблется: в ночное время -5… -20С, днём -2… -7С. Глубина снежного покрова достигает полутора метров.

Маршрут проходит на высоте 550-2300 м.

Рекомендуем оформить горнолыжную страховку.

Список снаряжения:

Лыжи, ботинки, палки / сноуборд

Горнолыжный шлем

Солнцезащитная маска для катания

Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)

Куртка с капюшоном

Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице.

Футболка

Термобелье

Лыжные штаны

Спортивные штаны для гостиницы

Пижама для сна

Нижнее белье

Носки

Шлепки (для ходьбы в гостинице)

Купальник

Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))

Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).

Фотоаппарат / видеокамера и зарядное

Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)

Расческа

Солнцезащитные очки

Термос (объем 0,75-1 л)

Туалетная бумага (пригодится днём на маршруте)

Кружка, ложка, нож

Влажные салфетки

Нитка, иголка

Рюкзак (объем 20-25 литров)

Подпопник

Сушилки для обуви

Рации

Солнцезащитный крем, гигиеническая помада

Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.