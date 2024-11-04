4 дня
Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: Адлер, аэропорт или ж. - д. вокзал, 10:30 - 12:00
6 мар в 12:00
13 мар в 12:00
37 000₽ за человека
6 дней
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться горнолыжным драйвом
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
26 янв в 12:30
10 фев в 12:30
46 900₽ за человека
2 дня
Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный тур
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: Адлер, место и время по договорённости
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
44 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на туры
- ГГалина4 ноября 2024Была заказана подругой экскурсия "Вся республика Абхазия за одну поездку". Огромное спасибо, за экскурсию. Это было необычное путешествие, каждый день
- ЛЛюдмила3 ноября 2024Спасибо большое Гору за 4 удивительных дня. Это прекрасная возможность не только посмотреть Абхазию, но и влюбиться в эту удивительную
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «В марте»
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